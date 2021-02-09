「光環效應」如何打造績效神話？ 破解假象，找出「真」英雄

文／菲爾．羅森維格(Phil Rosenzweig)

光環效應存在有好幾種形式。桑代克觀察到其中一種：一般人往往會憑藉著一般印象，對特定的特質進行評比。大多數人很難獨立衡量多種個別的特性，容易把各項目混為一談。所謂光環效應是一種心理現象，內心創造和維持一致連貫的印象，以降低認知上的錯亂。舉例來說：二○○一年秋，美國遭受九一一攻擊之後，布希總統整體滿意度大幅上揚。這並不令人意外，因為美國民眾同仇敵愾，團結一心當總統的後盾。在此同時，美國民眾對於布希總統處理經濟問題的滿意度也上升，從四七％提升到六○％。不論你是否贊同布希的經濟政策，實在難以相信他處理經濟問題的能力，會在九一一之後的短短幾週內大幅改善。但要把這些項目剝離，然後個別看待實在很難：對總統的整體滿意度，也會移轉至對特定政策的滿意度。大眾把光環套在總統頭上，對於評核表的項目都給予較高的評價，畢竟，一般人很難認同總統在國家安全方面表現優異，處理經濟問題卻一塌糊塗—認為兩項都表現優異要容易得多。只不過，水能載舟也能覆舟。

二○○五年十月，民眾支持伊拉克戰爭的熱情減退，再加上卡崔娜颶風(Hurricane Katrina )肆虐，布希總統的整體支持度，從二○○五年八月的四一％，下滑到三七％；對布希經濟政策的支持度，從八月的三七％下降到十月的三二％；對伊拉克戰爭的支持度，是從三八％下跌到三二％；反恐戰爭的滿意度，則從五四％下跌到四六％。當問及布希是否具備強烈領袖特質時，四五％的美國民眾表示認同，而先前八月份的數字卻高達五四％。每一項個別指標都同步下滑，表示民眾並不是針對個別議題回答，而是基於單一、整體的印象，這就是光環效應。

為什麼各大企業爭相建立優良「品牌」形象？

光環效應除了能降低認知混亂之外，還會誘導人們用來推測難以直接評估的事情。我們往往是根據相關、具體且看似客觀的資訊，推論其他較為模糊或不具體的事情。舉例來說，我們不知道某項新產品的品質，但如果是由一家信譽卓著的知名廠商所生產，我們自然而然會認為品質不錯。這就是建立品牌的作用：創造光環效應，讓消費者偏愛公司的產品或服務。

現在回頭看看公司。我們掌握公司最相關和具體的資訊是什麼？當然是財務績效。不論公司盈虧、銷售額成長，或是股價漲跌，財務績效似乎都是最客觀且準確的。正因堅信數字不會說謊，所以安隆、泰科電子(Tyco )等案和近年來爆發的一些醜聞，才會嚴重打擊我們的信心。我們對財務數字深信不疑，自然根據這些績效資料，判斷較不具體和較不客觀的事情。思科和艾波比就是活生生的例子。只要思科業績成長、獲利豐厚、股價屢創新高，經理人、媒體和學界就立刻把一切歸因於傾聽顧客的聲音、凝聚的公司文化，以及高明的策略；一旦泡沫被戳破，這些人士就會見風轉舵，嚴詞批評。這都合情合理，因為那才是首尾相貫的故事。

艾波比也是同樣的情形，當公司營業額和利潤持續上揚時，大家都推崇公司的組織架構、冒險文化，尤其是高階主管的領導才能；一旦績效滑落，各種負面評價紛紛出籠。這也許是新聞界誇大渲染的惡習，但更重要的是，人們往往根據自認可靠的線索，遽下判斷。

（圖／Pexels）

左右決策、投資、領導的光環效應

光環效應左右個人對於決策過程、組織員工和領導力的判斷，我們進行大規模的研究，結果相去不遠。相反地，如果研究方法不夠嚴謹，結果可能只是累積眾多的光環效應而已，就像前述布希總統的滿意度一樣。《財星》雜誌刊登年度全球最受推崇企業，IBM於一九八三年和一九八四年連續兩年獲此殊榮。《財星》雜誌美年會邀請數千家企業的高階主管和產業分析師，針對數百家企業進行八個項目的評比，分別是：管理品質，產品和服務品質，長期投資的價值，創新能力，財務的健全性，招募、培育和留住優秀人才的能力，對社區和環境的責任，以及善用公司資產。綜合這些答案之後，優勝者出爐—全球最受推崇企業。這項研究可說眾所期待，每年的封面故事更是矚目焦點。幾年來，獲得此殊榮的企業除了IBM之外，還有赫赫有名的奇異電氣、沃爾瑪和戴爾電腦，全都來頭不小。

不過經過深入分析，卻發現《財星》雜誌最受推崇企業的評比，其實嚴重受到光環效應的影響。每家公司八個項目的評分，彼此出現高度相關性，相關程度超過每個項目應有的變異數。再者，許多評分和公司傑出的財務績效密不可分，正如我們之前所料想的。兩項不同的研究顯示，公司的財務績效，大約解釋了整體評比四二％和五三％的變異數。換言之，當公司獲利豐厚、股價上揚時，填寫《財星》雜誌問卷的人，往往會推論公司的產品和服務精良、具創新力、管理完善、能留住人才等。一九九七年，也就是思科成為主流財經媒體寵兒的一年，思科首度出現在最受推崇企業的名單上，名列第十四位。然後聲勢扶搖直上，一九九九年排名第四，二○○○年竄升至第三名。思科在投資價值一項獲得高分並不足為奇—當時股價正在飆漲。但是思科在其他項目一樣獲得高分：管理品質、創新能力、員工素質等。當二○○一年高科技泡沫破裂，思科股價重挫，在投資價值一項的評比自然也下跌。由於財務績效光環褪色，不論是創新能力、人才等項目評比都殿後。公司的排名在二○○一年滑落到第十五名，二○○二年第二十二，二○○三年退居第二十八。

《財星》雜誌並不是唯一受到光環效應影響的媒體。《金融時報》最受敬重企業的調查，也難逃光環罩頂。當艾波比一九九六年聲勢如日中天之際，各項評比都名列前茅，包括企業績效、公司策略、激發員工潛能等，而且領導人還因為策略願景和目標明確而備受推崇。這些完全符合光環效應。

光環效應如何影響企業評比

還不止於此。有個組織「最佳工作場所機構」(Great Places to Work Institute )，在一九八四年推出一本專刊—《美國百大最值得工作的公司》(The 100 Best Companies to Work for in America )，造成轟動。從此以後，該組織每年都會編撰最佳工作公司指南。《國際前鋒論壇報》(International Herald Tribune，編按：二○一六年更名為《紐約時報國際版》 )根據這份調查，宣稱最佳工作場所的公司，擁有較高的績效，並指出一九九八年上榜公司的市場總報酬率(股價加上再投資的股利 )，往後五年是九．五六％，相對於標準普爾五○○指數(S&P500，簡稱標普五○○ )的企業，平均只有三．八一％。該報做出明確的推論：營造最佳工作場所的企業，能夠吸引優秀人才、提升公司生產力，並創造高績效。聽起來很有道理。但該組織如何判斷一家公司是不是優良的工作場所？很簡單，直接問員工。他們請員工根據兩項指標，為自己的公司做評比：信任與文化。

信任指標有五個項目：信任度、尊重、公平、榮譽和同事情誼。信任度的問卷內容依序是：「管理階層讓我知道重要的議題和改變」、「這裡的員工受到尊重」。同意的程度愈高，代表信任度愈高，也就是優良的工作場所。有關尊重的問卷內容大致如下：「管理階層讓員工參與影響自身工作或工作環境的決策」、「公司提供專業發展的訓練和培育」。同樣地，同意度愈高，代表愈受尊重，也就是最佳工作場所。這個網站同時蒐集了一些員工的心聲，例如：「這是一家高度信賴和授權的公司，沒有繁瑣規範約束，工作上的需求都可以獲得滿足。團隊領導人經常鼓舞激勵員工。公司舉辦各種課程和活動，兼顧員工生活和工作的平衡。」

書名：《商業造神》作者： 菲爾．羅森維格(Phil Rosenzweig)出版社：商業周刊出版時間：2021年1月14日

乍看之下，這份調查並無不妥之處，但還是擺脫不了光環效應。公司如果賺錢、前景看好、成長迅速，通常都會被認為是最想去上班的地方。再以思科為例，一九九八年第一次上榜時名列第二十五名，一九九九年爬升到第二十三。當思科二○○○年躍升為全球最有價值企業時，排名連續兩年竄升到第三。後來受到裁員和股價重挫的連累，思科的排名也沿路下滑。二○○二年跌到第十五名，接著兩年分別是第二十四和二十八名，雖然沒有和績效完全吻合，但相差無幾。難道思科在二○○○年後的工作環境變壞了？如果以員工士氣和發財的機會而言，的確如此。不過這是反映績效的結果，而不是績效變差的原因。如果我們認為《財星》和「最佳工作場所機構」的調查，沒有受到光環效應的影響，就必須相信填寫問卷的人，同樣不受到《商業周刊》、《財星》和其他媒體有關績效的報導所影響。但那似乎是不可能的事。

●本文摘自商業周刊出版之《商業造神》。