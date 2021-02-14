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《釋放疼痛》 重新訓練你的神經系統，克服長期疼痛的祕方

聯合新聞網 / 商周出版
（圖／Unsplash）
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《釋放疼痛》本書從神經科學的基礎出發，教你善用「神經可塑性」，透過身心動作教育的方法，提升覺察力和本體感覺，學習以更友善的方式活用身體，取代僵化的自動習慣。你將能脫離僵硬、緊繃、痠痛和乏力的綁架，重新拿回身體完整的控制權。（編按）

文／鄭淳予（腦科學博士暨神經科臨床醫師）

面對疼痛，我們「可以」改變！

釋放疼痛，從「理解」開始

身為一位神經科臨床醫師，我的診間每天往返許多慢性頭痛、肢體疼痛、僵硬麻木、慢性疲勞症候群的個案，看著他們深受慢性疼痛折磨，我知道，真正能擊倒他們的，通常不是疼痛本身，而是旁人的誤解，這往往會讓他們錐心刺骨，甚至失去治療的動力。疼痛就像「隱形病」，外觀看不出什麼異狀，但當你處在疼痛時，卻必須花費很多力氣去對抗和調適疼痛帶來的不舒服。好幾次疼痛個案在我的診間潸然淚下，都是因為疼痛無法被家人、伴侶或是同事理解 :「這應該是想要引起別人注意吧？」、「是不是得憂鬱症啊？」、「每天閒在家，哪來那麼多痛！」，這一句句充滿誤解的話語，才是真正擊倒疼痛朋友的致命傷。

麥克．傑克森（Michael Jackson）在1984年拍攝廣告時，被煙火特效大面積灼傷了頭皮，自此之後就算傷口看似癒合，但據說疼痛如影隨形。這就和皰疹病毒感染後的神經痛一樣，雖然感染褪去了，但神經痛卻揮之不去，因為在受傷的當下，神經已經產生質變的損傷，外表看起來沒事，但痛卻在體內撕裂著。

所幸疼痛科學和醫學的日新月異，不同於麥克．傑克森當年的處境，今日透過如《釋放疼痛》書中的闡釋，無論是正在經歷疼痛的人，或是周邊的親朋好友，都能更加深刻了解什麼是「痛」，從真正「理解」疼痛開始，我們才能「停止誤解」，並且知道歷經疼痛的每一天，我們都可以努力讓自己活得更好！

「疼痛」、「失眠」、「情緒失衡」的鐵三角關係

書中在疼痛的成因和治癒策略中，十分強調壓力、情緒和睡眠的重要性，提到「長期疼痛者無法好好睡上一覺的比例高達86%」、「有兩處以上疼痛的人形成憂鬱的可能性是六倍」，這些觀點和我的治療經驗相當吻合：「疼痛」、「失眠」、「情緒」這三者在我的臨床經驗中，幾乎就像是鐵三角關係，彼此緊緊相扣、互相影響。假設有任一個點產生問題，那其他二個點就一定會像骨牌效應一樣，接續著受到牽連，所以換句話說，要讓某個問題獲得好轉，譬如，想要讓疼痛順利消除，絕對不能忽視情緒、睡眠，必須一起調理或治療，身心才能真正有效率地進步！

以睡眠和疼痛的關係來說，我的疼痛個案時常在門診向我抱怨，因為疼痛的干擾，導致無法順利入睡，躺在床上，頭就一脹一縮地跳動疼痛，或是翻來覆去喬不到一個好姿勢，總是腰痠背痛，甚至半夜痛醒或是麻醒，無法安穩地一覺好眠，長期惡性循環之下，因為睡不好，又會加劇疼痛的發作和疼痛感知，一覺醒來往往全身更加疲勞、僵硬。

為什麼「睡不好」會增強疼痛？研究發現，睡眠不足時會增強「大腦皮層主要感覺區」對疼痛的反應，也就是使我們對疼痛更加敏感，更糟糕的是，失眠會抑制我們「微調疼痛」的腦區，讓我們更不容易學習跟平衡疼痛的感知。這或許解釋了為什麼現今的慢性疼痛愈來愈常見，有可能就是如今我們愈睡愈差導致的後遺症！

「壓力」本身更具備十足的殺傷力，書中提到當身體累積長期過量的壓力賀爾蒙，不但會傷害主宰記憶、認知功能的「海馬迴」，造成專注、記憶力的退化，更會進一步活化掌管情緒的「杏仁核」，這都會使得疼痛感知不斷被放大，讓疼痛感覺起來比實際更糟糕！這也就是為什麼「長期疼痛和焦慮疾患往往彼此強化，造成惡性循環，使人更難脫離疼痛。」

這些臨床發現和研究都再一次提醒我們，治癒疼痛的過程中，我們不只需要關注「痛」本身，更應該將注意力拉回自己不知不覺忽視的生活習慣、姿勢、身體使用模式，從習以為常的「習慣性」下手整治，往往才能真正擊潰造成疼痛的罪魁禍首！

「神經可塑性」帶來釋放疼痛的契機

我一直認為腦神經科學中最具關鍵性的突破之一，就是科學家和臨床工作者透過長年的研究一再證實了「神經可塑性」（Neuroplasticity）這個功能，也就是證明了透過覺察、練習和改變，神經迴路、疼痛感知的迴路是可以被修正及調整的，書中就提到「好消息是，我們有能力集中注意力和提升感覺運動的覺察，減低長期的肌肉張力，並且改變姿勢與動作模式。」

書名：《釋放疼痛：重新訓練你的神經系統，療癒身體，克服長期疼痛的祕方》作者：莎拉．華倫（Sarah Warren）出版社：商周出版出版時間：2021年2月1日
書名：《釋放疼痛：重新訓練你的神經系統，療癒身體，克服長期疼痛的祕方》
作者：莎拉．華倫（Sarah Warren）
出版社：商周出版
出版時間：2021年2月1日

其實治癒疼痛的捷徑不是依賴外在的儀器、檢查，往往我們需要的是：改變不知不覺中習慣的姿勢或個性，我們需要的是將注意力重新拉回自己的生活、身心狀態和以往使用身體的舊模式，關注導致疼痛的原因，並且相信自己是可以「主動」改變的。這也是本書中提及「臨床身心教育」（Clinical Somatic Education）的重要精神，書中對如何進行自我覺察，舒緩情緒、壓力、失眠的技巧，調整姿勢、身體張力和動作模式的練習，都一一詳加闡述，在這裡我就賣個關子，希望大家都能在書中探索適合自己的方法。

面對疼痛，我們「可以」改變

我很喜歡書中的一句話：「你是能夠改變的。不論你的壓力多大，記得專注於你能控制的事，你可以改變舊有的壓力習慣，並且協助自己痊癒。」在治癒疼痛的這條路上，的確漫長、艱辛，但我們一起這樣相信著：我們能改變，不假外求地重新建立和訓練新的、好的神經迴路，重整大腦感知線路，取代陳舊、致病的舊迴路，不是因為必須改變，是因為我們堅信自己「可以」改變！

●本文摘自商周出版於2月1日出版新書《釋放疼痛：重新訓練你的神經系統，療癒身體，克服長期疼痛的祕方》推薦序。


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