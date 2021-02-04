逃避其實可恥又沒用！東大教授「思考3步驟」找人生解答

文／上田正仁

生活或工作總是會遇到許多難題，如果在絞盡腦汁之後還是找不到解法，人們普遍選擇擱置問題：「到時候再說吧！」

為什麼你無論如何也得不出結論？很可能是因為在內心深處，你深信這個問題早晚會解決，所以下意識地傾向於將問題擱置到將來。東京大學的上田教授建議在擱置這個問題之前，強迫自己思考這個問題，哪怕只是想一點點也好，重要的是把「將來」變成「當下」，讓問題迎刃而解……

別擱置問題，現在就思考

人們往往想不起來曾經一閃而過的想法。每個人都有這樣的經歷：「曾幾何時，我也有過令人讚嘆的好點子。到底是什麼呢？為什麼之後怎麼想都想不起來？」我們總認為可以把思考的內容密封在記憶的某處，只可惜事後往往記不得「某處」到底在何處，絞盡腦汁也只會徒增煩惱。

由於思考進入死胡同並不是件愉快的事，所以在絞盡腦汁之後，人們普遍選擇擱置問題：「到時候再說吧！」

為什麼你無論如何也得不出結論？很可能是因為在內心深處，你深信這個問題早晚會解決，所以下意識地傾向於將問題擱置到將來，可是區別就在於早或晚。我建議你在擱置這個問題之前，強迫自己思考這個問題，哪怕只是想一點點也好，重要的是把「將來」變成「當下」。

請下意識地往前走一步。在思考進入死胡同時，最重要的是意識到自己為什麼思考，以及思考的是什麼。在死胡同的盡頭問問自己：「我原本是因為什麼而思考的？」進而調轉方向，回到最初的起點重新思考。

明確找出哪裡不清楚

「不清楚」這一句話，可能成為思考的動力，也可能成為思考的障礙。如果沒有深刻探討問題的本質，單純用一句「不清楚」帶過，很可能會喪失一次直接面對問題的寶貴機會。話說回來，某個問題真的就該被歸在「不清楚」的範疇中嗎？

根據問題的性質和思考的階段，可以將「不清楚」分為以下三種情況：

•不了解事實 •不知道答案 •不確定哪裡不清楚

這三種不同的「不清楚」，衍生出三種不同的解決方法，因此在遇到「不清楚」的問題時，請慎重考慮到底是哪一種情況。

商業周刊《東大超人氣的人生思考課》提供

第一種：不了解事實。

這種情況指的是，問題其實已經有明確答案，我們也認為這個答案存在於某個地方。在這種情況下，「不清楚」的解決方法，就是去調查。你可以跟了解這個問題的人交談，也可以查詢相關的圖書和文獻，或者直接上網。如果透過以上方法，你都沒有找到答案，就得好好想一想，到底問誰才能搞清楚。

第二種：不知道答案。

這種情況指的是，你已經知道應該思考什麼，也已經在思考中，卻一直找不到明確的答案。或者說，這種「不清楚」指的是，你還不確定該問題是否有相應的答案。這時，你只能透過不斷思考來接近問題的本質。

第三種：不確定哪裡不清楚。

這種情況指的是，直覺告訴你某件事或某個現象中一定存在著問題，然而你卻不確定自己哪裡不明白。如果平時沒養成思考的習慣，就會經常在這個環節卡住，日常生活中最常出現這種情況。

比如工作時，突然無法理解同事提出來的企畫案或新點子；閱讀自己一直很感興趣的新聞或者新發現時，突然覺得這篇報導有種說不上來的奇怪。在這種情況下，人們大多不會跟隨自己的直覺認真思考，會覺得思考力沒辦法觸及到問題，結果問題反而被忽略了。人們嘴上說著「 怎麼這麼難啊」、「真是搞不清楚」，然後將問題無限期地放任不管。然而，在這種時刻， 你正好處於憑直覺「 意識到問題」的狀態中。

如果能解決這時意識到的問題，或許就能催生出研究上的新想法，或開發出在市場上熱賣的商品。換句話說，憑直覺意識到的問題，有可能成為你在研究或企畫過程中最關鍵的提示。「這個企畫案看起來似乎很完美，但我就是感覺有些不足，又說不上來。」如果能將這種「說不上來」的感覺明確化、意識化，就可以看到解決問題的路徑。如果不及時思考一個潛在的好問題，而是選擇擱置到忘記，那就太可惜了。

事實上，這種明確意識到自己哪裡不清楚的過程，才是「發現問題的能力」的核心。

「對話」讓問題迎刃而解

對話可以引發個人的想法，也有助於想法的提升和飛躍。為了讓對話發揮更大效用，我要求每個學生都要帶「對話專用筆記本」。和我面對面交流之前，我希望他們事先思考今天要討論的話題，透過這種思考提高問題意識，為了從「不確定哪裡不清楚」轉變為「就是這裡不清楚」，做好充分準備。透過對話，學生的筆記愈來愈充實，問題也愈來愈明朗。結束談話時，學生已經可以在這本筆記上找到論文研究的整體架構了。

同樣的方法也被廣泛應用於企業的企畫會議中。想像一下，當新員工在企畫會議上提出一些還沒成型的想法時，如果上司毫不留情斥責「根本聽不懂你在說什麼」，其他員工想必也會噤若寒蟬。如果大家只是默不作聲算是還好，最可怕的是所有人停止了發言，也停止了思考！

但是，在同樣的狀況下，如果上司對新員工進行有意識的引導，狀況就會大不相同。「你說的是不是這個意思？」在新員工得到啟發，最終還提出具體的想法時，再鼓勵他：「你的點子實在是太好了！」想必這個員工以後的工作熱情會更加高漲，極有可能提出非常成熟的企畫案。

透過創造自由對話的氛圍，讓所有成員動起來，大家各抒己見，也會大幅提升問題意識。這個道理，用在成人和孩子對話時也一樣。總括來說，發現問題的能力就是：從「不清楚」的茫然狀態，過渡到「已經理解問題所在，只是還沒找到答案」的狀態。

一旦弄清楚哪裡不明白，就知道問題或課題是什麼了。在這個基礎上，只要查資料或者詢問相關人士，大部分問題就會迎刃而解。

●本文摘自 商業周刊出版之《東大超人氣的人生思考課》。