學習需要「信心」，培養你的成長型思維！

文／高榮成、申榮俊

成長型思維 vs.固定型思維

美國一所中學，每次上課前會播放以下影片：

「我們持續成長著，挑戰難題使我們變得更有智慧，障礙的意義不是放棄，克服難關能造就更強悍的我。最重要的是，明白學習是一趟旅程。旅行的每個階段都存在成長的機會。」

這所中學的所有老師，都教導學生：有朝一日，付出一切努力後，終會獲得成長。換言之，校方全體努力將「成長型思維」灌輸給學生。

卡蘿．德威克大學時就讀心理學系，對塞利格曼的「習得性無助」感觸良多。德威克研究所轉學後做了進一步的研究，她發現，習得性無助有著無法解釋的部分。我們在前面一再強調，習得性無助會使人喪失期待。不過，德威克認為學生們求學時若陷入悲觀，並非因為連續失敗，而是因為不清楚如何解釋失敗。

一九七五年，德威克企圖以實驗證明自己的想法。她把學生分成兩組，要他們在時限內解出數學問題。其中一組不論解了多少題，她都無條件給予稱讚。相反的，她會無條件指責另一組不會解題、明明更認真能得到更好的成績。

接著，德威克讓兩組去解各種難易度混合的問題。假若連續失敗是讓人悲觀的關鍵，那麼，一直得到讚美的那一組應該能解開更多問題才對。但結果恰恰相反，那組學生輕易放棄高難度的問題。而一直被要求努力認真的那組學生，碰上難題時，展現出了更多的嘗試。

德威克的研究讓我們了解，人類對自身存在的信念分為兩種：一種是抱持「固定型思維」來看待自己，認為智力和個性不會改變，所以人生來就是固定不變的。另一種是抱持「成長型思維」，認為自己只要付出努力，就可以改變智力和個性。這兩種思維不只對學習、對整個人生都有很重要的影響，它們反映在以下六個層面：

一、自我觀點：固定型思維的人認為智力和性格都是固定的，成長型思維的人則認為兩者皆可改變。

二、挑戰：固定型思維的人只鑽研自己擅長的領域，害怕挑戰困難的事情，擔心失敗會影響到自己的形象，所以會選擇逃避。成長型思維的人則相信挑戰是讓自己成長的基石，因此會努力挑戰，靠挑戰獲得各種新情報。

三、失敗：固定型思維的人一遇到失敗就覺得自我受到威脅，所以常常逃避有失敗機率的事，或者認為那些事超出能力範圍，自己絕不可能辦到。成長型思維的人則認為失敗只是邁向成功的過程，從失敗可以學到更多東西，進而成長。

四、努力：固定型思維的人容易貶損努力的價值，常把「努力是沒用的」掛在嘴邊。成長型思維的人把努力的價值看得很高，相信成功必然伴隨努力而來。

五、批評：固定型思維的人被批評時，會覺得心裡不舒服；縱使是有用的批評，也會因為自尊受傷而選擇無視。成長型思維的人則歡迎批評，相信批評能幫助自己改善與成長。

六、他人的成功：看到別人成功，固定型思維的人會感到自卑，讚揚對方多有才能；成長型思維的人則會找出別人值得學習之處，專注於對方的努力過程。

（圖／Unsplash）

如何擁有成長型思維？

二○○七年，德威克以九十一名數學成績退步的中學生為對象，舉辦八次研習營。她將學生分為兩組，第一組有四十八人，只教導數學運算方式，第二組有四十三人，不只教他們學習方法，也教授人類大腦的特性，內容大略是：

「你們的左右腦不是固定不變的。透過練習，你們能鍛鍊左右腦。付出努力就能變得更聰明。想想你們過去學到的技巧和能力。練習是很重要的，能幫助你們熟悉自己的能力。沒有任何事能短時間一蹴可幾，所以絕對不要放棄。」

德威克簡單說明了腦科學所謂的「大腦可塑性」。課程結束之後，某個學生哭喪著臉說：「您是說我不是傻瓜，對吧？」

研習營的結果充滿戲劇性。只學到數學運算的第一組學生，成績沒有任何變化，而接受成長型思維教育的第二組學生，數學成績都有了進步。

德威克認為培養成長型思維有兩個方法。第一個方法是：相信人類的大腦能成長。我們長大成人後，所有身體部位都會開始退化，唯獨大腦不同。大腦的使用頻率高，就能創造神經之間的新聯結，進而使大腦獲得成長，這就是大腦可塑性。人類的大腦到死為止都能成長，是鐵錚錚的事實。

不只大腦的IQ 能改變，性格也能改變。無論大腦、智商或性格，如果你堅信不可能改變，那麼就一定不會改變。反之，如果你相信努力能使大腦、智商或性格成長，那麼你成功的機率便會提高。學習不該因為考上大學或找到工作而停止。擁有成長型思維的人活到老、學到老，所以比不學習的人獲得更多成果，不是理所應當的嗎？

培養成長型思維的第二個方法是：改變自己看待失敗的方式。如前所述，固定型與成長型思維最明顯的分界，在於遭遇失敗的時候。固定型思維的人在面臨失敗時，大腦會發出威脅的腦波，選擇逃避或放棄，將失敗合理化，歸因於自己才能不足或命中注定。

（圖／Unsplash）

法國某項研究中，實驗者給了國小六年級生無人能破解的超級難題，讓所有學生都嘗到失敗的滋味。然後，實驗者花了約十分鐘對一部分的學生解釋，學習會遇到困難是必然的，因為失敗能帶來成長。至於其他學生，只問他們為了解題得付出何種努力。實驗者接著又進行一次高難度考試，測量所有學生的短期記憶。結果顯示，接受十分鐘解釋的學生取得壓倒性勝利。因為他們建立了新的思維，明白自己在學習過程中必然遭遇失敗和犯錯，但最終會迎向成長，所以才沒向難題屈服。這項研究與其他類似的研究，都有相仿的結果。

學習必然遭遇失敗，關鍵在於如何接納失敗。如果我們能相信失敗是成長的跳板，就一定能取得好成就。

●本文摘自究竟出版/圓神出版之《任何人都適用的完美學習法》。