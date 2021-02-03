【活動快訊】推開藍色大門：蔡素芬X吳鈞堯對談《藍屋子》

文／王意中 直到現在，人已經過了半百，但孩童時，那隻手，卻依然令我心裡隱隱作痛…… 那是我人生中第一次深深覺得被羞辱。也因為那隻手，逐漸改變了我這一生個性的形成，與看待自己以及周圍日常生活

2021-02-01 14:30