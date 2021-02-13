去財神家住一晚！後疫時代跟旅遊作家暢玩全臺《神住宿》

文／943（旅遊作家，諧音「就是省」）

如果不是位在廟宇隔壁，一定沒人相信這是香客大樓。從設計到服務都是國際級精品飯店規格，民宿的價格，卻有臭氧消毒、保險櫃、與五星飯店同等級浴袍、交誼廳水果點心、腳踏車0元外借、免費美食地圖等高規格和洗衣袋，再不搶先可就客滿了！

北港武德宮位於北港鎮北緣，距離朝天宮只有不到十分鐘車程，鎮上有不少在地人大推的平價美味小吃，來個北港小鎮一日遊也非常悠閒。

全台五路財神總廟

北港武德宮是全台五路武財神的開基祖廟，從武德宮分靈出去的神尊超過六千尊及百餘間廟。武德宮主委林安樂表示最早是五十多年前在北港鎮上鬧區的店面，因當時住戶晚上有時看到家裡有與天花板等高、膚色黝黑的巨型人影昂首闊步而不敢續住，店面多次轉手，但無論經營何種行業均生意不佳，還成了鎮上有名的鬼屋。後來從外地遷來北港的中醫陳茂霖因價格低廉買下店面經營中藥行，事業日漸興隆。民國五十年左右，妻子身體狀況突然走下坡，中西醫均藥石無效之下，只得請教丈人故鄉嘉義東興宮池府千歲扶乩，才知地底有北港內神金身遭浴廁之水滲及，高大人影正是武財神趙公明。神奇的是，移走梯廁後，怪病竟不藥而癒，原來是內神因時機成熟再度顯化的徵兆。隨後設香祭拜。經過七年誠心膜拜，感動北港內神，才降示顯明尊號「天官武財神」並雕金身。北港內神原為武財神趙公明，降旨表示因預知百年後將有毀廟之災，故於道光二十九年由信徒陳再發居士迎請渡海來台開基延續香火。而在兩岸完全斷絕來往、眾人也不認為有可能通航的戒嚴時期，武財神也曾預示未來要帶信眾回其故鄉一探，果然後來突然開放兩岸通航，陳創辦人率眾依指示輾轉抵達山東省齊河縣趙官鎮的趙官鎮，詢問當地人才知眼前的空地曾是文革前的趙公明廟。

北港武德宮現由創辦人的外孫林安樂接手，突破傳統迎向現代化管理，為求完美精益求精，只要主推的話題元素一旦失去獨特性就立刻改變創新，供品及伴手禮也堅持以專業團隊獨家研發。管委會成員幾乎都是學士、碩士學歷，在財經界擁有許多信徒，廟方表示武財神曾多次幫助信眾平安度過經濟危機，例如2008年金融海嘯、2020年原油價格暴跌等，神蹟無數。

參拜的民眾記得來摸「元寶」及「聚寶盆」沾沾財氣。（圖／摘選自圓神出版之《神住宿》書中）

這樣好招財

武德宮中殿奉祀五路武財神，分別為東西南北中五路。中路武財神趙公明，為封神榜記載中的趙大元帥，掌管天下資產。其餘四路為東路武財尊神招寶天尊蕭升、西路武財尊神納珍天尊曹寶、南路武財尊神招財使者陳九公、北路武財尊神 利市仙官姚少司，以及不食葷腥的座騎黑虎將軍。武財神兩旁有三官殿祭祀三官大帝、聖父母殿供奉武財神趙公明雙親，此外還有地藏王菩薩、三仙姑、文昌帝君、關聖帝君、太歲星君、福德正神及豐益境主。正殿後方則是七層樓高雄偉莊嚴的廣天大道院，供奉三清道祖、玉皇大帝、太陰星君、太陽星君、斗姥元君、白玉佛菩薩、大成至聖先師、瑤池金母...神蹟無數。廟外還有三層樓高的世界最大金爐，因廟宇地理位置為天鵝孵蛋寶穴，金爐外圍雕刻三十五天官，六個角落各有一隻天鵝鎮守風水寶穴，象徵天鵝帶財人間。

武德宮正殿有數個金元寶，包括神像前方的大元寶、利市仙官手中的成串元寶，以及虎爺前的小元寶，還有招財使者手捧的珊瑚等等，不少前往參拜的民眾都不忘手摸元寶及聚寶盆求沾財氣。另外每逢過年期間，武德宮也會發放「錢母」，紅包袋內有2元銅板，取台語的「二」與「利」字的諧音。最獨樹一格的便是財神爺的金庫「財寶箱」，據悉是由武財公降駕指示製作，擲筊獲得聖杯的信眾就能繳納緣金請回可補財庫的財寶箱。

周遭散心路線

台南後壁是知名電視劇「俗女養成記」和電影「無米樂」的拍攝場景，菁寮老街上有不少人氣景點，例如有名的和興冰菓部是有80多年歷史的懷舊復古老店，很有五O年代的氣息，是當時相親約會的熱門場所。還有年輕人返鄉創業自行研發的糙米煎餅「菁寮囝仔」，口感頗有脆度，老街後方三合院的「稻米小學堂」可學到不同品種稻米的知識，也可在富貴食堂品嚐昔日農家收割後的古早味「割稻飯」。

台南後壁老街「俗女養成記」的取景地。（圖／摘選自圓神出版之《神住宿》書中）

鄰近美食

北港小吃多半便宜又大碗，例如油飯、麵線糊、煎盤粿、鴨肉麵線、肉羹等。其中北港知名的「老等油飯」，油飯口感非常濕潤好吃，油蔥香氣逼人，滷蛋白入味，是當地人早餐，在中秋路及公園旁各有分店。店內另一熱賣菜色是北港麵線糊，和其他縣市棕色的大腸麵線不同，是用高湯煮白色麵線淋上滷汁，十分特別。

還有田中麵店是北港五十年老店，因創業主名為田中故以此為號。現傳到第三代，兄弟在文明路仁愛路口和鎮公所旁公園路各有一家店，也各有擁護者。自製意麵及肉燥蝦味十足，份量不小，米糕用陶杯裝盛非常特別，每到用餐時間總是擠滿在地客，也是在地人和回鄉遊子的最愛，在地人最常點滷肉飯、筒仔米糕、乾麵配魚丸湯。需要提醒的是：北港飲食店大多休週二，建議事先多確認營業時間。

北港武德宮三學舍。（圖／摘選自圓神出版之《神住宿》書中）

來財神家住一晚

北港武德宮2018年耗資五千萬元將已有三十多年歷史的香客大樓重新整建為融合傳統與時尚風格的「三學舍」，請到後來在台南成功改造許多老屋打出名號的本事空間製作所操刀，別出心裁的設計令人眼睛為之一亮，可說是全台最潮的香客大樓。

「三學舍」的典故為學儒、學道、學佛，大門旁簍空設計的金屬製LOGO正是由三個不同手勢由左而右分別代表釋、儒、道。「三學舍」樓高四層，一樓為服務台和可外借的腳踏車，二樓為三十人多功能氣派會議廳，三樓的交誼廳有電磁爐、料理台及冰箱，套房十餘間。許多設計也十分注重細節，例如接待櫃台的一角就是神明桌的桌腳雕飾，房間門牌也是以原本裝飾廟宇斗栱的獅座馬座造型木雕備料，不僅有辟邪的用意，在燈光的投射下更具氣勢。

媲美國際潮旅的財神居房型。（圖／摘選自圓神出版之《神住宿》書中）

房間內部走現代禪風路線，以戴熙山水畫、張旭書法、詩經為設計主調，古典又時尚，獨樹一格的風格吸引不少建築師、室內設計師指定入住。設備不但與飯店同規格，採用感應門卡、行李車、MOD數位電視多達百餘個頻道、保險櫃、乾濕分離衛浴，甚至與國際級精品飯店接軌，使用獨立筒及彈性床墊、ECO 歐盟有機認證義大利進口洗潤髮精、招財礦泉水、漢方艾草冷製手工皂等備品、 日月潭紅茶包...更令人不可思議的是還有五星級飯店常用的厚實浴袍及毛巾布料免洗拖鞋，尤其浴巾還與涵碧樓同等級，刷卡三層門禁（大門、電梯、房間）保障安全，而且客人退房及入房前都用酒精擦拭及臭氧機消毒，就連房務人員都是由前喜來登主管擔任房務技術指導顧問，格局完全不輸國際頂級五星飯店集團品牌，可說是目前全台規格最奢華的香客大樓。

書名：《神住宿：超值星級體驗，精選全台13間寺廟、教會》作者：943出版社：圓神出版社出版時間：2021年1月1日

不只內裝高規格，在不少細節也可見到用心，例如房內多達十餘個插座，包括高成本的USB充電插口，就是連國際頂級飯店也不一定能達到的數量。交誼廳中的點心也講究美味而不計成本，例如有時是請當地小農手工製作或在地人才知道的老字號零嘴，或是特地請百年老店特製的點心。房客若想漫遊北港小鎮，除了能免費外借腳踏車，還可索取三學舍貼心設計的北港美食地圖，四處尋訪鄰近小吃。

但儘管質感如此豪奢講究，卻因為是香客大樓而物美價廉，真是民宿等級的價格、國際潮旅的質感，物超所值，不只是低調奢華，還是低價奢華了。而且可能因為眾神庇佑，感覺特別安穩好睡，也有上市公司高層表示平時很難入睡，但每次來住三學舍都會一覺到天亮。只是由於房間數不多，尤其假日最好及早預約，以免向隅。

◎北港武德宮三學舍 地址：雲林縣北港鎮華勝路330號 電話：(05) 783-8622

●本文摘選自圓神出版新書《神住宿：超值星級體驗，精選全台13間寺廟、教會》。