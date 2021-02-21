化學哪有那麼可愛？這本《手機、咖啡、情緒的化學效應》就有！我證明給你看！

文／鄭國威（泛科知識公司知識長）

有燈光就睡不熟？喝咖啡要挑時間？冬天一開窗冷空氣吹進來？不含氟牙膏更天然？巧克力只溶你口之謎？喝酒臉紅是優勢？作者不愧為悠遊於科學與社群傳播的高手，整本書信手捻來，案例愜意趣致，深度拿捏恰到好處，貼近生活時而翻案打臉，時而自嘲吐槽，整本書讓我這化學外行人一口氣讀完，竟然毫無疙瘩，更覺知識深刻腦海，科學思維迴盪心頭，彷彿自己也開了一隻化學眼。

學化學這門學問並不容易，本書作者阮津玫博士雖然身為化學領域的科學傳播跟推廣者，透過影片跟著作吸引許多年輕人主修化學，也還是在本書裡坦承，自己研究化學的那九年生涯非常辛苦，絕對不想再來一次。不過正如化學界需要像她父親、先生、閨蜜好友等人將高超的智慧奉獻於艱難研究，勤奮不懈。化學界也需要阮博士這樣能說善道又有扎實學術基礎的人，幫化學人以及化學本身說說話。

學化學難也就算了，「化學」在社會上更莫名其妙被污名化，成了「天然」、「純淨」、「無毒」的對立詞，不但惡名昭彰，標籤難以撕除更到了耐人尋味的地步。但這不代表化學不「可愛」，跟所有其他乍看之下覺得複雜奧妙、脫離日常的科學知識一樣，化學可以非常生活，如作者在本書中示範的，在尋常的一日裡，以化學之眼，靜觀萬物，暢快自得。我特別欣賞作者在這本書中採用的「一日化學」寫作法，從平凡無奇的早晨起床到平凡無奇的晚間聚餐，卻因無所不在的化學而豐富多端，這樣的寫法新穎、適切，充滿畫面感跟故事性。

尤其在台灣，食安、公共衛生、營養等議題備受關注，在部分傳媒、民代跟社群極化下，人們有時過度反應，有時不求甚解，共同點是都忽視了基本的科學（其中大部分都是化學）。以本書中也提到的水為例，有廠商賣鹼性水聲稱可以調養身體平衡，也有廠商賣小分子水聲稱可以強身減肥，更有廠商賣含氫水或高氧水，說可以讓人有活力、不會累。最近甚至還有廠商狂飲消毒用的次氯酸水，彷彿防疫清潔效果還能直入人體。這些「聲稱」都建構在我們對化學的無理排斥與無知盲信，兩種信念同時存在，實在很矛盾。

然而人們之所以有諸般的誤解，不就是在告訴像我這樣的科學傳播者：我們做得不夠好、無法打動人心嗎？氫鍵、熱力學、八隅體原則、活性劑……種種名詞跟學理經過高度壓縮，便於研究者溝通，本不是為一般人設計。但既然生活離不開化學，將化學知識生活化就是每一個愛化學者的義務。

這是今年我讀到最好的科普書之一，對非專業讀者極為友善，在此推薦給你。我期待作者接著寫第二本、第三本，也期待接著繼續讀。

●本文推薦書好書為商周出版／城邦文化出版之《手機、咖啡、情緒的化學效應》。