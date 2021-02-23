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無法見人的展品？大英博物館的竟有「神祕密室」

聯合新聞網 / 創意市集出版
大英博物館。（圖／創意市集提供）
大英博物館。（圖／創意市集提供）

文／克萊兒．考克-斯塔基（Claire Cock-Starkey）

大英博物館的「神祕密室」

大英博物館的神祕密室（The Secretum，最早名為「淫褻文物室（Cabinet of Obscene Objects）」）是在一八六五年所建，當時正處維多利亞時代道德敗壞時期，密室因應〈猥褻出版品法案〉（Obscene Publications Act，一八五七年頒布）而生，博物館將他們認為「猥褻」的所有文物都整理在這個房間內。在溫和專制主義盛行之下，為了不讓一般民眾受到博物館內淫穢館藏影響，博物館特設一個房間，將所有和色情有關的文物安置在內，不讓民眾看見。可進入神祕密室的人，只有出示合法理由進行學術研究的男性學者，因此也為這間密室增添更多隱晦性。神祕密室不可思議地運作了好一段時間，其藏物甚至還有一九五○年代的文物。隨著一九六○年代性革命（sexual revolution）開始盛行，博物館的策展模式轉為「物件保留在其所屬的文化場域」，因此大部分的文物慢慢從密室移回主要館藏中。

好奇的讀者，可藉由瀏覽下列文物名單，以滿足自己對這個「已解放」密室藏品的好奇心：

● 喬治．威特（George Witt）收藏的四百三十四樣陽具崇拜物件

● 潘神與母羊交媾的羅馬雕塑

● 描繪男女性交的印度神廟石牆碎瓦

● 十八世紀利用動物腸衣製作的各種保險套

● 生動描繪出十六世紀皮埃特羅．阿雷帝諾（Pietro Aretino）所作之色情情詩的義大利雕版

書名：《博物館怪奇事件簿》作者：克萊兒．考克-斯塔基出版社：創意市集出版出版時間：2020年8月27日
書名：《博物館怪奇事件簿》
作者：克萊兒．考克-斯塔基
出版社：創意市集出版
出版時間：2020年8月27日

大英博物館並非唯一一座把色情文物藏起來的機構。一八二一年，考古博物館團隊挖掘龐貝（Pompeii）期間，在當地也設立了「祕密展覽室（Gabinetto Segreto）」，儲藏許多淫穢的雕塑和溼壁畫；後來以「眼不見為淨」為由，該展覽室在一八四九年被用磚塊堆砌封鎖。二○○五年又重新開放，全數藏品均移至那不勒斯國家考古博物館（Naples National Archaeological Museum, Italy）。

●本文摘選自創意市集／城邦文化　所出版之《博物館怪奇事件簿》


博物館 文物 考古 創意市集 城邦出版社 閱讀風向球

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