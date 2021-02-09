徐譽庭執導賀歲電影《我沒有談的那場戀愛》命名由來

即將於2021年2月10日小年夜熱鬧上映賀歲電影《我沒有談的那場戀愛》，由知名導演兼編劇的徐譽庭命名、執導，男女角則是分別由金獎視帝吳慷仁，以及首次從音樂跨足戲劇金曲歌后艾怡良，兩人共同主演，超強卡司備受期待！

《我沒有談的那場戀愛》同名電影海報。（圖／翻攝自臉書「我沒有談的那場戀愛」粉絲專頁貼文照）

徐譽庭曾在臉書分享該電影命名由來，她表示當時正在為自己筆下的故事找一個貼切而美麗的名字，無意中在臉書上讀到一篇如詩的散文。看了散文的篇名，非常喜歡也認為相當貼切，並主動發訊息聯繫詩人林婉瑜「借用」，才完整了這部電影。電影上映前，導演徐譽庭也安排男女主角朗讀這篇短文，並剪輯成一版電影宣傳短片，這部「片名詩篇版」的短片，片長短短一分鐘，不僅呈現讓畫面感優美富有詩意，也留給觀眾很多想像空間。

徐譽庭曾臉書貼文：

《我沒有談的那場戀愛》是詩人林婉瑜於2019年出版首部文集。而這本成就大導演徐譽庭賀歲電影的靈感書，收錄詩作〈自由式〉和36篇短文、長文。林婉瑜書寫生命的轉折，述說觸擊人心的故事。在她筆下情節猶如剛剛封存好的臘葉標本，脈絡精巧又透著光，打開一則故事就是踏進一個時光之隙，這部文集讓我們像身臨其境般，和她一起體驗光與暗的生活變遷、愛的遼闊，以及一種自由無拘的生命態度。

愛情、親情、創作、生命……，詩意如透明絲線穿繫於字裡行間，她敘事談論，眼光所到之處，就有了寶石的光澤。

以下摘選書中兩篇精彩作品，讓大家感受一下她如詩般文字，以及既豐沛又貼合大眾經驗的文字張力。

■ 篇章一：〈我沒有談的那場戀愛〉

我沒有談的那場戀愛，非常完美。

沒有笨拙的告白，沒有告白被拒，沒有一邊發呆一邊想著「他現在在做什麼」，沒有故意出現在他必經的路線，沒有每半小時看一次Line等待新訊息，沒有誰在誰的耳邊輕聲說「我愛你」有如雷擊，沒有一起散步直到天空塌陷，沒有一起在大雨中淋個濕透，沒有占有和嫉妒，沒有抱歉抱怨暴怒抱頭痛哭，沒有因為手牽手而變成「我們」，沒有久久的擁抱直到兩人都變成化石，不用考慮用什麼筆（或字體字級）寫分手信，沒有一起養一隻叫做「怎麼樣」的貓，沒有人一邊大哭一邊吃掉三包M&M's巧克力，沒有因為想念誰而變笨。

我沒有談的那場戀愛非常完美，是一個從無到無的過程，從沒有擁有到沒有失去，沒有屬於所以不必割捨，沒有承諾所以無關毀棄，沒有靠近所以無所謂變得陌生，無涉真心所以免除傷心，所有原本會經歷的感受都事先遁入空門。

我沒有談的那場戀愛，有存在的可能，也有不在的可能，有因為也有所以，有假設、有不成立，時時刻刻都在修改著故事的草圖，沒有發生，所以也不須消滅。

■ 篇章二：〈沒有收件地址的信〉

腦海中的頁面一頁頁翻過去，我已不太能勾勒出你的長相，看鏡子時，看到自己的鷹勾鼻才想起，我的鷹勾鼻是遺傳自你。

想到你時，總會連帶感覺到一種情緒，那是你對我的不滿意和兩代之間的距離感，我們之間好像經常都是這樣，我對你隱藏我的喜好和生活細節，你對我提出要求和期待。

高中時離家，住在學校宿舍，一天晚上，你從我們家出發，開了一個小時的車來宿舍找我，因你發現我曠了好幾堂補習班的物理課，一進到宿舍外你的車內，你開始斥責我的漫不經心，我記得你是那麼地激動以致整個車子都在搖晃。「每到物理課，我覺得自己是地球人誤闖了火星，看不懂課本上和黑板上的火星文。」想這樣對你表白。

我知道，其實你並不是不愛我，可惜我們是太不相同的人，你以為的愛是每日烹調健康的餐點，並且在我離家前，從你用得破舊的皮夾抽出幾千塊讓我帶著；我以為的愛是，像朋友那樣平等無畏地聊天、交換心事，如果可以消除我們之間的高壓和距離感，即使吃著垃圾食物也會開心吧。

你不是不愛我，否則不會在我11歲的聖誕節時，因我吵鬧著要聖誕禮物，半夜出門去幫我買；不是故意對我冷漠，你只是不知道要怎麼和這個心裡充滿奇想、不肯按部就班長大的小孩溝通。

這些話，都沒機會對你說了，這會是一封沒有收件地址的信，我們之間已經沒有機會繼續不瞭解，也沒有機會轉為瞭解，所有可能性隨著你的逝世終歸於零。

這輩子，已無法再遇見彼此，如果有下輩子，如果還會遇見你，在那遙迢不可知的、未來的遇見裡，讓我們當彼此的朋友吧。

那樣的話，物理課和聖誕禮物，都不會再困擾我們了。

●本文摘選自尖端出版之《我沒有談的那場戀愛》。