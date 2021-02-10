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Alizabeth 娘娘／惠妮·休斯頓教會我面對這個世界

聯合新聞網 / 時報出版
惠妮‧休士頓。美聯社（圖／聯合報系新聞資料照）
惠妮‧休士頓。美聯社（圖／聯合報系新聞資料照）

文／Alizabeth 娘娘（林正輝）

我沒有崇拜過什麼偶像，除了一個人：惠妮休斯頓

國中的時候，當時我們非異性戀群體都很喜歡歐美女歌手，而且大家還會分陣營，有布蘭妮派的，或瑪丹娜派的，還有凱莉‧米洛、瑪麗亞‧凱莉……而我是走實力派的，最喜歡惠妮‧休斯頓。

在當時，非異性戀的人都超瘋狂這些女歌手，而且男校中的直男很少像我們這麼喜歡這些人。或許是因為她們散發出來的特質，舞台上的自信，還有性感的模樣，讓非異性戀的人想模仿吧！我們每天就在那邊幻想自己是這些女歌手，在走廊上我會跟喜歡瑪麗亞‧凱莉的朋友一起合唱〈When you believe〉，我當然是負責惠妮‧休斯頓歌詞的部分。

我算是比較少數喜歡惠妮‧休斯頓的人，她不像其他唱跳女歌手，會穿得很少在台上熱舞，她當時最耳熟能詳的都是一些大歌，什麼〈I will always love you〉、〈Saving All My Love For You〉、〈I Have Nothing〉之類的，都是那種飆高音的歌曲。當我第一次聽到她的歌，心想：怎麼有人這麼會唱歌，而且那麼好聽，當下立刻被圈粉。

我到底有多喜歡和欣賞她？我的藝名「Alizabeth 娘娘」的Alizabeth也是取自惠妮‧休斯頓的中間名「Elizabeth」，差別在於她的是E開頭，我的是A開頭。沒什麼理由，就是想像她，又不想全部一模一樣。每次被問Alizabeth的名字怎麼來，我解釋的時候都覺得很無聊，可是透過這個故事，至少可以讓大家感受到，她的影響對我有多大。

我生來不是為了被擊敗

國中的時候，我的性別特質已經非常明顯，我在直男的眼中就是個娘娘腔，但我並不掩飾，跟我那一群娘娘腔好朋友每天想像自己是那些女明星。不過，那時候我對自己的性向很迷惘，覺得自己跟別人不一樣，也覺得自己對父母很不孝，變成一個有病的人，還深信不疑這種性傾向可以被治癒，娘娘腔是可以被醫好的，所以才有叫我媽帶我去看心理醫生這件事。

在我對自己的性別氣質產生迷惘之際，我聽了〈Greatest Love Of All 〉這首歌，她告訴我，自己的生活方式，自己選擇，無論結果是對或錯，至少有活出自我，要愛自己，無論別人說什麼，都不要活在別人的陰影下，無論別人說什麼，都沒辦法影響到自己的尊嚴。

“I decided long ago

Never to walk in anyone's shadows

If I fail, if I succeed

At least I'll live as I believe

No matter what they take from me

They can't take away my dignity”

－The Greatest Love of All

她的很多歌帶給我很大的力量，也支持著我面對同儕的惡言惡語，可能沒辦法一點名出來，甚至她生前最後一張專輯的其中一首歌〈I Didn't Know My Own Strength〉，告訴我自己是非常堅強，經過攻擊、霸凌和歧視後，仍然屹立不倒，因為我生來並不是為了被擊敗。

“I didn't know my own strength

And I crashed down, and I tumbled, but I did not crumble

I got through all the pain

I didn't know my own strength

Survived my darkest hour, my faith kept me alive

I picked myself back up, hold my head up high

I was not built to break

I didn't know my own strength”

– I Didn't Know My Own Strength

人是灰色的

到後期，大家發現她的聲帶出了狀況，同時也被爆料了很多負面新聞，有人問我儘管如此，我還是喜歡她嗎？曾經，她對我來講，就像是一個遙不可及的偶像，無論是在電視上出現，還是在報紙雜誌裡，都是一個很遙遠的人，而且讓我覺得很不真實。

書名：《不被認同才與眾不同》作者：Alizabeth 娘娘（林正輝）出版社：時報出版出版時間：2020年12月25日
書名：《不被認同才與眾不同》
作者：Alizabeth 娘娘（林正輝）
出版社：時報出版
出版時間：2020年12月25日

可是當她傳出吸毒、酗酒這類的負面新聞，我才瞭解到，原來人不是白色的，人是灰色的，人類不應該是非黑即白的生物，每個人都有不為人知的一面，再怎麼完美的人，都還是會有瑕疵，就像惠妮‧休斯頓一樣。所以，問我是不是依然喜歡她，我當然喜歡她，她至今依舊是我唯一的偶像，因為這就是她，要吸毒、酗酒都不干我的事，因為我並不會去做，但是，她的音樂影響了我很多，也帶給我很大的幫助，是不變的事實。而且她有權利選擇自己的生活方式，也沒有必要活出符合我們這些粉絲的期待吧。

除了音樂帶給我很大的影響，她的表演方式也讓我知道，做好自己該做的事情，把自己的專業發揮到極緻，有多麼重要而且理所當然。

許多女歌手都很會唱歌，可是她們現場表演往往千篇一律，同一首歌每次的唱法都一樣，好像照著某套公式在進行，有的人甚至還會對嘴。可是惠妮‧休斯頓不同，同一首歌，就有好幾種唱法，每次現場演唱的都不一樣，她還會即興加入一些轉音或飆高音，這讓我覺得很真實，每一場演出都把當下的情緒，完美地表達出來，她的表演方式對我現在的影片創作有很大的影響—盡量展現出自己最真實的樣子。

知道她過世，我很難過，也很震驚，明明前一天還看她出席一個派對，人還好好的，結果隔天就走了。她的精神影響了數百萬的人，包括我。我相信她的音樂還是會繼續給像我一樣曾經迷惘的人一點方向，謝謝惠妮‧休斯頓，讓我找到自己。

●本文摘選自時報出版《不被認同才與眾不同》

《不被認同才與眾不同》娘尼新書分享會

高雄場

活動時間｜2021/2/21 15:00-16:00

活動地點｜高雄大遠百17F誠品書店

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活動地點｜台中中友百貨11F誠品書店


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