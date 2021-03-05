皇室也難倖免！維多莉亞女王夫婦所忽略的重要生命課題

文／萊恩．霍利得

「馬是給工作累死的，大家都該記住這點。」 ——索忍尼辛（Aleksandr Solzhenitsyn）

跟大多數皇室夫妻相比，維多利亞女王和王夫亞伯特親王（Prince Consort Albert of Saxe-Coburg）算是異數。他們真的彼此相愛，也真的勤於國事，認真看待國家元首之責。這些都是優點。

不過也有人說，任何優點發揮過頭，都會變成缺點——包括認真工作在內。

拿維多利亞女王和亞伯特親王來說，他們既是夫妻，又須掌理國政，幾乎不可能在工作和生活之間取得平衡。於是，他們的自律和敬業反倒成了致命詛咒。

亞伯特原是巴伐利亞薩克森－科堡與哥達邦聯（Saxe-Coburg and Gotha）的王子，來到英國與維多利亞成婚之後，便展露了他的勤奮個性。他帶來治國必備的秩序與規律，化繁為簡提升效率，也主動分擔原本由維多利亞一肩扛起的責任。事實上，很多後世視為具有「維多利亞時代風格」的特質，都源自於他。他自律、保守、嚴格又有抱負。

在他的敦促之下，他們夫妻的行程排滿一個又一個的會議、調遣和社交活動。亞伯特幾乎沒有停下來的時候，有時還壓力大到嘔吐。他從不推辭，也不放過任何機會。只要是他妻子願意分給他的責任，他都一概接下；凡是王室在當時的大英帝國所能發揮的非正式影響力，他們一定牢牢把握。他們夫婦都是工作狂，也以此為傲。

亞伯特曾寫信告訴一名顧問，他每天會花好幾個小時看德文、法文和英文報紙，因為「只要不漏掉任何線索，就能釐清前因後果，不做出錯誤結論」。他考慮得對，決策錯誤代價高昂，為政者必須審慎以待。舉例來說，若不是他對地緣政治了解深刻，英國恐怕會捲入美國內戰。

問題是，亞伯特不但緊盯大事，對沒那麼重要的計畫也同樣全力以赴。舉例來說，為了舉辦為期將近六個月的一八五一年世界博覽會（Great Exhibition），向世界展現大英帝國輝煌國威，亞伯特花了好幾年的時間細心籌辦。開展前幾天，他寫信給他的繼母，說：「我被過量工作壓得生不如死。」這場博覽會的確辦得精采，令人難忘，可是他賠上了健康。

書名：《駕馭沉靜：平衡身心靈與內外衝突，通往幸福的情緒練習》作者：萊恩．霍利得出版社：寶鼎出版／日月文化出版時間：2021年2月4日

亞伯特其實跟邱吉爾很像，只是他們夫婦工作起來更不知節制，也更不懂得調劑。亞伯特曾說：「人生對我來說像是踏車，而我在上面拚命踩。」以他和維多利亞操勞而機械的生活而言，這個比喻非常貼切。從一八四〇年開始，維多利亞十七年之間生了九個孩子，而且其中有四個是一年一年接著生。在那個女性依然經常因為難產而死的時代（而且到她第八次懷孕才有氯仿麻醉），身高僅僅一百五十公分的維多利亞這樣不斷生產，負擔之重可想而知。雖然她不必在家務上分神，但光是承擔一國之君的重任，已是身體的一大考驗。她去世之後，旁人才發現她有子宮脫垂和疝氣的問題，這想必讓她長期飽受疼痛之苦。

雖然多生孩子沒什麼不對（皇室尤其需要有人繼位），但他們似乎從沒想過這可能對健康造成傷害。「人是職責的動物，」亞伯特曾寫信對哥哥說：「只有拖著重擔才快樂，只有自由意志有限時才快樂。我每一天的經驗都告訴我，一定要愈來愈懂這個真理。」於是，他和維多利亞的生活少有享受、少有放鬆，也少有自由。他們接下一個又一個責任，而且以自我要求的驚人速度不斷完成。

好在他們的確鶼鰈情深，婚姻始終沒出問題。不過，維多利亞還是有注意到工作過量對亞伯特的不良影響，她說他「過度熱愛工作」，有時忽略了他們兩個人的關係，她也發現亞伯特的健康在走下坡。他的腦子總是不停地轉，讓他夜不成眠。他經常胃痛，皺紋也愈來愈多。

可是，亞伯特完全不理這些警訊，而且對工作愈來愈投入。接下來幾年，他繼續咬牙苦撐，勉強身體配合工作步調。可是到一八六一年，他的身體終於不再聽命。他變得疲乏無力，精神渙散。十二月十四日晚間十點五十分，他嚥下了最後一口氣。病因？克隆氏症（Crohn’s disease），而高度壓力是病情一發不可收拾的主因。他名符其實地鞠躬盡瘁，死而後已。

即使是科學昌明的今日，醫學還是難以挽回這種悲劇。日本有個專有名詞叫「過労死」，意思就是工作過量而死。韓國也有同樣的詞：「과로사」。

這真的是你想要的嗎？你真的想跟馱馬一樣，一生任勞任怨，直到倒下，累死，而死的時候腳上仍釘著蹄鐵，肩上仍掛著挽具？這是你來到世上的目的嗎？

●本文摘自寶鼎出版/日月文化《駕馭沉靜：平衡身心靈與內外衝突，通往幸福的情緒練習》。