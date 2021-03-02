【生命領悟】謝佩霓／佐野洋子的貓

文／謝佩霓（知名策展人、藝評家）

佐野洋子的貓

日子過得真快，距離日本繪本作家佐野洋子（SANO Yoko, 1938-2010） 因癌症病逝，轉眼間已經十年。她在一九七七年出版的暢銷繪本《活了一百萬次的貓》（100万回生きたねこ），經過四十多年的考驗，已然確立了歷史地位，她也因此經典雖死猶生。

佐野洋子明明畢業於武藏野（Musashino）藝術學院設計系，卻訕笑自己雖然科班出身，才情委實有限。或許認清這樣半推半就半生的無奈，就是她隨年齡增長與自己與他人和解的契機。正像洋子坦承當初留學的德國柏林，其實不對她的脾胃，其實自己與義大利米蘭，才真正是一拍即合。

從《無用的日子》（役にたたない日々）、《沒有神也沒有佛》（神も仏もありませ）到《貓咪，請原諒我》（私の猫たち許してほしい），在她的散文集裡，不時看見簡筆繪成的插畫直見心性。尤其她總是採取「人貓易位」的擬人化模式，反自觀照，直面遲暮，如此這般參透人生況味，格外耐人尋味。

比如有一天，她驀然發現，自己的愛貓因為年邁，一張圓臉曾幾何時變成了四角臉，頓時感慨萬千。只為這隻貓和母親的臉還有自己的臉，皆因衰老鬆弛，不知不覺竟然都成了一個模樣。雖然自創怪招作為防禦機制，盡量不照鏡子地活著，洋子至此明白，怎麼做也阻止不了年華在不知不覺中老去。

作為書名，《貓咪，請原諒我》是散文合輯裡的一個篇章。但在這本書裡，最愛的反而是〈風送來的東西〉這篇。其中她抒發對日本花道的見解，令我耳目一新。

「我知道日本的插花（生け花），志不在於讓花活（生）下去，而是去『生風』。……連貧困長屋院子裡的盆栽牽牛花，風都不停吹著。」對照洋子追憶父親亡故之後，淪落遷居陋巷，歷歷在目：「長屋小院子，房子雖雜亂無章，但居民絕非過著骯髒的生活。夏天會在巷子潑水，玄關紙拉門也一直開著。掛著竹簾，小窗邊攀附著牽牛花。」

去年盛夏，有天早晚兩度走過東京台東區的江戶老街，舉起手機快拍速記了路邊的牽牛花、番茉莉與蟬蛻。這「夏日三點」，恰恰標記了早午晚三個時段，以及昨日、今日和明日。

牽牛花雖然朝生暮死，但生命力強悍，在台灣是隨處可見、遍地開花的先驅植物之一。二○一二年行政院文化部掛牌成立，廢用文化建設委員會辨識度很高的原有logo「文」，改以台灣藍染色的牽牛花取代之，理由是由「喇叭花」吹響美學號角更具草根性。

面對一樣的花種，日本看法迥異。牽牛花日文名為「朝顏」，與英文俗名Morning Glory異曲同工，只是更能突顯其嬌憨可掬。本是先驅植物，可以自然蔓生的朝顏，在工於「究極」的日人悉心栽培之下，早由自然景觀昇華為和風十足的文化景觀。和服（わふく）浴衣、和柄（わがら）紋飾、日本傳統色、東洋七夕，均不乏朝顏倩影。

朝顏一日一生的展顏，一如花火，貴在轉瞬即逝的絢爛，構成典型夏日即景。可比春櫻秋楓，最適合著吳服（ごふく）緣聚，同遊共賞。

原產於巴西雨林的番茉莉（Brunfelsia），初開時深紫，盛開時純白，所以這變色茉莉，英文俗名雖然直白卻很別緻，喚作「昨日．今日．明日」（Yesterday-Today-and-Tomorrow）。前一天途經此，見到夜裡出土攀住茉莉才羽化的蟬，今天不知何在？明日又將往何處去？

當令時的番茉莉灌木叢，往往開得一樹花海，深淺花枝相映紫，讓綠葉都遁了形。儘管花團錦簇，白天卻無臭無味，入夜飄起花香，夜色越深越是盛開，香味益發濃烈，花色倒是越發蒼白如月色。彷彿把一身的豔紫，都獻給了日光裡的紫外線，滋養了其他花朵的鮮麗顏色，換得自己夜來芳香濃郁的回饋。

書名：《貓非貓：伸展在文字與攝影之間、藝術與文學之間》作者：謝佩霓出版社：大塊文化出版時間：2021年2月1日

夜入中目黑（Kamimeguro）壽司屋，酒酣耳熱之際，一隻夏蟬不請自入，一屋子食客不由得驚呼連連。掌櫃的師傅不慌不忙，操出紗網來捕。三兩下兜蟬入網，見他熟練地順了蟬翼，那輕巧手勢猶如捏製握壽司。驚惶失措的刺耳蟬鳴，即時戛然而止，一室屏息觀賞夏日即興演出的觀眾，也瞬間恢復了觥籌交錯的嘈雜。

酒足飯飽步出食肆，等待同行夥伴結帳時，眼角掃見又一隻飛蟬趨光誤入，隔窗再次上演眾人鼓譟、壽司師傅捕蟬絕技，這回自己卻成了框景外旁觀的路人。盛夏之夜的戲劇化插曲，原來是「季節限定」的定目劇。

隨即在我默默注視下，師傅步出小鋪，一邊輕聲細語安撫網中蟬兒，一邊輕手輕腳地將之移出網罟。鬆手望著知了高鳴展翅凌空遠去，師傅的眼神出奇溫柔，猶如望著隔世情人星夜話別離去的背影。

這是一則別樣的東京愛情故事。時值歌頌「織姬」（織女）與「彥星」（牽牛）的和曆文月（ふみづき／ふづき）之末，於是如實記下所見證的《東京愛情物語》（1988）。

也就在晚風拂面的剎那，瞬間體悟到了佐野洋子所謂：「風吹過的時候，世界又以嶄新的親密打開了，生與死都隨著風，或者說宛如風一樣被諒解了。世界和風一起，或者說宛如風一樣接受了我。」

是的，只要有風，一息尚存，便可以好好活著。

●本文摘選自大塊文化出版之《貓非貓：伸展在文字與攝影之間、藝術與文學之間》。