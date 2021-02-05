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李琴峰x瞿欣怡視訊連線，共談台日女同志情感書寫

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
（圖／聯合文學出版社提供）
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文／聯合文學編輯部

書名：《倒數五秒月牙》 作者：李琴峰 出版社：聯合文學 出版時間：2021年1月21日
書名：《倒數五秒月牙》
作者：李琴峰
出版社：聯合文學
出版時間：2021年1月21日

二○一七年，《獨舞》日本群像新人文學獎優秀作。

二○一九年，《倒數五秒月牙》獲芥川龍之介獎與野間文藝新人獎雙入圍。

在日本工作的台灣女同志林妤梅，以及在台灣工作並結婚的淺羽實櫻，兩人曾是研究所時期的好友，但林卻對淺羽懷抱著一段說不出的情感。研究所畢業後兩人分隔汪洋，天南地北，彼此的生活都發生了變化。五年之後，平成時代最後的夏天，兩人終於在東京久別重逢，共度漫長而又短暫的一天──。

本書以淡雅的筆觸，描寫語言、文化、性少數身分所帶來的生存困境，以及一段清淡的跨國戀情，同時寫出台灣與日本的文化差異，以及異國生活的不易之處。

台灣出身、自學日語，二十三歲時旅居日本，李琴峰首次以日語創作，即獲日本群像新人文學獎優秀作，為台灣獲此獎第一人；二○一九年再以小說《倒數五秒月牙》入圍芥川龍之介獎與野間文藝新人獎。

本書繁體中文版仍由作者本人親自譯寫而成。

「女孩與女孩的愛，恰如棉絮，含蓄，卻又糾結。這本書收錄了兩個短篇，〈倒數五秒月牙〉與〈聖夜絲〉，都是如此，看似清淡，裡面的百轉千迴卻讓人揪心。」作家瞿欣怡在《倒數五秒月牙》推薦序：〈寫給女孩的，戀人絮語〉中這麼寫到。

旅日作家李琴峰，雖然因為疫情關係無法回台親自分享新書《倒數五秒月牙》，但我們依然可以在線上相會！

2月7日下午2點，邀請你來到女書店，李琴峰將在日本與現場的瞿欣怡連線對談，一起聊聊台日女同志文學與女孩之間最細膩溫柔的語言！

【李琴峰x瞿欣怡】五秒之後，月牙何方：台日女同志情感書寫──《倒數五秒月牙》新書對談

活動時間：2月7日（日） 下午2:00-4:00

活動地點：女書店（台北市大安區新生南路三段56巷7號2樓）

了解更多：報名連結


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【李琴峰x瞿欣怡】五秒之後，月牙何方：台日女同志情感書寫──《倒數五秒月牙》新書對談 日期：2月7日（日） 時間：下午2:00-4:00 地點：女書店

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