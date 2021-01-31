醫生不能生病？正視醫療前線者瀕臨崩潰的「感性」需求

文／卡洛琳．艾爾頓（Caroline Elton）

飛機輪胎一碰到機場柏油跑道的時候，就像身邊許多人一樣，我直覺地伸手拿行動電話。從倫敦飛到華府的班機只有八小時，所以沒有太多要看的東西。接下來的八天，也不會有「不在辦公室」訊息所不能阻擋的事情。所以沒有要擔心的事，直到我看到最後一封電子郵件：

我呆住了。這不是一封可以忽略的電子郵件，但是我在大西洋的另一邊，要怎麼提供「明智的意見」？在前往兒子家的計程車裡，我打了通電話給一個同事，想請她接手處理，但只聽到她的答錄機。我別無選擇，只好自己回覆李奧的電子郵件。

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每個人偶爾會看醫生，有些人經常看醫生，有些人比較幸運地很少需要看醫生。但無論我們多頻繁地尋求醫療建議或接受治療，大多數的人往往只關注於自己的顧慮，而對於聽我們說話、記錄我們病史，或是在手術時切開我們身體的醫生有多種預設。要是我們有稍微想到他們的話。

我們直覺地相信，醫生能完成工作，而且不會感到身心交瘁，或不知所措。我們很少想過，醫生是否會擔心意外地傷害了我們，就像李奧一樣。我們通常單純地假設，如果他們比較年輕，那麼也會有資深的臨床醫生可以就近回答他們的問題，並確保他們準確地執行工作。我們往往不會去擔心，他們是否聰明到足以勝任這份工作，畢竟，他們已經受過多年的訓練，從醫學院和更高的機構畢業，也必須通過無數的考試。當醫生在檢查我們身體的某些部位時，我們不想抱持一種可能性，認為醫生或許覺得有些病患很吸引人。我們一點也不想知道，醫生是否喜歡病人、是否覺得病人令人噁心，或是厭惡照顧病人的責任。我們反而會想像醫生喜愛他們的工作，而且治我們這樣的病人，帶給他們很大的滿足感。

對很多人來說，我們所知道的醫療專業大部分是從電視上看來的。但不論是醫療業的相關肥皂劇，或是暗中觀察的紀錄片，都沒有作出精確的描繪。我們看不見年輕醫生覺得工作如此難以承受，而恐懼到逃跑。由於道德的原因，我們也不會看到醫生告訴父母，他們的嬰兒已經死了。然而，這只是醫生的必辦事項裡，眾多令人痛苦的任務的其中之一而已。另外還有讓妄想中的病人鎮定下來，或者嘗試搶救無效後，決定是不是要終止醫療行為。雖然電視情節可能扣人心弦，但受限於畫面和聲音，它無法傳遞腐爛屍體的氣味，或是如同一個醫我形容的：「人類皮膚燒成焦脆的感覺」。

醫生有很多事是保密進行的。有個醫生最近在《紐約時報》（New York Times）寫道：「我們不能對醫療人員以外的人說這些事，因為太痛苦、太具體、太難受了。」但作者接著強調，和同事談論並得到安慰的困難，因為醫療圈的文化，把這些困難任務看成「只不過是我們的工作，根本不值得評論」。這是一種保持緘默的祕密約定。

本書打破了這種緘默。過去二十年來，我在兩個不尋常的職務裡擔任職業心理學家（occupational psychologist），聽聞很多不為病患所知的事情。

（圖／Unsplash）

我在無意中找到第一個職務；那時我無所事事地翻閱報紙的求職欄，發現了一項計畫的職缺，目標是讓醫院主治醫生（consultant）成為更有效能的老師。那是讓教育部門的教職員進入醫院，在臨床醫生（clinician）教導他們的學生和初級醫生（junior doctor，按：資格同台灣的住院醫生）時跟隨他們，而不是讓醫生離開門診工作，把他們全體送到教育部門受訓練。臨床醫生在受到觀察的同時，他們每天的任務：巡病房、手術或門診，一樣正常地持續進行。而且，教育回饋會更精確：專門為每個臨床醫生特定工作內容而量身打造。

我申請了那份工作，而且最後在這項計畫中工作了十年。在這段時間裡，我跟隨超過一百個主治醫生；我看過嬰兒出生，病患收到臨終診斷，或是嚥下最後一口氣的時候。我的工作是幫助這些主治醫生在醫院的各種不同環境裡，成為更有效能的老師；在過程中，我見證了很多非比尋常的事。

除了這個以醫院為基地的職務，我還有一份職業心理學家的典型工作：擔任職業諮詢師，幫助人們解決在職場中所經歷的困難。多年來，我的兩份工作是分開的：有幾天是觀察醫生，而其他日子則是對非關醫療的職業提供諮商服務。到了二○○六年，我的兩個工作合併起來了。英國醫生的學士後訓練被徹底地大改造，初級醫生必須在職涯早期就得決定選擇的專業，而英國國民健保署（National Health Service, NHS）也如夢初醒，了解到必須為醫生們建立支持的服務。

二○○八年，我受聘於英國國民健保署，成立和管理職涯中心（Careers Unit），服務對象是首都七十幾所醫院的所有實習醫生。雖然我先前的觀察工作並不是為了這個新工作做準備，但很巧的，跟隨臨床醫生的那十年成為我極寶貴的經驗。例如，我看過麻醉師或腸胃科醫生的作業，也看過正在進行中的心臟手術，因此比起從書籍中所學，我更能了解每個專科的喜悅和挑戰的細微差異。

書名：《受傷的醫者：心理學家帶你看見白袍底下的情感掙扎與人性脆弱》作者：卡洛琳．艾爾頓（Caroline Elton）譯者：林麗雪出版社：讀書共和國／木馬文化出版時間：2021年12月30日

但是來職涯中心敲我房門的醫生，他們想談的話題不只是選擇合適的專科，其他的主題也一再地出現：應付從醫學院到現在職場的轉變；懷疑自己適不適合行醫；面對病患受苦時的衝擊；似乎無法調和家庭與事業的需求；離開或放棄醫療職涯的情緒糾結。這些將會是我在本書中探討的一些議題。

身為心理學家，我看見醫療訓練經常沒有認知到醫生也是人，有他們自己的思想、感覺、夢想和欲望。醫療訓練讓他們得在國內到處搬遷，與家人和朋友分開。他們可能生病、離婚，或是找不到伴侶。有些人是一邊花時間照顧小孩或年長的父母，一邊辛苦地在職涯上求進步，其他人則是努力於通過專業考試。發生在其他職業領域的性別或種族歧視，在醫療工作裡，並沒有透過手術切除掉。有些醫生覺得自己選擇了錯誤的行業。這一切都造成重大的損失。

這些故事全部都必須被說出來。

●本文摘選自讀書共和國／木馬文化所出版之《受傷的醫者：心理學家帶你看見白袍底下的情感掙扎與人性脆弱》。