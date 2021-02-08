柯文哲新書《生死之間2：葉克膜的故事》作者序：回首來時路

文／柯文哲

民國七十七年， 我服完兵役回台大外科當住院醫師， 到了第三年要選次分科時， 我並沒有選擇比較炫的心臟外科、神經外科等等， 而是選擇最普通的一般外科。當時新上任的外科主任朱樹勳教授找我去他的辦公室，對我說：「多一個會開刀的醫生， 對台大外科的整體發展沒有什麼幫助， 但是如果有人可以專任外科加護病房的工作， 解決外科最欠缺的術後照顧問題， 對整個台大外科的助益會較大。」他勸我改去加護病房工作，我的一生就這樣改變了方向。

曾經有網路傳言說：為什麼柯文哲會去加護病房，因為他的解剖學太爛了，所以沒有辦法當外科醫師，只好去加護病房。這個說法不成立，因為考試算是我的專長，學業成績不是問題，不可能因為解剖學不好，所以不開刀。另一個傳言是我開刀技術太爛，所以只好去外科加護病房工作。我不是天才型的外科醫師，但是我做事嚴謹、學習勤快，手術也可以達到一定的水準，所以這也不是原因。真正的理由是，我不擅長拒絕人家的勸說，所以就改行了。

要是你問我：什麼是外科加護病房的工作？簡單地講，就是開刀醫師有需要，但沒有人要做的，那就是外科加護病房的工作。例如醫師替病患做器官移植手術，手術成功救了一條性命，內心充滿成就感，又可接受家屬的歡呼。可是沒有醫師喜歡去做器官勸募，覺得那是社工的工作，而且摘取捐贈的器官，感覺很像是禿鷹，所以大家都避之唯恐不及。有需要、但沒人想做，這就是外科加護病房的工作！後來我建立台灣器官勸募組織（Organ Procurement Organization, OPO）的準則，也建立了台灣的器官捐贈移植網路登錄系統， 解決了全台灣器官捐贈的相關問題。

依照事先訂好的分配規則，輸入資料後由電腦配對，這也解決了器官分配的公平問題。整個流程在電腦網路上完成，效率提高也避免了捐贈器官的浪費，能夠救治更多器官衰竭的病人。

我一直以為我會因為這些成就得到衛生署頒發的醫療奉獻獎，結果後來被監察院彈劾、公務員懲戒委員會懲戒。台大醫院被監察院彈劾的人，迄今好像只有我一個。至於公務員懲戒這件事，後來我才發現我是軍公教的教，也不是執行公務員業務，根本不適用公務員懲戒。反正人家就是要修理你，也不需要適用法律才行。不過也因為這些折磨，我才變成台北市長。人生實在太驚奇了。

又例如外科常常抱怨要照會內科來做超音波，申請很麻煩、時間很不配合，遇到夜間或假日，更是三催四請且姍姍來遲，所以外科主任就買了一台超音波的機器給加護病房，至於要如何學會使用，那就是我的事了。學會使用以後，我們就變成二十四小時待命，有需要隨時做超音波。還好我每學會一件新技術，轉過頭來立刻把蔡壁如教會，往後找不到我，找蔡壁如也可以。

同樣的，外科加護病房要照會腎臟內科來洗腎，夜間和假日也是非常困難，對方總是回說：上班時間再洗腎就可以。內科洗腎都是一個星期三次，每次四小時，脫水兩公斤。但如果病人心肺功能不佳，血行動力學不穩，禁不起一次大量脫水，要他們改成每天來替患者洗腎，或是把原來四小時的洗腎時間延長以減緩脫水的速度，他們往往不肯配合，甚至直接說病人不適合血液透析。可是我們心想，腎衰竭病人不適合血液透析，那要直接宣布放棄嗎？於是外科主任又買了一台洗腎機給我們，而學會洗腎技術以及安排後續執行，就是我們的任務了。後來我們發展出緩慢低速每日血液透析術（sustained low efficiency daily dialysis, SLEED），也就是每天洗腎，每次時間延長，減緩脫水速度，一些重症病患才禁得起洗腎。甚至我們發展出連續性靜脈對靜脈血液過濾術（continuous venovenous hemofiltration, CVVH），二十四小時不停地洗腎，如此一來脫水速度可以更慢，即使病危者都禁得起洗腎。現在在網路上查NSARF（台大急性腎損傷聯盟），就可以看到如何在加護病房洗腎相關的研究，我是這個世界知名的醫療團隊創辦人。

至於急診後送病房，也曾被戲稱是「德蕾莎病房」。沒有人要收住院而在急診暫留處堆積的病人，全部被送到我設立的急診後送病房，結果這個病房為台灣醫學開創一個新領域：「駐院醫學科」（Hospitalist）。原本只是替台大醫院善後，竟然開創一個新學科，又是一個無心插柳柳成蔭的例子。

我離開台大醫院的時候， 身分是外科教授、法醫科教授、臨床藥學研究所教授。台灣的臨床藥師制度，是我依照在明尼蘇達大學醫學院留學所得，引進台大外科加護病房，後來擴及全台各大醫院，目前已是台灣醫界的制度。反正臨床上需要什麼，我們就發展什麼，然後把它做到最好。

在我做過的所有事情當中，最有名的應該還是葉克膜。葉克膜可以取代心肺功能，在這個基礎之上，加上洗腎可以取代腎臟功能，全靜脈營養可以取代腸胃道功能，血漿交換、活性碳吸附可以取代肝臟功能。運用這些維生技術，沒有心臟、肺臟、肝臟、腎臟、腸胃道的人，好像都不會死了！過去的教科書都說CPR超過三十分鐘就不用再做了，因為病人一定不會存活。但是依據我們的經驗，CPR 三十分鐘以內，裝上葉克膜，還有百分之五十的存活率，這完全改變了急救的觀念。

葉克膜讓我們可以超越過去醫療的極限。但是通常越過一座山，只是讓我們看到山後有另一座更高的山， 畢竟醫學永遠有其極限， 我們沒有辦法治療所有的病人。一旦到達醫療極限的時候，要如何處理呢？這也是後來我們發展醫學倫理學和重症安寧療護的原因。面對醫學困境，醫護人員如何做出醫療決定，這是醫學倫理學的題目。過去安寧療護只限於癌症末期病人，他們的死亡過程比較緩慢，心理衝擊較緩和。現在安寧療護也適用在急診和加護病房，原本健康的人因意外突然生命垂危，使用維生系統之後，變成不死不活的局面， 維生系統是否該撤除？ 何時撤除？加護病房內的安寧療護，是一個全新的醫學領域。

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回顧我三十年的醫師生涯，這個過程很像王國維在《人間詞話》所說的：「古今之成大事業、大學問者，必經過三種之境界：『昨夜西風凋碧樹。獨上高樓，望盡天涯路。』此第一境界也。『衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。』此第二境界也。『眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。』此第三境界也。」

我三十幾歲時，目睹急重症醫學的快速進步、各種人工器官的出現，一個人沒有心臟、肺臟、肝臟等重要器官都可以存活一段時間，所以當時覺得人定勝天，感覺意氣風發，的確是「昨夜西風凋碧樹。獨上高樓，望盡天涯路」。到了四十幾歲時，卻有力不從心的挫折感，有些病人明明在好轉中，我們不知道他為什麼會突然死掉？反之，有些病人我們覺得他應該不會過關，但不曉得為什麼竟然活下來了。

書名：《生死之間2：葉克膜的故事》作者：柯文哲出版社：商周出版出版時間：2020年12月26日

我常常感慨生命是如此地不可預測，既不可捉摸，也無法控制，因此不免對人生有些灰暗的感覺，果然是「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」。但是過了五十歲以後，我開始了解醫師是人不是神，往往只能做到盡人事、聽天命。就像園丁不能改變春夏秋冬，只是讓花在春夏秋冬之間，開得好看一點。同樣的，醫生也難以改變生老病死，只是讓人在生老病死之間，活得好看一點而已。了解自己的渺小，對世俗的成敗終能淡然視之，終於體會「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」。

當了三十年的醫師，大多時間都在號稱生命煉獄的加護病房度過，尤其葉克膜讓我看盡人世的生離死別。我曾救過很多人，當然也有很多救不回來的，最後「心存善念，盡力而為」成了我的人生觀，這個人生觀讓我在醫界沒有留下遺憾，而今天我仍然用這個精神在處理市政。所以即使面對各種謾罵抹黑，我都告訴自己，不要因此沮喪，甚至怨恨，每天七點半準時上工，處理各種大小市政問題，希望台灣因為我的努力，可以變得更好。

●本文摘自商周出版／城邦文化之《生死之間2：葉克膜的故事》。