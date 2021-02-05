「群聚，使你更聰明」 提高人際關係的7種技巧

文／高榮成、申榮俊

人際關係的成功關鍵

幼稚園會帶給孩子們什麼影響呢？保羅．塔夫在《孩子如何成功》中提到，一九六○年代，施測者把孩子分成兩組，一組在幼稚園接受佩里學前教育（Perry preschool），另一組在家學習。施測者花了四十年時間追蹤這些孩子。

施測者進行這項實驗的目的，原想提升孩子們的智商，透過幼稚園教育幫助孩子發展認知技巧，提升學習效率。雖然實驗結果顯示，有接受過佩里學前教育的那組孩子，進入國小低年級時，智商比沒接受過佩里學前教育的孩子們高。可是隨著時間過去，兩組孩子的智商差異不再有意義。佩里學前教育貌似失敗了。

但是，兩組孩子長大成人後，事情發生了變化。曾接受佩里學前教育的那組孩子，在二十多歲時求職成功率，比沒接受過佩里學前教育的孩子們高，並且在四十歲時的年薪會多出兩萬五千美元，牽連到犯罪的機率也低得多。究竟是什麼改變了孩子們？諾貝爾經濟學獎得主赫克曼教授，透過周密的研究，發現兩年的幼稚園生活，增強的不是孩子們的認知技巧，而是非認知技巧，即自制力、好奇心，以及社會性。足以證明，佩里學前教育並沒有失敗。

過著社會生活的讀者，應該有切身感受，不過人生中，人際關係始終是重中之重。世俗主流把人際關係視為成功的重要因素之一，在各種與幸福相關的研究中，人際關係更是登場常客，絕不會被漏談。儘管如此，學校不會教我們人際關係的意義或技巧，只會進行我們知識層面的考試。然而，我們一起工作，一起生活，和他人的良好互動，說不定比大學入學考試考高分或多益考滿分更重要。我們在企畫本書時，達成了共識：無條件要讓各位學習人際關係，因為只有提前了解人際關係的重要性，實踐於生活中，才能期盼職場與人生有好事發生。

要怎麼做才能和他人相處融洽，工作得心應手，生活如魚得水呢？如果要選出人際關係的最關鍵要素，我們認為是「共感能力」。

如何強化共感能力？

二○○八年卡內基．梅隆大學和麻省理工學院心理學者，共同研究高成就團隊的特徵。近來，大多數的工作項目都以團隊為單位，個人成就取決於團隊成果，因此，團隊生產性不容忽視。

施測團隊找來六百九十九人，分成一百五十二組，分派每組需要齊心協力完成的任務，有趣的是，任務類型包羅萬象，只要有一項任務做得好，其他任務也能順利完成，反之，假若一項任務失敗，很可能其他任務也會搞砸。

為了解做得好的組的優點，施測團隊先對受測者進行了智商測試。測試結果表明，團隊合作和智商無關，那麼到底傑出團隊的主要特徵是什麼呢？

測試結果發現傑出團隊的兩項特性。一是團隊文化。順利完成施測團隊指派的任務的組別，所有成員討論時的對話比例相近，反之，沒能順利完成指派任務的組別，在所有成員討論時，有少數人獨占發言的傾向；另一項特性是社會感受性，傑出團隊的組員看到其他組員的表情、語氣、聲音和肢體動作，能直觀感受及理解組員的情緒。至於社會感受性的高低，可透過展示人眼和人臉，推測該人物情緒的測試得出。如果我們能從一個人的言行舉止揣測出其情緒，就能知道如何應對。舉例來說，傑出團隊的組員，擅長察覺其他組員的慌張，或發現組員被冷落，而會給予反應，讓團隊氣氛變好。總而言之，組員的共感能力強，團隊成就相對高。

多和人見面，能提高我們的社會感受性，幫助我們發揮共感能力。在各種情況和環境下，當我們和他人發生衝突的時候，會自然而然的去讀對方的肢體動作與表情，揣摩對方心意，做出相應行動。

除了和他人的互動之外，還有一種能提升共感能力的方法。出色的共感能力，指的是善於「想像」。越常在心中練習描繪某個人物的心理和個性，越能提升共感能力。那麼，要怎樣才能多加練習呢？正是閱讀小說。

二○一一年，加拿大約克大學教授雷蒙．馬爾根據八十六項心理分析研究的結果提出，讀小說時使用的大腦部位，和進行人際關係時使用的大腦部位極其一致。此外，雷蒙．馬爾在二○一三年的研究結果發現，讀完小說再接受社會智力測試會得高分。以人物為中心的文學小說，最能有效提升共感能力。在閱讀文學小說的時候，我們自然而然的會分析小說主角和主角周遭人物的心理。藉由反覆這種過程，我們無形中能獲得讀懂他人心理的能力。

建議各位在不同的場所多和人交流，還有多閱讀文學小說，形成共感能力，感同身受他人的心，光憑這些各位就能實現成功的人際關係。

提升人際關係的7種技巧

前面了解了人際關係的基礎—共感能力，現在進一步認識提升人際關係的七種技巧，相信會對各位的生活有很大的幫助。

一、一貫性：有比負面的人際關係更糟糕的事，那就是正向的人際關係和負面的人際關係反反覆覆，這稱為雙面的人際關係。心理學者伍契諾主張，雙面的人際關係比負面的人際關係更差勁。越多雙面的人際關係，我們的壓力指數、憂鬱症及生活不滿感會越嚴重。為什麼會這樣？正向的人際關係，優於負面的人際關係，是無庸置疑的，而當負面的人際關係不斷持續，適應力強的人，有可能逐漸適應負面的人際關係，但持續的雙面人際關係，會造成人們的不安。當我們猜不透對方反應，不確定性擴大時，容易造成疲乏和壓力。試著想想最親近的人吧，我們大概都能捉摸出最親近的人的言行模式。可是如果碰到一個言行舉止讓我們摸不著頭緒的人，那個人會造成我們的疲憊感，會想迴避那個人。

二、尊重：佛羅里達大學賈奇教授，二○一○年研究過工作滿足度的影響。賈奇教授閱讀了八十六篇研究，評估過一萬五千名上班族。研究結果顯示，比起薪資水準，有更能提高工作滿足度的要素，那就是「尊重」。當人們覺得被同僚尊重時，職場生活幸福感就會提高。我們怎麼可能討厭尊重我的人呢？只有尊重他人，才能得到他人尊重。

（圖／Unsplash）

三、傾聽：心理學者詹姆斯．佩內貝克，將受試者分組，按各自選擇的主題，諸如老家、畢業大學和工作，請各組成員之間進行十五分鐘的對話。十五分鐘後，佩內貝克問每一組受試者對自己的組的滿意度，結果指出，聊越多話的人越滿意自己的組，結論是說話者會對聽者產生好感，喜歡上傾聽自己說話的人。二○一二年一項針對職場影響力特質的研究也指出，能言善道又真摯傾聽他人的話，兼備這兩種能力的人，在職場上深孚眾望，尤其是善於傾聽的人，會採取積極傾聽的姿態—身體微微傾向說話者，眼神與說話者對視，且不時點頭回應。假如說話者正在說話，聽者卻迴避視線，身體向後靠，會引起說話者的不悅，如聽者採積極傾聽的姿態，表現出深度共感，說話者沒道理不喜歡聽者。

四、請教：經營策略教授伊塔伊．施特恩及其他學者，針對美國商業與服務業的三百五十家大企業經營階層進行了研究。夢想成為高層主管的上班族不在少數，研究結果顯示，能成為高層人士的人會經常徵詢上級：如何累積成功經歷和如何克服自身的缺點。下級多多請教上級有一石二鳥的效益，不僅能獲得實質情報，另一方面也抓住了上級的心。曠世天才達文西，遇到不懂的事必定會開口徵詢建議。另外，有某些研究指出，如果我們在進行一場協商，過程中徵詢對方建議的行為，會帶來更有利的結果。徵詢建議的人並非蒙昧無知，實為大智若愚。

五、謙虛：加州大學柏克萊分校達赫．凱爾特納教授，帶領的研究團隊主張，職位越低的人，越擅長讀懂他人觀點。西北大學亞當．賈林斯基教授主張，當一個人越是覺得自己「無足輕重」，對他人的共感能力則越高。傲慢會使人喪失讀懂他人心思的能力；謙虛會使人獲得揣度他人心思的能力。試想一個懂得謙虛的人，本身價值就已經得到提升，何況還兼具共感能力，這個人的人際關係該有多成功？

書名：《任何人都適用的完美學習法》 作者：高榮成、申榮俊 出版社：究竟出版／圓神出版 出版時間：2021年1月1日

六、讚美：沒有比獲得他人的讚美更讓人幸福的了。不吝於讚美他人，他人一定會對你有好感。讚美比我們預期的更有威力。有時明知不是真心讚美，我們仍舊會喜歡讚美我們的人。羅伯特．席爾迪尼在《影響力》中提及一項在北加州進行的測試，施測者為了獲得某事物告訴受試者三種不同的話。施測者對第一組受試者說的盡是讚美之言；對第二組受試者說的全是負面之詞；對第三組說的話好壞夾雜。這項測試出現了三種有趣的結果。第一、受試者最喜歡讚美自己的人；第二、就算知道讚美的目的是想獲得某事物，受試者的態度也不會產生變化；第三、讚美與負面的話不同，讚美的內容未必要是事實。由此可知，人們面對讚美有多軟弱無力。因此，不要吝於讚美！

七、犯錯：心理學家艾略特．阿倫森，把有著採訪內容的錄音，放給參加問答大賽的學生們聽，一則是完美的採訪內容，另一則是採訪過程中參雜摔破玻璃杯的聲音，加上受訪者說：「我的媽啊，咖啡灑到西裝了啦！」出現了相當有趣的結果。比起完美無瑕的受訪者，學生更喜歡犯錯的受訪者，心理學者稱這種現象為「出醜效應」。當我們知道對方的缺點和錯誤，會覺得對方更有人性，因而更喜歡他，這會有助提升對方的聲望，但不是任何情況都適用出醜效應。學生們一共聽了四則錄音，一則是普通人的訪談，另一則是專家訪談。出醜效應適用於專家，用在普通人身上反而會產生反效果。普通人不刮鬍子，穿著邋遢，踩著一雙拖鞋就出門，會被認為沒禮貌，換作是大學教授做一樣的穿著打扮，人們卻會覺得「真人不露相」。在人際關係之外，實力也會帶來極大的影響。

有實力和共感能力當後盾之餘，如果能再好好磨練人際關係的技巧，那你的美好前程將指日可待。

●本文摘自究竟出版之《任何人都適用的完美學習法》。