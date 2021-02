「光環效應」如何打造績效神話？ 破解假象，找出「真」英雄

文/菲爾.羅森維格(Phil Rosenzweig)

光環效應存在有好幾種形式。桑代克觀察到其中一種:一般人往往會憑藉著一般印象,對特定的特質進行評比。大多數人很難獨立衡量多種個別的特性,容易把各項目混為一談。所謂光環效應是一種心理現象,內心創造和維持一致連貫的印象,以降低認知上的錯亂。舉例來說:二○○一年秋,美國遭受九一一攻擊之後,布希總統整體滿意度大幅上揚。這並不令人意外,因為美國民眾同仇敵愾,團結一心當總統的後盾。在此同時,美國民眾對於布希總統處理經濟問題的滿意度也上升,從四七%提升到六○%。不論你是否贊同布希的經濟政策,實在難以相信他處理經濟問題的能力,會在九一一之後的短短幾週內大幅改善。但要把這些項目剝離,然後個別看待實在很難:對總統的整體滿意度,也會移轉至對特定政策的滿意度。大眾把光環套在總統頭上,對於評核表的項目都給予較高的評價,畢竟,一般人很難認同總統在國家安全方面表現優異,處理經濟問題卻一塌糊塗—認為兩項都表現優異要容易得多。只不過,水能載舟也能覆舟。

二○○五年十月,民眾支持伊拉克戰爭的熱情減退,再加上卡崔娜颶風(Hurricane Katrina )肆虐,布希總統的整體支持度,從二○○五年八月的四一%,下滑到三七%;對布希經濟政策的支持度,從八月的三七%下降到十月的三二%;對伊拉克戰爭的支持度,是從三八%下跌到三二%;反恐戰爭的滿意度,則從五四%下跌到四六%。當問及布希是否具備強烈領袖特質時,四五%的美國民眾表示認同,而先前八月份的數字卻高達五四%。每一項個別指標都同步下滑,表示民眾並不是針對個別議題回答,而是基於單一、整體的印象,這就是光環效應。

為什麼各大企業爭相建立優良「品牌」形象?

光環效應除了能降低認知混亂之外,還會誘導人們用來推測難以直接評估的事情。我們往往是根據相關、具體且看似客觀的資訊,推論其他較為模糊或不具體的事情。舉例來說,我們不知道某項新產品的品質,但如果是由一家信譽卓著的知名廠商所生產,我們自然而然會認為品質不錯。這就是建立品牌的作用:創造光環效應,讓消費者偏愛公司的產品或服務。

現在回頭看看公司。我們掌握公司最相關和具體的資訊是什麼?當然是財務績效。不論公司盈虧、銷售額成長,或是股價漲跌,財務績效似乎都是最客觀且準確的。正因堅信數字不會說謊,所以安隆、泰科電子(Tyco )等案和近年來爆發的一些醜聞,才會嚴重打擊我們的信心。我們對財務數字深信不疑,自然根據這些績效資料,判斷較不具體和較不客觀的事情。思科和艾波比就是活生生的例子。只要思科業績成長、獲利豐厚、股價屢創新高,經理人、媒體和學界就立刻把一切歸因於傾聽顧客的聲音、凝聚的公司文化,以及高明的策略;一旦泡沫被戳破,這些人士就會見風轉舵,嚴詞批評。這都合情合理,因為那才是首尾相貫的故事。

艾波比也是同樣的情形,當公司營業額和利潤持續上揚時,大家都推崇公司的組織架構、冒險文化,尤其是高階主管的領導才能;一旦績效滑落,各種負面評價紛紛出籠。這也許是新聞界誇大渲染的惡習,但更重要的是,人們往往根據自認可靠的線索,遽下判斷。

(圖/Pexels)

左右決策、投資、領導的光環效應

光環效應左右個人對於決策過程、組織員工和領導力的判斷,我們進行大規模的研究,結果相去不遠。相反地,如果研究方法不夠嚴謹,結果可能只是累積眾多的光環效應而已,就像前述布希總統的滿意度一樣。《財星》雜誌刊登年度全球最受推崇企業,IBM於一九八三年和一九八四年連續兩年獲此殊榮。《財星》雜誌美年會邀請數千家企業的高階主管和產業分析師,針對數百家企業進行八個項目的評比,分別是:管理品質,產品和服務品質,長期投資的價值,創新能力,財務的健全性,招募、培育和留住優秀人才的能力,對社區和環境的責任,以及善用公司資產。綜合這些答案之後,優勝者出爐—全球最受推崇企業。這項研究可說眾所期待,每年的封面故事更是矚目焦點。幾年來,獲得此殊榮的企業除了IBM之外,還有赫赫有名的奇異電氣、沃爾瑪和戴爾電腦,全都來頭不小。

不過經過深入分析,卻發現《財星》雜誌最受推崇企業的評比,其實嚴重受到光環效應的影響。每家公司八個項目的評分,彼此出現高度相關性,相關程度超過每個項目應有的變異數。再者,許多評分和公司傑出的財務績效密不可分,正如我們之前所料想的。兩項不同的研究顯示,公司的財務績效,大約解釋了整體評比四二%和五三%的變異數。換言之,當公司獲利豐厚、股價上揚時,填寫《財星》雜誌問卷的人,往往會推論公司的產品和服務精良、具創新力、管理完善、能留住人才等。一九九七年,也就是思科成為主流財經媒體寵兒的一年,思科首度出現在最受推崇企業的名單上,名列第十四位。然後聲勢扶搖直上,一九九九年排名第四,二○○○年竄升至第三名。思科在投資價值一項獲得高分並不足為奇—當時股價正在飆漲。但是思科在其他項目一樣獲得高分:管理品質、創新能力、員工素質等。當二○○一年高科技泡沫破裂,思科股價重挫,在投資價值一項的評比自然也下跌。由於財務績效光環褪色,不論是創新能力、人才等項目評比都殿後。公司的排名在二○○一年滑落到第十五名,二○○二年第二十二,二○○三年退居第二十八。

《財星》雜誌並不是唯一受到光環效應影響的媒體。《金融時報》最受敬重企業的調查,也難逃光環罩頂。當艾波比一九九六年聲勢如日中天之際,各項評比都名列前茅,包括企業績效、公司策略、激發員工潛能等,而且領導人還因為策略願景和目標明確而備受推崇。這些完全符合光環效應。

光環效應如何影響企業評比

還不止於此。有個組織「最佳工作場所機構」(Great Places to Work Institute ),在一九八四年推出一本專刊—《美國百大最值得工作的公司》(The 100 Best Companies to Work for in America ),造成轟動。從此以後,該組織每年都會編撰最佳工作公司指南。《國際前鋒論壇報》(International Herald Tribune,編按:二○一六年更名為《紐約時報國際版》 )根據這份調查,宣稱最佳工作場所的公司,擁有較高的績效,並指出一九九八年上榜公司的市場總報酬率(股價加上再投資的股利 ),往後五年是九.五六%,相對於標準普爾五○○指數(S&P500,簡稱標普五○○ )的企業,平均只有三.八一%。該報做出明確的推論:營造最佳工作場所的企業,能夠吸引優秀人才、提升公司生產力,並創造高績效。聽起來很有道理。但該組織如何判斷一家公司是不是優良的工作場所?很簡單,直接問員工。他們請員工根據兩項指標,為自己的公司做評比:信任與文化。

信任指標有五個項目:信任度、尊重、公平、榮譽和同事情誼。信任度的問卷內容依序是:「管理階層讓我知道重要的議題和改變」、「這裡的員工受到尊重」。同意的程度愈高,代表信任度愈高,也就是優良的工作場所。有關尊重的問卷內容大致如下:「管理階層讓員工參與影響自身工作或工作環境的決策」、「公司提供專業發展的訓練和培育」。同樣地,同意度愈高,代表愈受尊重,也就是最佳工作場所。這個網站同時蒐集了一些員工的心聲,例如:「這是一家高度信賴和授權的公司,沒有繁瑣規範約束,工作上的需求都可以獲得滿足。團隊領導人經常鼓舞激勵員工。公司舉辦各種課程和活動,兼顧員工生活和工作的平衡。」

書名:《商業造神》作者: 菲爾.羅森維格(Phil Rosenzweig)出版社:商業周刊出版時間:2021年1月14日

乍看之下,這份調查並無不妥之處,但還是擺脫不了光環效應。公司如果賺錢、前景看好、成長迅速,通常都會被認為是最想去上班的地方。再以思科為例,一九九八年第一次上榜時名列第二十五名,一九九九年爬升到第二十三。當思科二○○○年躍升為全球最有價值企業時,排名連續兩年竄升到第三。後來受到裁員和股價重挫的連累,思科的排名也沿路下滑。二○○二年跌到第十五名,接著兩年分別是第二十四和二十八名,雖然沒有和績效完全吻合,但相差無幾。難道思科在二○○○年後的工作環境變壞了?如果以員工士氣和發財的機會而言,的確如此。不過這是反映績效的結果,而不是績效變差的原因。如果我們認為《財星》和「最佳工作場所機構」的調查,沒有受到光環效應的影響,就必須相信填寫問卷的人,同樣不受到《商業周刊》、《財星》和其他媒體有關績效的報導所影響。但那似乎是不可能的事。

●本文摘自商業周刊出版之《商業造神》。