揭密文豪另一面！因怪粉絲來信而暴怒的名作家──夏目漱石

文／戶田一康

「國民作家」脾氣差?顛覆你對夏目漱石的印象！

夏目漱石是日本近代文學史上最偉大的文豪，同時也是從出道作《我是貓》以來，明治文壇數一數二的人氣作家。

但他也要面對只有人氣作家才有的問題。例如，怪粉絲的來信。

漱石曾經在《玻璃門內》裡敍述被「住在播州坂越的岩崎」騷擾的事。

這個岩崎寄過好幾張明信片。而且內容都是委託漱石寫給他俳句。收到這麼厚臉皮的信，不要理他就好了吧！但珍惜讀者的漱石，每次都會寫給他俳句作品。

有一天，漱石收到岩崎寄來的包裹。漱石不知為何感到一陣不祥的預感，於是將包裹原封不動的直接放置在書房裡。過了一陣子，漱石就把包裹的事給忘了。

與這件事差不多同一時期，漱石收到寄件人不詳的茶葉。「是讀者送我的禮物嗎？」漱石沒想那麼多，便將茶都喝掉了。

不久後，岩崎又寄信來說：「請還我富士山的畫」。漱石不知道對方究竟在說什麼，決定不予理會。但岩崎就是不斷地寄來好幾封寫著重覆同樣內容的信件。於是，漱石開始懷疑他的精神狀態。

（圖／shutterstock）

兩、三個月後，漱石整理書房時，偶然間發現了早已被遺忘的包裹。打開來一看，裡面居然就是富士山的畫。信上寫：「請寫上題畫詩，我將送上茶葉當作回禮」。

「原來那個人說的是這幅畫！」

雖然沒有幫他寫題畫詩，但個性認眞的漱石寫了一封很禮貌的道歉信，並將畫與信一同送了回去。

在一般狀況之下，這件事應該就此吿一段落。岩崎居然又寄信過來。這次一起放的是長條詩箋，說：「請寫給我以赤穂義士為主題的俳句」。對方厚臉皮的程度讓漱石十分無言。而且岩崎的信件攻擊並未停止，內容也愈發病態。

「我不是送給您茶了？」「您不寫的話，請把茶還我」。收信頻率也日漸提高；從兩週一次變成一週一次。最終，漱石忍無可忍地回信如下。

茶喝完了，詩箋弄丟了，此後千萬不要再寄信過來！

文豪，眞的暴怒了。

漱石本來就是出了名的脾氣暴躁。根據芥川龍之介《關於漱石老師的事》，有一天漱石去澡堂的時候，坐在前面的男人將淨身用的水，潑濺到蹲在後方的漱石身上。瞬間暴怒的漱石便大聲罵他說：「你這個笨蛋！」。

雖然龍之介只寫「一個身材很壮的男人」，但好像是個黑道人。「糟糕！」漱石也在破口大吼之後立刻後悔，但已經來不及了。幸好對方只是說了聲對不起，事情便結束了。

和這個軼事相比，漱石對岩崎應該還算是有耐心吧！

對岩崎暴怒後，漱石說出了名言。

就像逼我跳進一個洞穴一般，讓我做出如此非紳士的言行之罪魁禍首就是這個坂越的男人。

這位大文豪不能否定稍微有著「把責任推到別人身上」的傾向。

（圖／shutterstock）

書名：《日本偉大文豪的不偉大故事集》 作者：戶田一康 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2021年2月4日

曾經在飼養文鳥時，明明就是因為自己沒有好好照顧弄死了牠，卻將責任統統推到家人身上，還在寄給鈴木三重吉的信上寫：「家人沒有給文鳥飼料，最後弄死了牠」。

不可思議的是，雖然個性上不能說沒問題，但很多人卻被漱石的為人所吸引。因為拜訪漱石的人太多，害漱石無法專心寫作，只好將接待客人的日子限定為星期四，後來被稱之為「木曜會」，是相當有名的故事。

漱石絕對不是所謂的聖人君子。若他是聖人君子，就算收到怪讀者的信，大概也只會冷淡地不理會罷了，更不可能只為一隻文鳥寫了封抱怨家人的信吧！

在漱石稍微帶有滑稽味道的憤怒裡，是否隱藏著一種「溫柔」？正因如此，漱石不能不在乎種種瑣事，有時也不得不做出非紳士的言行……。

我認為，這就是漱石的魅力來源。

●本文摘自EZ叢書館/日月文化出版之《日本偉大文豪的不偉大故事集》。