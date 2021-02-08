書迷必收！王定國《美麗蒼茫》20週年精選集紀念版，尋訪一路走來的作家足跡

文／聯合文學編輯部

文學的告解，生命的救贖，小說一樣的人生

中年以小說復筆的作家，二○一三年重返文壇，閃亮推出回歸代表作《那麼熱，那麼冷》，從此風靡文壇至今。然而世人少知，其風格獨特的文字藝術，原來也有極端貼近現實的辛辣筆觸，這從早期出版的精選集《美麗蒼茫》可見作家最純真的文學路徑，由於該書面世時日已久，坊間多已散佚，遂有本書二十週年紀念版的誕生，允為王定國早期著作的最佳收藏。

■ 輯一：憂國時論

時值台灣歷史四百年來人民第一次投票選總統的特殊當口，作者以發燙的筆尖在每晚寫下選前倒數一百天的觀察日誌：始於一九九五年十二月十四日〈冬天的梁柏薰〉，終於一九九六年三月二十二日〈隨風而逝〉暨二十三日〈決戰〉投票日結果出爐。本輯由作者親自節選、修訂其中三十九篇日誌。

■ 輯二：短篇小說

收錄作者青年時期，一九七○～八○年代間（約莫也是從商前）矢志獻身文學，投注大量精神創作短篇小說，早期文風即已流露濃濃「悲傷」的旋律。

■ 輯三：抒情散文

散文是作者後期表現較少但卻是很早開始經營的文體。本輯收錄的散文寫作時間大致在一九八一～一九八四年間，首刊在各報副刊。作者即將踏入三十而立階段前，正從文學青年轉身成為一個社會人，不論在扮演商人或任職書記官的同時，亦是為文關懷社會轉變的作家。諸篇抒情散文呈現過往足跡與真性情。

■ 輯四：商戰紀事

內容前身是一九九二年八月～一九九四年八月一系列發表在《自立晚報》副刊的商戰紀事。彼時作者已是成功的商人，迎來豐富的四十歲之際，卻甘冒營商禁忌，筆伐社會敗德面貌，發表政治不正確的言論與批評。

●本文推薦書好書為聯合文學出版之《美麗蒼茫》。