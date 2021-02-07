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從巴瑞特任命美國最高法院大法官，認識「Congress」與「Parliament」2種國會的區別？

聯合新聞網 / 日月文化
The White House ©Shealah Craighead
The White House ©Shealah Craighead

EZ TALK新聞台，為您呈現──年度3大熱門話題X10大領域X36則國內外新聞

嚴選36則話題新聞，回顧2020年不可不知的重要事件，囊括國際、社會、政治、財經、運動、娛樂、科技、消費、健康、環境10大主題，接軌世界，關鍵新聞絕不遺漏！（編按）

文/ EZ Talk編輯部

Barrett Confirmed to U.S. Supreme Court

巴瑞特任命擔任美國最高法院大法官

-October 27, 2020

共和黨佔多數的參議院於週一結束激烈的任命之爭，表決通過艾美康尼巴瑞特擔任最高法院大法官。此為川普總統在2020年大選前一週的政治勝利。此任 命結果賦予共和黨6比3的多數席次，這個狀況可能會維持多年。

巴瑞特是繼2017年尼爾戈蘇奇和2018年布雷特卡瓦諾任命通過後，由這位共 和黨總統任命的第三位最高法院大法官。這位48歲、來自印第安納州的聯邦上訴法院法官，填補露絲貝德金斯伯格大法官所留下的空缺，這位自由派代表人物於9月18日過世。

繼戈蘇奇和卡瓦諾的加入，現在又多了巴瑞特，象徵最高法院向右派急轉彎。部分法律專家甚至稱之為1930年代以來最保守的法院。6比3的多數席次將使保守派在持槍權利和競選資金等議題上佔有優勢，並在羅告韋德案與歐記健保等議題上對自由派構成威脅。

美國民眾高舉「No Rushed Justice」（不要草草上任的大法官），抗議川普在選舉前亟欲補上保守派大法官缺的舉動。 (©Stephanie Kenner)
美國民眾高舉「No Rushed Justice」（不要草草上任的大法官），抗議川普在選舉前亟欲補上保守派大法官缺的舉動。 (©Stephanie Kenner)

巴瑞特的提名引起共和黨人熱烈迴響，他們在參議院的首要任務就是讓保守派法官填補法院空缺，而此舉激怒民主黨人，他們早就警告執政黨不要在選舉年填補空缺，尤其是共和黨領袖還在2016年阻止了當時總統歐巴馬提名梅瑞克賈蘭德法官一事。

在這場52比48的表決中，只有共和黨人投票支持巴瑞特，所有民主黨人皆投反對票。唯有一名共和黨參議員蘇珊柯林斯因為在緬因州面臨艱困的連任競選，所以加入民主黨人投下反對票。在川普提名後30天便任命通過的巴瑞特，是近代第一位未獲得任何少數黨投票支持而上任的大法官提名人。

週一晚上白宮舉行了宣誓就職典禮，巴瑞特的官方憲法宣誓儀式是由最高法院中最保守的大法官克拉倫斯托馬斯主持。首席大法官約翰羅勃茲將於週二的私人儀式中主持司法宣誓，巴瑞特將在此儀式中正式成為大法官。

Barrett 就任大法官的司法宣示儀式。左為首席大法官 John Roberts。(Fred Schilling©WikiCommons)
Barrett 就任大法官的司法宣示儀式。左為首席大法官 John Roberts。(Fred Schilling©WikiCommons)

Congress vs. Parliament 都是國會，有什麼不同？

國會congress與議會parliament功能相似，都是國家最高立法機關，也是由兩院所組成。但最大不同之處，congress的兩院皆由直接民選選出，一般見於新興民主制國家，如美國、台灣；但parliament的上院則是由政府選出，下院才是由民選選出，parliament議會制度歷史較為悠久，常見於歷史悠久、（曾）施行君主立憲的歐洲國家，如英國。

書名：《新聞英文年度關鍵字：EZ TALK 總編嚴選特刊》 作者： EZ TALK編輯部, Judd Piggott, Luke Farkas Jacob Roth, Sandi Ward 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2021年2月4日
書名：《新聞英文年度關鍵字：EZ TALK 總編嚴選特刊》
作者： EZ TALK編輯部, Judd Piggott, Luke Farkas Jacob Roth, Sandi Ward
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2021年2月4日

appeals court 上訴法院

美國幾乎所有州與聯邦法院都設有三級司法系統：「初審－上訴－終審」。初審由trial court「初審/一審法院」負責；接著是上訴法院，負責對一審不服的上訴案件，終審由Supreme Court「最高法院」負責。法律上appeal[4`pil]一字指「上訴」，可當名詞與動詞。appeals court是上訴法院appellate court的俗稱，也稱court of appealscircuit court巡迴法院。appellate[4`p5lIt]是形容詞，指「有權審理上訴的」。

●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《新聞英文年度關鍵字：EZ TALK 總編嚴選特刊》


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