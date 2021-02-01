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如何助人願意真心改變？運用「同理心教練法｣激發持續渴望的改變力

聯合新聞網 / 經濟新潮社
【同理心教練法五步驟】（圖／經濟新潮社製表提供）
【同理心教練法五步驟】（圖／經濟新潮社製表提供）

文／經濟新潮社編輯部

當人們想要改變行為時，就會以他們想要的方式進行。如果不想改變行事的內容或方式時，效果往往很短暫。

作者指出，凡是懂得幫助他人找到內心熱情的教練，並不提供建議給對方，而是提出開放式問題，真誠傾聽。重點是要讓接受指導的人想像理想的自我，探索真實的自我、擬定學習計畫，並實驗和練習新的行為與角色。

幫助別人是一件好事，從領導者、主管、老師、教練到醫師，都想要助人改變。但傳統的做法是服從型教練法，聚焦在「解決問題」，要求對方按照自己的方式改變。為了服從權威，對方通常口是心非，勉強配合，導致只有三分鐘熱度。

本書主張，最好能夠採取同理心教練法，透過博雅齊斯的意向改變模型（參見圖表【同理心教練法五步驟】）引導個人。意向改變理論（intentional change theory，ICT）是基於顯著的行為改變並不是以線性的樣貌發生，它並非始於起點平穩進展到渴望的改變完成為止。行為改變往往是由斷斷續續發生的碎形或多層次所形成，博雅齊斯以探索描述它。要使行為產生持續渴望的改變，個人就必須形成五項這樣的探索。

探索一：理想的自我

以這些探索中的第一項，助人是始於探討並勾勒出他們的理想的自我（ideal self），所問的問題像是「我真正想要成為誰？」和「我在人生中真正想要做的是什麼？」要說明的是，這不單是關於職涯規畫，它更全面，關於幫助對方為所有的人生層面構思理想的未來，展望但不限於目前的人生和職涯階段。

探索二：真實的自我

在意向改變過程的第二項探索上，教練別人，就代表必須幫助他們對於真實的自我（real self）有準確的看法。不僅事關乎評估優點和缺點。它反倒是關乎幫助他們全面且真實辨認出「自己是誰」，以相對於他們在個人願景中所表述自己「想成為誰」。

探索三：學習計畫

意向改變過程的第三步是訂出學習計畫。教練或助人者先要個人重溫前一項探索中所辨認出的優點，再思考或許利用這些優點縮小落差。關鍵在於，人要思考在行為改變的方式上，嘗試什麼會使自己最興奮而有助於變得更接近「理想的自我」。

探索四：實驗與練習新行為

在意向改變過程中，這是第四項探索，教練要鼓勵個人繼續嘗試新的行為與行動，即使它並非向來都會通往所設想的結局。實驗的努力有時候會失敗，那沒關係。這就是實驗的用意。假如事情不如預期管用，教練就該鼓勵人要嘛再試試看，要嘛試試別的事。

探索五：共鳴關係與社會認同團體

書名：《助人改變》作者：理查‧博雅吉斯、梅爾文‧史密斯、艾倫‧凡伍思坦出版社：經濟新潮社／城邦文化出版時間：2020年12月3日
書名：《助人改變》
作者：理查‧博雅吉斯、梅爾文‧史密斯、艾倫‧凡伍思坦
出版社：經濟新潮社／城邦文化
出版時間：2020年12月3日

在針對意向改變過程的第五和最後一項探索進行教練時，教練或助人改變者要幫忙受教練者認清一個事實，那就是他們所需要的持續協助，來自於與他人的信任、支持關係網。帶來顯著的行為改變可能會很難，獨力為之則更難。當改變的努力是深植在我們所描述的共鳴關係內，基於真切、真實連結具有全然正向的情緒時，它就會比較成功。

當我們用同理心教練法，助人邁向自我定義的理想未來形象時，他們就很可能以可長可久的方式改變，而遠勝於他們是受到告知或覺得必須改變時。當然，人也可能在「必須」下帶來持續的改變，只要他也感受到真切、內心驅使的渴望帶來這樣的改變。此處的關鍵在於，激勵改變的渴望必須強過義務或動機。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 出版之 《助人改變》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱子書。


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