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【活動快訊】推開藍色大門：蔡素芬X吳鈞堯對談《藍屋子》

聯合新聞網 / 聯經出版

文／聯經出版行銷部

書名：《藍屋子》作者：蔡素芬 出版社：聯經出版 出版時間：2021年1月7日
書名：《藍屋子》
作者：蔡素芬
出版社：聯經出版
出版時間：2021年1月7日

一幅畫開啟一扇名為藍屋子的門，

一幢港埠邊的旅館揭開淡水航海貿易年代；

封緘古物裡的故事，

藏存書寫裡解謎的欲望⋯⋯

走進小說所搭建最奇詭的異時空入口。


小說家蔡素芬藉由《藍屋子》尋索深藏於物件「流浪的故事」。

當畫作中的藍屋門深掩，一場關於時空、歷史往事，及至情感難解的謎，最終將收藏何處？

活動特別邀請作家吳鈞堯，與蔡素芬對談《藍屋子》是如何由《幼獅文藝》上的短篇，擴寫成如今的長篇小說，並深入揭密關於《藍屋子》的創作核心！


推開藍色大門：蔡素芬X吳鈞堯對談《藍屋子》

活動時間｜2/20 15:00-17:00

活動地點｜聯經書房（台北市大安區新生南路三段94號）

主講人｜蔡素芬X吳鈞堯


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