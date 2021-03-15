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滅絕物種標本從何來？牛津大學自然史博物館「多多鳥」之謎
昏暗燈光、強化玻璃櫥窗、動物標本、泛黃手稿和古代衣物及器具......你以為博物館只有這樣？事情沒那麼單純！
博物館標示錯誤、戰爭造成的文物損壞、白宮裡借來的名畫作，那些導覽員沒告訴你、書本上沒寫的博物館真相，一口氣全面公開！
文／克萊兒．考克-斯塔基（Claire Cock-Starkey）
牛津的多多鳥
多多鳥（Dodo）最早於一五九八年被歐洲人在模里西斯島上發現，這種大型、但不具飛行能力的鳥類擁有奇特、類似蹲踞姿勢的身形和巨大鳥喙。因為無法飛行，所以當島上出現豬隻和貓狗時，多多鳥的棲息地和鳥蛋就會被摧毀殆盡，數量也開始減少，最後在一六八○年多多鳥就絕跡了。
這種神祕鳥的標本被許多收藏家帶到歐洲，其中包括由約翰．特拉德斯肯特（John Tradescant）收藏，而後被伊萊亞斯．艾許莫爾（Elias Ashmole）買下的多多鳥標本。
大部分的標本後來都成了碎片，現今並無完整的多多鳥骨骼標本。
艾許莫爾的多多鳥標本也僅剩經防腐作業製成的頭顱和足部，也算不上全世界最完整、經過科學檢驗的多多鳥遺骸。今天，牛津的多多鳥遺骸被放在儲藏室裡，安全存放在牛津大學的自然史博物館內，被拿出來展示於眾的其實是以不同骨骼拼湊出來的再製多多鳥模型。防腐保存的牛津多多鳥，雖然軟組織所剩無幾，但足以讓科學家採集DNA，最後結果顯示現今最接近多多鳥的親戚是東南亞原生種尼科巴鴿（Nicobar pigeon）；而顱骨的CT掃描是由華威大學的研究人員完成，他們發現多多鳥的骨頭裡有鉛彈的軌跡，由此得知牠是被槍射殺而死。
●本文摘選自創意市集／城邦文化 所出版之《博物館怪奇事件簿》。
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