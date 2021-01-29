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趙文滔／愛不需要理由──讀《允許自己選擇愛》

聯合新聞網 / 寶瓶文化
書名：《允許自己選擇愛》 作者：馮以量 出版社：寶瓶文化 出版時間：2021年1月29日
書名：《允許自己選擇愛》
作者：馮以量
出版社：寶瓶文化
出版時間：2021年1月29日

文／趙文滔

（香港大婚姻暨家庭治療博士、國立臺北教育大學心理與諮商學系教授、諮商心理師、伴侶與家庭治療師）

做為一個家庭治療師，我常有機會目睹家庭裡的各種愛恨情仇。為了一句話、一件事折磨多年，翻山越嶺、走遍天涯也找不到解脫，彷彿獨自一人活在人間煉獄，陽光永遠照不到他，陰雨總是衝著他來。

可恨，總是找得到充分的理由。

我們大部分人都容易陷入恨，卡在恨的深淵裡很多年出不來，理直氣壯地認定自己有充分理由氣憤、委屈、悲痛、哀傷，任憑我們被這些負面情緒蒙蔽，看不見陽光，看不見身邊關心我們的人，也看不見值得我們關心的人。

恨的力量很大，可以把一個家拆散得四分五裂，彼此老死不相往來。但愛的力量更大，可以跨越恨造成的鴻溝，讓原本老死不往來的冤家破鏡重圓。

恨有千百個理由，但愛不需要理由。化解心結，有時也不過就一場深談，一杯茶的時間。喝完茶，想不起來當初為何恨這麼深，氣這麼久。我是家庭治療師，我看過，我知道。

這世上的不公不義、冤枉委屈數算不完，找到回家的路、找回愛卻很簡單。只是我們往往當局者迷，硬是看不見救贖就在自己面前，伸手可得。

還好旁觀者清。透過本書裡的故事，看著別人痴痴陷入自憐自艾，苦苦找不到出路，我們比較容易領悟：一點都不值得繼續留在陰暗處，陽光一直就在一步之遙，只等我們跨出第一步。

本書作者以深入淺出的文字，輕巧地呈現人們在家庭中受到的傷害，以及心中對愛的渴望，其中蘊含豐富、動人的情感，讓人自然想讀下去。

文字間，作者並不以專家自居，小心翼翼接住一顆顆受傷的心靈，溫柔引導他們找回陽光。我看到一顆溫柔的心。

面對這時晴時雨、難以盡如人意的世界，如果我們還有力氣，與其拿來恨別人，不如拿來愛。愛需要勇氣，無比的勇氣，放下自己的傷痛，擺脫面子的束縛，冒著被拒絕的風險，跨出和解的一步。最壞的情況是，對方可能措手不及，無法立刻笑臉迎人，讓我們的玻璃心碎一地；最好的情況，是雙方都得以走出陰霾，重新找回笑容。

當我們身陷其中，需要一點推力，讓我們能走出流沙。可能是心靈雞湯般的一段話，可能是別人的一句問候，或只是一個關愛眼神，來自我們在乎的人。於是多年的冰雪突然融化，誤會悄然冰釋，陽光再度撒入心窗，世界重新充滿溫暖。

如果我們受傷太深，缺乏足夠勇氣跨出第一步，我們可以尋求幫忙。如果有一位帶著溫柔心的助人者拉我們一把，我們也許就有機會去到彩虹的另一邊。

家庭治療師心裡知道，家人之間有機會修復關係，最重要的不是因為神奇的治療技術，而是家人要重修舊好的決心與勇氣。他們原本就彼此相愛，恨只是相愛太深的糾結產物，如果撥開表層冰霜，就會發現愛一直都在。

家庭治療師只是幫家人把愛找回來。

●本文摘自寶瓶文化於1月29日出版之《允許自己選擇愛》推薦序。


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