紛擾世界裡的幸福關鍵！如何透過「安靜」的力量找回生命奇蹟

文／寶鼎文化編輯部

汽車喇叭聲、手機聲、App通知聲、飛機聲⋯⋯世界喧鬧無比，我們私人和工作上的問題同樣多得讓人難以招架。職場上有競爭者磨刀霍霍，桌子上有文件如山高，信件匣裡有滿坑滿谷的訊息。我們隨時都得與人接觸，爭執和突發情況永遠離我們不遠。新聞塞滿每一個視窗，用一個又一個危機轟炸我們。沉悶的工作消磨我們的精力，而且似乎永無止盡......

我們硬吞太多，消化太少；接收太多刺激，時間排得太滿，卻無比寂寞。誰有權力叫停？誰有時間思考？

我們時代的吵雜與問題如此擾人，有沒有人能不受影響？

《駕馭沉靜》作者萊恩．霍利得（Ryan Holiday）在書中指出，想要駕馭沉靜，就要把焦點放在三個領域——心（思考）、靈（情緒）、身（肉體）：

♦ 心的修練

・美國總統甘迺迪在13天的古巴危機中如何冷靜應對，避免核武戰爭開打？

・明星球員肖恩．格林（Shawn Green）怎麼走出低潮，單場擊出四支全壘打？

・比起技巧，弓道大師阿波研造為何更著重於傳授「放下」的精神功夫？

♦ 靈的修練

・作家約瑟夫・海勒（Joseph Heller）的「夠了」哲學，為何反讓他獲得更多？

・相信某種更高的力量存在，為何能幫助心靈強大並找到平靜？

・憤怒是籃球明星麥可．喬丹不斷奪冠的祕密，還是反而讓他無法真正享受自己的成就？

♦ 身的修練

・作家祁克果（Søren Kierkegaard）、詩人華茲華斯（William Wordsworth）為何熱愛散步？

・為何體育健將、成功創業家皆會養成習慣、建立「儀式感」？

・市值高達數十億的美國服飾（American Apparel）最後以倒閉收場，原因很可能跟創辦人過勞有關？

從孔子到塞內卡，從哲學家皇帝奧理略到基督教修士霍利得一一作者細數歷史上最偉大的一群思想家，告訴我們什麼是沉靜，還有沉靜能讓我們成就什麼。

在此同時，他也檢視很多真正體現沉靜力的人：棒球選手王貞治，習禪讓他成為史上最偉大的全壘打王；懂得平衡生活的邱吉爾，他在查特韋爾莊園的畫畫和砌磚時光，讓他可以承擔挽救世界的重任；長青主持人弗瑞德．羅傑斯陪伴了好幾個世代的兒童，教他們留意眼睛看不見的東西；安妮．法蘭克藉著寫日記和對大自然的愛，在難以想像的壓力中維持善良。

沉靜絕非新世紀那種軟膩的胡說，也不是僧侶或聖賢的專利，而是我們每一個人必須掌握的工夫。這條路每一個人都能尋見，它能帶你走向啟蒙，走向卓越，走向偉大，走向幸福，讓你在與生命的喧囂和責任中奮鬥時，也活在當下——沉靜，便是關鍵。

●本文摘自寶鼎出版/日月文化《駕馭沉靜：平衡身心靈與內外衝突，通往幸福的情緒練習》。