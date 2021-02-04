突發「貓」想！名策展人謝佩霓聊建築大師柯比意與貓

文／謝佩霓（知名策展人、藝評家）

柯比意與貓

抱著貓拍照的建築師很多，喜歡貓的建築師也好多，家裡養貓的建築師更多，但是一旦要挑出在重要的建築設計裡，落實專門為貓量身打造空間需求的建築師，那就寥寥無幾了。這些屈指可數的建築師裡，名氣最大者，當屬現代建築史上機能主義(Functionalism)的泰斗柯比意(Le Corbusier, 1887-1965)。

時至如今，柯比意設計的十七件經典建築，悉數為聯合國教科文組織認定為「世界有形文化遺產」。其中年代最久遠、面積最小、最私密的作品，莫過於他為父母親親手設計的「湖畔別墅」(Villa Le Lac,1924)。嚴格說來這也是柯比意首次完整實現設計理想的「起家厝」，「小房子」(Un Petit Maison)在他心目中占有的分量無以復加。

這座房子落成卅年之後，柯比意這才發表了關於《湖畔別墅》相關設計的書。他追憶那兩年間，他不時搭著東方快車(Orient Express)，往返穿梭在米蘭與巴黎之間，唯一不變的行囊，就是口袋裡揣著的這份草圖。這是基地不明的一項設計，也是房子尋找土地的一紙計畫。與表兄弟搭檔，柯比意先完成了設計方案，苦尋多時之後，終於在日內瓦湖畔東側，如願找到了一處幽靜處作為建築基地。

座落在圍牆內的這座平房，室外環屋有庭院，多功能平屋頂也充作寬敞的陽台。起居室的連續窗，形成採光與框景並融，湖光山色盡收眼底。色彩基調從外牆白到內牆，唯有在牆壁斷面上色增加表情。樓地板面積僅六十平方米的室內，一律配備移動式、摺疊式、複合式家具，在能夠因時制宜下，產生多變多樣性。

約莫廿五年前到此朝聖，記得當時對外預約開放參觀屆滿十年。赫然發現許多細部設計大有蹊蹺，發問探究方知，原來都是專程依照貓的身形、尺寸、喜好來設計。母親作為他的業主，這是她唯一的特殊需求，一樣愛貓如痴的柯比意，自然從善如流。

柯比意代表作「薩瓦別墅」（Villa Savoy），記者周美惠。（圖／聯合報系新聞資料照）

新居落成，父母遷入，父親一年多後便撒手人寰。很愛這房子的母親在此終老，享壽百歲。孰料不過五年之後，柯比意在海泳時心臟病發，不幸溺水與世長辭。他的哥哥也曾在此居住，緬懷家人，直到房產正式納入柯比意基金會財產為止。一家人在此共賦同居、共享天倫的住家，這是真正的家。

時至今日，因應時空與使用目的改變，「小房子」難免經歷整修增建，但是經典依舊。「室雅何需大，花香不在多」可謂設計理念，「麻雀雖小，五臟俱全」則是設計準則。一切完全符合柯比意建築設計遵循五大要素的堅持，這些稍後也在「薩佛伊別墅」(Villa Savoy, 1931)的建築繼續發揚光大。

現在建築人習慣暱稱他為「柯布」(Corbu)的瑞士裔法國籍建築大師柯比意，本名是落落長的Charles-Édouard Jeanneret-Gris。鑒於本名十分拗口不好記，所以他從一九二○年起，就決定改用「柯比意」當作筆名和藝名。柯比意是母親娘家的姓氏，由此可見，柯比意與母親的感情彌篤。不過，就是因為這個別名實在太響亮，以致於反客為主，日後大家反而記不得他的原名。

他的故鄉是製錶重鎮拉紹德封(La Chaux de Fonds)，位於瑞士西部法語區山間，離法國邊境不過幾公里之遙。母親是鋼琴老師，父親是製錶師。在音樂與鐘錶工藝的耳濡目染下，柯比意從小明白一個道理：要如何善用最少的材料在最小空間中創造最多變化。

不同於一般家長，父母從小送他與哥哥去上由「幼教之父」福祿貝爾(Friedrich Fröbel, 1782-1852) 創辦的實驗學校接受啟蒙。鼎鼎大名的福祿貝爾本業是建築師，公認是現代學校教育的先行者，對學前教育戮力絕深，園丁培育幼苗的教育理論以及「幼稚園」(Kindergarten)，正是他影響後世至今的創制。幼稚園很有特色，不只五育並重，教導小孩認識自然，還利用幾何形的積木當作教具，透過這些「禮物」(Spielgabe)進行遊戲益智，誘發小朋友自主學習。

中學畢業後柯比意本想繼承父業，又很想當藝術家，於是選擇就讀當地的藝術學院研習裝飾藝術，專攻鐘錶雕刻。新藝術(Art Nouveau)瑞士分支松派(Style Sapin)宗師雷普拉德尼葉(Charles L'Éplattenier,1874–1946) 時任校長，他身兼畫家與建築師雙重身分，酷愛登山與大自然。在他的循循善誘下，柯比意開始與建築結下不解之緣。

柯比意最後雖然沒轉到建築系，從此卻在建築界發光發熱，和建築師萊特(Frank Lloyd Wright, 1867-1959)、密斯(Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969)一起並稱為現代主義(Modernism)的三大巨匠。有趣的是，他們三位原本都不是念建築出身。

建築大師柯比意。（圖／聯合報系新聞資料照）

柯比意認為藝術與建築密不可分，因此涉獵廣泛，集畫家、雕塑家、建築師、室內設計師、景觀師、都市計畫師等身分於一身。建築功能主義的理論，可以追溯到古典建築之父維特魯威(Vitruvius)講求的三原則「實、用、美」(firmitas, utilitas, venustas)。

柯比意觀察到工業時代都市化的建築的需要大不同，建築量身訂作緩不濟急，應該考慮標準化上生產線量產，照顧所有人的需求。柯比意認為建築物只要模組化就可以大量建造，方便像樂高積木(Lego)一樣可以排列組合堆疊，省時省力省錢。這起初驚世駭俗的主張，後來因都市更新需要迅速建設大量平價集合住宅，造福了許多第三世界國家。連墨索里尼(Benito Amilcare Andrea Mussolini, 1883-1945)主持下的法西斯社會住宅，也服膺柯式建築，不過這也讓他惹出敵我不分的非議。

房子太小住起來不舒服，太大又浪費，所以柯比意建議大家採用「黃金模組」，依照能讓人類最舒服的尺度，來發展一切的設計。他心目中的理想建築，要好用、好看、好蓋、好便宜；公共空間擴大由大家一起共享，鄰里聯絡方便，各種生活機能應有盡有，讓人彷彿住在一艘遊輪上一般舒適愜意。

柯布認為建築就是革命，提出「新建築五點」：底層挑空、自由平面、自由立面、帶狀開窗、屋頂花園。

他蓋房子用混凝土為建材，以鋼材為骨架，內部不再需要滿滿的柱子支撐，大大節省了空間和時間。無梁柱的方盒子裡，室內空間大又流暢，不需要隔間，連門都不太需要。他喜歡純粹的色彩，建築物的裡裡外外，適當地塗上水泥漆，讓建築便成了藝術品。

書名：《貓非貓：伸展在文字與攝影之間、藝術與文學之間》作者：謝佩霓出版社：大塊文化出版時間：2021年2月1日

為了遮風避雨，以前屋子的窗戶都是小小的一個個獨立，陽光照不進來，風也吹不進來，不健康，也不明亮。柯比意則是非常講究採光，連續的大面窗讓景觀開闊，環繞建築的帶狀窗好像絲帶，把建築物當禮物包裹起來。喜歡設計家具的他，認為家具、室內裝修也要一體考量。他最愛的躺椅，設計也讓鋼骨外露，搭配簡潔的皮革。這在物資缺乏的時候，可以節約原料也降低售價。

其他建築師往往不住在自己的作品裡，力行簡樸生活的柯比意是例外。自從按照理想打造了自宅與工作室合一的公寓，他就與太太宜鳳(Yvonne Gallis,1892-1957)和愛犬幸福入住，早上畫畫，下午做設計，直到形影不離的一家三口都陸續過世。他的雪納瑞寵物犬，因為鬍鬚長得像刷子，所以名字叫做「畫筆」(Pinceau)。

因為務實又富創意，柯比意被尊奉為機能主義建築大師，獲獎無數。為了肯定他劃時代的貢獻，二○一六年聯合國教科文組織決議通過，將他設計的十七件遍布在三大洲、七個國家的代表建築，一次列入世界有形文化遺產。以現代建築設計獲此殊榮，他是史上第一人。

●本文摘選自大塊文化出版之《貓非貓：伸展在文字與攝影之間、藝術與文學之間》。