【活動快訊】推開藍色大門：蔡素芬X吳鈞堯對談《藍屋子》
文／聯經出版行銷部
一幅畫開啟一扇名為藍屋子的門，
一幢港埠邊的旅館揭開淡水航海貿易年代；
封緘古物裡的故事，
藏存書寫裡解謎的欲望⋯⋯
走進小說所搭建最奇詭的異時空入口。
小說家蔡素芬藉由《藍屋子》尋索深藏於物件「流浪的故事」。
當畫作中的藍屋門深掩，一場關於時空、歷史往事，及至情感難解的謎，最終將收藏何處？
活動特別邀請作家吳鈞堯，與蔡素芬對談《藍屋子》是如何由《幼獅文藝》上的短篇，擴寫成如今的長篇小說，並深入揭密關於《藍屋子》的創作核心！
推開藍色大門：蔡素芬X吳鈞堯對談《藍屋子》
活動時間｜2/20 15:00-17:00
主講人｜蔡素芬X吳鈞堯
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