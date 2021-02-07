鄧惠文出新書　首次書寫熟齡心境的蛻變與歷程

文／鄧惠文

大姐就是豪氣

女子的一生，要經歷幾次稱謂的轉換？身分轉變，就像知了褪殼，蝴蝶羽化。從女孩變成女人、從人妻再成人母，有的是平順的遞嬗，有的卻是在毫無心理準備之下，霹靂一聲從小姐變成歐巴桑。

我第一次被叫「大姐」時，就是這種感覺。當時我在某家餐廳，服務生遞上飲料後，親切的說：「大姐，妳的綜合果汁好了！」我如遭雷擊，口中酸苦滿溢，哪裡還喝得下。靜靜的與那杯飲料相對，這一天就這樣來了嗎？這麼快就從「小姐」變成「大姐」，人生與我所期待的真是相去甚遠……還好女人年紀愈大愈摳門，不管多難過都會立刻回到現實，既然花了錢怎可讓維他命C氧化，我不能不享受我的飲料。如同嬰兒第一次吸吮奶水，我乖乖的吸吮變成大姐之後的第一杯綜合果汁，味道真是非常「綜合」！

斜睨那服務生，不看還好，看了我不禁羞愧起來。那頂多二十來歲、極可能未滿二十歲的男生若不稱我大姐，到底是要稱我什麼呢？如果他叫我小姐，但同時也叫旁邊那位妙齡少女為小姐，也實在虧待那少女了。配著那杯果汁，我正式進入了心理更年期。我想我還好，只花了一個下午就度過那最難的開頭。現在我遇到陌生人時，只要還沒被叫上一聲「阿姨」，心裡都會有個輕快的聲音：「SAFE!」像遊戲過關那樣。不過，靠勢目前台灣服務業的貼心，短期內我應該不管看起來怎樣，都不容易被叫阿姨。陪母親逛街時，店員也不至於叫她阿姨，最多只叫大姐。如今的我跟母親出門時，就算是兩枚大姐，不管輩分與我的心情，至少母親對此還滿高興的。

不過，我認為不能因為世界變得比較客氣，就不用思考這件事──為什麼女人被叫「大姐」不能更開心呢？謝金燕傳唱大街小巷的〈姐姐〉，氣魄十足的展現「有歲」的自信。江山代有才人出，「姐」領風騷數百年，鼓舞了多少意志消沉的大姐！

女性老為稱謂糾結，從男性對應的名詞比對，便見蹊蹺。以前我在工作上不管遇見任何年齡的男性，例如廠商、攝影師、維修人員，我都會跟著大家稱一聲大哥，這聲「大哥」是禮貌，男性聽到之後，都會立刻變得柔和可親，願意不辭辛勞的幫忙，從沒遇過男人被叫大哥會難受的。變成中年婦女之後，遇到的男性之中，比我年輕的比率愈來愈高，我有了新的困擾──如果叫人家大哥，我是自以為年輕嗎？會不會造成雙方的難堪呢？偷偷實驗的結果，我發現就算是叫年輕男性大哥，他們也甘之如飴。男人對於「大哥」這稱謂，聽到的是仰賴，是肯定，是撒嬌。當然，被歐巴桑撒嬌一點都不有趣，可是前兩個元素仍然管用。

基於男女的常規，我知道不管自己多老，都不宜叫男人「小弟」。女性很習慣被年長男性喚為「小妹」或「妹妹」，若發音為「美眉」，更是悅耳，可是女性很難稱呼任何男性「小弟」或「底迪」而不被認為失禮。後來我發現另一個好用的名詞，那就是「小哥」。於是，確定對方比我大的，統稱大哥；確定對方比我小很多，就稱小哥；年齡模糊難辨的，都是「帥哥」。與男性相處，謹記這三「哥」原則，再配合潮流的用語微調，就不會犯太大的錯誤。

總之，男人高興被看大，女性卻願意被叫小，就算年紀相仿，也寧可被稱「妹」而非「姐」。這種微妙的心態，不僅出自「年輕是女人最大的資產」的價值觀，也流露了女性在與男性相對時，縮小自我，收斂聲勢，務以可愛無害為上綱的習慣。許多女性相信在男性面前應該裝不懂、裝弱、裝小，換取呵護或不被攻擊的安全位置。「與其暢言暢行，被譏為強勢，或陷入『妳很行誰要幫妳』的勞碌命，還不如『不會』、『不能』和『不敢』。」朋友告訴我，根據這種言論寫成的書，許多都賣得很好。然而，女人真的要繼續這樣嗎？

女性被限制並且自限發展，由來已久。古人以綑綁的方式阻止女孩足部正常發展，女人的行動能力被剝奪，相對於男人，她們注定要慢一截、矮一截、後面一截。小腳已經被解放一百年了，但女人至今仍未脫離自我囿限的心理纏足。第一位成為榮格分析師的華人馬思恩，在她的著作《纏足幽靈》中，指出許多現代女性依舊深陷於角色的綑綁，無意識的壓抑自我，在能力、關係各方面長期自我否定，不敢盡情伸展，害怕自己「大」，不允許自己「能」。不斷努力，嚴厲自省，不許放鬆，卻從未接受自己和肯定自己。

這種無意識顯現在女性生活的各個層面。業績冠軍的服飾銷售員如此傳授祕訣：如果一個女性顧客套上一件衣服，對著鏡子拉拉扯扯，想確定會不會太鬆時，你要趕快說「其實妳可以穿小一號」。顧客多半會非常高興，購買機率大增。相反的，如果顧客試穿的衣服顯緊，你絕不要自行建議她穿大一號，否則顧客會找個藉口就跑掉。

不只喜歡衣服小一號，年齡少一點，體重輕一些，女人也習於有話說一半，能力秀一半，職場衝一半，就是要把自己壓縮。無怪乎大姐這稱謂不受歡迎。

如果連稱謂都要小，女人如何能夠不怕僭越男性，做大人、做大事？

我沒有被布條纏過腳，但小時候外婆曾經讓我穿著布鞋睡覺，嘗試稍稍限制那快速長大的腳。雖然我們很快就放棄這種讓睡覺不舒服的做法，但我還記得那種困惑：為什麼女生腳大不好？青春期的我因為身高，被男生認為是缺點，我便躬身駝背，畏首畏尾。這些回憶已成趣味，但我仍然記憶著做為女人所承受的、以各種形式延續的纏縛。

我知道在語言、姿態、行為上如果恣意伸展，會衝撞到什麼。在衝撞引發的懲戒和反擊之間，我努力摸索著身為女人的分寸。或許因為五歲之後我就生長在沒有任何男性的家庭，或許因為我的母親和外婆都有女中豪傑的力量，或許我本性就是桀驁不馴？在這方面我學得慢，我不臣服。但我清楚的感知著那隱形卻堅實的玻璃天花板、玻璃牆、玻璃鞋。

妳是否有過相同的體驗？外面的一切都在告訴妳：跟男人辯論，別得理忘形。跟男人共事，多一點柔軟。別頂撞男人的自尊，那麼妳將得到幫忙，得到喜愛。男人婆不但讓人不舒服，更是給自己找麻煩。人都知道要藏拙，女人還得會藏「能」？

高中時，我是土風舞社的社長，某次表演過後，為了答謝友校男同學的協力，大家在冰果店慶功，結束時我自掏腰包請客。事隔多年，遇到一位當年在座的男生，他聊起那次聚會之後，男生對我的評語：「一個女生那樣請客，男生都覺得妳很可怕！太不給男生面子了！」

女生招待吃冰，不感恩就算了，還嫌棄。我曾想，那是什麼爛時代，女生好難做。這件事我好像在專欄裡寫過（算是出氣），但書寫當時我還沒升格為大姐。現在呢？跟我年齡相仿的女性，是否也常被期待要請客？當小女生時請客被嫌棄，成了大姐可以盡情買單，如果是因為人們敬重大姐就好了，但會不會如好友所說：「他們是認為老女人沒身材又不可愛，只剩付錢的價值啦！」

書名：《我想看妳變老的樣子》作者：鄧惠文出版社：天下文化出版時間：2021年1月27日

從我高中到現在，三十年來，女人到底解放了哪些束縛？比起人類其他事務的變遷，做女人的「道理」真是難以置信的恆定。

無論如何，我終於一點也不像小姐了。最近一次到東京旅遊，打敗銀座新宿六本木，最得我心的商品是在號稱歐巴桑天堂的巢鴨商店街所見，印有「進擊的老人」的T恤。歐巴桑的進擊，包括聲音變大，體型變大，還有臉變大。臉愈大愈不怕丟，體型愈大愈需要空間，聲音大，多少總會被聽見！女人的小腳可以被一紙法令解放，女人的心只能靠自己打開。碰碰撞撞幾十年，我才稍微知道自己真正的尺寸。身體的尺寸，心志的尺寸。如果不能完全伸展，表示我需要更大的空間。逐漸接受「大」，敢於伸展自我，是大姐的權利。

我們不再像年輕時那麼迫切需要與別人連結，不再為了伴侶、同事或朋友，毫不考慮的壓縮自己。擁有磨練而來的智慧，面對孤獨的勇氣，中年的我，應該擔得起那個「大」字。

長期處在限縮自我的心理空間，女人太容易錯失認識天命的機會。男性是否也厭倦了什麼都要頂著的壓力？如果男人可以自在做小弟，女人可以放心當大姐，除了大哥和小妹的對應，大姐與小弟也能有愉快而相互尊重的關係。

大姐之路，不只是老去，更是解放。成熟具足，破繭何懼。容不下你我羽翼全開的，不是真天地。

●本文摘選自天下文化出版新書《我想看妳變老的樣子》。