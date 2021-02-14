《打開德國說亮話！》在德國，就要把德文說好說滿！

文／琵雅諾

❝在德國，就要會說德文！❞

幾年前，一個法國朋友跟我說，他真心認為台灣很好。因為初到台灣的第一晚，完全不會中文的他，居然能靠著比手畫腳（老闆年紀有點大，英文也不通）和店家、路人的幫忙，在新店的小店買到需要的床組，覺得很不可思議！在法國，不會法文，很多事都難辦！這是我們的人情味，也是我們會站在別人角度設想的貼心。

還記得到德國三個月、安定下來後，接到一個為期一週的展場接待工作。能賺外快當然很開心，但首先得要拿到稅號。初生之犢不畏虎的我，仗著自學的一點德文基礎，單槍匹馬去相關機構辦理。那天剛好沒什麼人，辦事員問的問題也不難，我都能一一回答。程序走完，等領件的時候，看到桌面上有張公告，翻譯成各國語文（中文也在內），寫著：「如果你無法用德文對答，請帶翻譯陪同，否則不受理。」這是我第一次感覺到，說德文對生活在德國有多麼重要！

❝越過德國的邊界，就是要說德文！❞

初到德國辦居留時，真的一句德文都不會，不過有魚先生（作者的先生，以下以魚先生稱呼）的同事陪同，一切很順利，那位辦事員不介意有時用英文和我溝通。後來才知道，我們是遇到天使。一個美國朋友說，她為了能用英文溝通，還特地約了「英文時段」，但當場還是沒人會說英文，對方更表示，要有會說英文的人需要額外付費。這都不打緊，很多去公家機關辦事的人都被告知，政府規定辦事員都不能說英文，只能用德文。我完全能理解且贊同，你住在當地，應該說當地語言的觀念，但現實面就是有難度，因為德文和中文一樣，都不是馬上能上手的語言。但就像他們對於規矩的堅持，對於語言也一樣。

拿看醫生為例，英文學了那麼久，才覺得用英文看醫生沒問題，所以刻意找能用英文溝通的醫生，比較安心。但，連幫我產檢的醫生，三不五時都會說，「來德國多久啦？如果住在德國，就要會說德文……。」醫生你會不會管太多？我們是來看醫生，不是來聽你強調說德文的重要。一年半載就能用德文看醫生，那資質真的要很好，我們可能做不到！

基於對當地人的尊重，雖然德文程度不是很好，我一定先和對方說德文，真聽不懂，才禮貌地問能不能用英文？但德國人不會因為你說德文，就給予讚美，反而還常常被糾正。

印象至今仍很深刻。有次去麵包店，說要某種麵包（德國麵包百百種，名字都不同），店員是位中年婦女，她先是眉頭一皺，對著我一直蛤？我重複了兩三次，她才恍然大悟，用大聲且誇張的語氣重複了那個字，好似我之前講的是外星語。仔細一聽，我只不過沒有把單數變成複數，當下真覺得有必要這麼誇張嗎？

事實上，德文因為區域性，有許多不同的方言和腔調。我們所謂的標準德文，主要以德國中部，漢諾威周圍方言為基礎。因此不是來自這地區的人，多少會有口音。不同區的人，也不見得能互相理解。德國人自己也常開這些人的玩笑，像南部的巴伐利亞，或是東邊的薩克森，常常被同事們拿出來講，也不管旁邊有些人正是從這些地區來的，真的是出了名的直言不諱！

當然，也不是沒遇過好人。我學的第一句德文就是：「我德文不太好，可以說英文嗎？」不知道是不是我太誠懇？遇到的人都不介意說英文，不過，都會先說自己英文不好。我們明明溝通無障礙，聽不出來哪裡不好啊？德國人普遍英文都很好，但不願意說英文；願意說之前，還要先打預防針說自己英文不好。是臉皮太薄？還是德文至上？這邏輯我到現在還想不通！

但邏輯是什麼不重要，重要的是，對德國人來說，越過德國的邊界，就是要說德文。把德國學好再到德國，你的生活會順利很多。

●本文摘選自創意市集/城邦文化 所出版之《打開德國說亮話！》