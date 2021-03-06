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生日必須昭告天下？四個臺灣人不懂的德國慶生規矩

聯合新聞網 / 創意市集出版
（圖／Unsplash）
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文／琵雅諾

你怎麼慶祝生日？在臺灣，壽星最大，要不要慶祝？怎麼慶祝？都是壽星決定。有些人年年慶祝，有些人，尤其是女孩子，過了特定年紀，可能就不想再慶祝了。慶祝方式不外乎去餐廳吃飯、唱歌，或者是去夜店狂歡等。在德國，可能平時沒什麼大事，生日變成一年之中很重要的一件事。無論是大人小孩，都非常看重這個日子。從小，家長就會幫小孩辦生日派對，活動可大可小，盛大一點租遊戲場，一般就是在自家辦，準備蛋糕、餐點。沒邀請到的同學也要招呼，請吃餅乾、糖果之類的小點心。

長大後，除了和自己的朋友慶祝，跟家人聚在一起也是必須的。不是特別數字的生日，會邀請大家午飯後到家裡吃甜點配咖啡（Kaffee und Kuchen）。如果是整數生日，例如五十或六十歲，生日派對就更盛大，像結婚一樣，全家族聚在一起，請外燴或樂隊助興大有人在。

當然，熱愛規則的德國人，連生日也有規則可循：

✚ 不能提前祝賀

提前慶祝，哪怕只是一句「生日快樂！」都不可以。這點對德國人極為重要，卻也是我們外國人最常犯的錯誤。除了家人，朋友、同事生日也一定要祝賀，無法見面可以打電話、寄卡片或傳訊息。在臺灣，如果不是當天，我們習慣提前傳達祝福，表示我記得你的生日，而非事後，避免壽星認為可能是從別人那聽到、或臉書看到才記起來。但如果提前跟德國人說生日快樂，對方非但不領情，可能還會生氣！他們認為，提前祝賀會帶來厄運，就像一天還沒過完，誰都不知道會發生什麼事，是相同的道理。所以千萬不能提前祝賀，如果不巧生日在週末，也只能當日電話、簡訊祝賀，或是等週一。沒想到，講求實際的德國人，居然也有迷信的時候吧！

但有個狀況可以例外，是「準備進入生日」趴。這是什麼意思？如果生日在週六或週日，年輕人會在前一晚辦趴，但大家心照不宣，午夜之前要「假裝」是平常的派對，午夜過後才能大肆慶祝生日，很有趣吧！

✚ 壽星要自備蛋糕

臺灣的職場，可能只有幾個比較熟的同事，知道你的生日，如果要慶祝，大家下班後私下約，不必在公司辦什麼慶生活動。德國剛好相反，雖然職場上不談私事，但生日這件事情，大家都會知道。以我的公司為例，有個不成文的活動，同事會集資包紅包給壽星，不多，就五歐元，也不強迫，且這次的壽星，要幫下位壽星收紅包，一個接一個，不會有漏網之魚。而壽星會在當天，或者之後請大家吃東西。這是本公司的文化。不過，在德國壽星要準備蛋糕給大家吃，可是不成文規矩，和我們是別人準備蛋糕，完全相反！附帶一提，德國連生日蛋糕也「約定成俗」，大家習慣生日時吃「Marmorkuchen」―花圈狀的大理石蛋糕。

✚ 壽星要請客

我曾經被邀請去德國人的生日趴，她包下一間小酒吧的二樓，自己簡單佈置了場地，請了十幾位朋友，說好晚上八點開始。首先，我對這個時間有點困惑。八點吃飯對德國人絕對是太晚，但八點開喝又似乎太早，讓我一直游移不定要不要先吃晚餐？最後我還是吃了點東西才去。果然，大家真的只是喝酒，一杯接一杯，邊喝邊聊，我大約午夜過後離開，算很早，其他人喝到酒吧關門又續攤。離開前，我想分攤酒錢，卻被壽星婉拒，心裡很不好意思，覺得她包了場地又自己佈置，感覺好慘，而我只送了小禮物。後來才知道，原來在德國，壽星請客是天經地義，完全是我多慮了。

（圖／Unsplash） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（圖／Unsplash）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了以上三點，德國北部還有一個習俗，二十五歲的生日要特別慶祝。

書名：《打開德國說亮話！守規矩卻愛插隊、嗜吃生豬肉、不在計畫內就抓狂，旅歐文化觀察家的第一手現場筆記》作者：琵雅諾出版社：創意市集出版出版時間：2020年10月29日
書名：《打開德國說亮話！守規矩卻愛插隊、嗜吃生豬肉、不在計畫內就抓狂，旅歐文化觀察家的第一手現場筆記》
作者：琵雅諾
出版社：創意市集出版
出版時間：2020年10月29日

為什麼呢？因為二十五歲被認為是脫離「年輕」，邁向成熟的三十歲，所以很關鍵！這一天，男性壽星會收到「Sockenkranz」（襪子花圈），把許多襪子綁在一條長繩子上，可能每隔一段距離可以喝一杯，或是安排小活動。因為德文裡有一句「 Du alte Socke!」（你是個老襪子！）的形容，所以用襪子象徵你老了。而女性壽星則是一大串香煙盒，意思是「 eine alte Schachtel」（一個老盒子）。這句形容詞實際上帶有貶義，尤其是針對未婚的年長女性。但用在生日活動上，大家可能覺得無傷大雅？

無論如何，在德國，生日就是要用心、用力、昭告天下地過！

●本文摘選自創意市集/城邦文化 所出版之《打開德國說亮話！》


德國 創意市集 城邦出版社 閱讀風向球

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