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《鬼滅的日本史》：「柱」這個稱號是超越人力存在的證據

聯合新聞網 / 大塊文化
書名：《鬼滅的日本史》 作者： 小和田哲男 出版社：網路與書／大塊文化 出版時間：2021年2月1日
書名：《鬼滅的日本史》
作者： 小和田哲男
出版社：網路與書／大塊文化
出版時間：2021年2月1日

炭治郎是江湖賣藝的「傀儡師」？伊之助是江戶時代的「棄兒」？席捲亞洲的日本動漫《鬼滅之刃》正火熱，不過只看動畫、電影怎麼夠理解它的隱藏彩蛋呢？

其實在日本古書中，妖魔精怪都是「真實存在」的故事泉源。《鬼滅的日本史》本書將從鬼之誕生與鬼的形象演變，探尋《鬼滅之刃》背後的歷史根源與隱藏祕密。真實版《鬼滅之刃》新考察！發現「歷史中的鬼滅傳奇，鬼滅中的歷史軼聞」，想解碼「鬼滅」，先從日本史出發！（編按）

文／小和田哲男

《鬼滅之刃》與出雲神話的共通點

「柱」這個稱號是超越人力存在的證據

鬼殺隊最高階級是稱為「柱」的9名戰士（第45話）。「柱」的編制是9名，成為柱的條件是「打倒鬼的最上階級十二鬼月」或「打倒50隻鬼」。 「柱」依各自呼吸的流派，有水柱、炎柱這些稱呼。

在日本，神的數量不是1位、2位，而是1柱、2柱。「柱」的漢字組成是「木」＋「主（燭台上靜止的火）」，意味著「不動之木」。在日本，一般認為有神宿於樹木，有神木等樹木信仰，所以用「柱」來數。鬼殺隊或許是因為「超越人力的存在＝接近神的存在」，所以用了這個稱號。不過日本的眾神，原本就不是只帶來幸福的存在，有時會用兇暴的力量帶來災害，在《古事記》和《日本書紀》中，也記載了許多神與神之間的戰鬥。或許《鬼滅之刃》是藉由使用「柱」這個稱呼，來象徵性地表現「神（非人）」與「鬼（非人）」這個構圖。

（圖／大塊文化提供）
（圖／大塊文化提供）

9名「柱」與有9根柱的出雲大社

還有一個值得注目的是「柱」的編制為9名這一點。這是因為「柱」這個漢字有9劃（官方粉絲書）。9這個數字還有一個隱藏的涵義，就是鬼殺隊代代當主姓氏為產屋敷這一點。支撐「屋敷」[註1] 的正是「柱」。在日本存在9根柱的建築樣式。出雲大社的建築樣式─神社建築，是9根柱子以「田」字分布，將神殿支撐在高於地面的位置，也有人說神社建築是以彌生時代高床式住居為基礎的最古建築樣式。

出雲眾神中守護神式的存在，是跟太陽神「天照大神」同等的最高神─高皇產靈尊（TAKAMIMUSUHI）[註2] 。所謂「MUSUHI」是神道中生出萬物的力量，寫作「產靈」。《日本書紀》中記述TAKAMIMUSUHI指示建設出雲大社，產屋敷的「產」字有可能源於此。還有，日本古典文獻中關於最初之鬼的記述是《出雲風土記》中阿用鄉的獨眼鬼。而《鬼滅之刃》中的最初之鬼是鬼舞辻無慘。

整理以上資訊，「產屋敷」＝「TAKAMIMUSUHI（產4靈）所建之屋敷4 4（出雲大社）」、「9位柱」＝「支撐出雲大社的9根柱子」、「最初的鬼─鬼舞辻無慘」＝「日本古典文獻中最初的鬼─阿用鄉的獨眼鬼」，完全一致。另外，祭祀於出雲大社的大國主也是醫療、醫藥之神，其祖先須佐之男則是防疫神，這也符合前述《鬼滅之刃》與疫病之關聯性。產屋敷與「柱」這個名稱，或許也可以看作象徵性代表出雲神話。

1. 宅邸。

2. 在《日本書紀》中為高皇產靈尊；《古事記》則記作高御產巢日神。

●本文摘選自大塊文化出版之《鬼滅的日本史》


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