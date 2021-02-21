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《我不是懶，而是在充電中》好像只有我的人生在原地踏步

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《我不是懶，而是在充電中》 作者：跳舞蝸牛 出版社：大好書屋 出版時間：2021年02月04日
書名：《我不是懶，而是在充電中》
作者：跳舞蝸牛
出版社：大好書屋
出版時間：2021年02月04日

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》韓國暢銷人氣插畫家&藝術治療師：跳舞蝸牛的最新著作，一本獻給所有陷入低潮與不快樂大人的療癒圖文書！

感覺現實沉重，對明天也失去期待的時候，不妨試試一些「小確釁」，在生活中進行微小卻又實在的反叛！或是，反過來利用負面情緒或一些簡單的方式，消除不悅感受，幫自己充電，朝著期待的方向前進！（編按）

圖‧文／跳舞蝸牛（Dancing Snail）

（圖／大好書屋提供）
（圖／大好書屋提供）

洩氣時的小小儀式

1.請和過去的自己比較

如果不管怎麼努力，都覺得人生好像沒有什麼改變的話，就請和過去的自己比較看看吧！首先，閉上雙眼回想自己跌到谷底的那段時期，接著從現在開始將過去的自己徹底「他人化」，亦即那個人和「現在的我」是完全不同的個體。比較一下那個人和現在的自己，找找看有沒有如腳趾甲般那麼一丁點變得更好的地方。

（圖／大好書屋提供）
（圖／大好書屋提供）

2.請放大分析自己的優點就好

通常愈是不好的事，我們就愈會去放大檢視它，特別是在內心感到疲憊時，我們有200%的可能性會把做得好的部分縮小，然後將做得不好的地方擴大解釋。由於思維會受到情緒影響，所以在覺得心累時，將更容易產生負面想法。因此，希望你能毫無顧忌地放大解釋先前在第一點中找到的自我優勢；若總是想起自己的失誤或後悔，也請把它當作是剛才「他人化」的那個對象所犯下的。

（圖／大好書屋提供）
（圖／大好書屋提供）

3.比起自責，不如歸咎於他人

雖然一直以來我們都學到「不歸咎於他人」才是種美德，但若平時就是經常自我檢討、很容易感到內疚的類型，那麼偶爾試著把錯怪到他人身上也無妨。將沒什麼大不了的事推給其他人，只看自己想看到的部分吧！如此一來，心情將會變得稍微輕鬆一點！

●本文摘選自大好書屋/日月文化出版之《我不是懶，而是在充電中》。


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