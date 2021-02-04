【剝削首爾‧現況篇】韓國女記者探訪蟻居村 直擊活人住的棺木

直擊《剝削首爾》現況

文／李惠美

活人住的棺木—住在蟻居房的現況

「在密閉的房間中，想法也會變得封閉。」（愛德華‧卡耳）

住在蟻居房，並不只代表在僅僅一‧二五坪的狹窄空間裡「躺下」而已。住在蟻居房必須努力撐著不讓自己被趕出去，能往上爬一階的機會少之又少，若有機會千萬不能猶豫，像是在受一種類似薛西弗斯式的懲罰。蟻居房是幾乎不見天日的房間，大多數居民只要進來便再也出不去。約有百分之二十八‧三的蟻居房居民表示自己「在蟻居房住了十五年以上」，二○一六至二○一八年之間，給出這個回答的比例分別為百分之二十四‧二、百分之二十六‧四、百分之二十八‧三，數字逐年增加當中。隨著蟻居房居民的年齡越來越大，這個比例也只會越來越高，要找到「脫離」這個地方的人並不容易。

「先不說搬家了，只要不要生病就好。在戶頭幾乎沒有任何存款的情況下生病，真的就是生活陷入『緊急』狀態。我要每天出去工作才有錢吃飯，但像去年冬天我有好幾個月因為肩膀受傷無法工作，結果把好不容易存下來的錢花光了。」

最先給我蟻居房「貧困經濟」這個線索的朴先生，最大的目標是在蟻居房「撐到最後」，他已經在昌信洞蟻居村同一個房間裡住了二十年。

雖然他一輩子都沒有休息過，但人生卻有三分之一的時間住在昌信洞這一‧五坪的蟻居房裡。小時候他曾在老家京畿道議政府跟父親一起務農，但這對改善經濟情況沒有太大的幫助，也使得他無法上學。二十幾歲時，他在南大門市場的中國餐館從事外送工作、在廚房擦拭碗盤。一九八七年南大門市場的一間職業介紹所告訴他「海苔養殖場會提供食宿」，於是他便前往全羅道莞島，這就是他在搬進首爾鐘路區昌信洞蟻居房之前的故事。

「在海苔養殖場工作的時候真的很棒，一個月月薪是五千七百元到八千五百元不等，供吃住之外還提供香菸。在海苔養殖場工作一段時間之後，我又改到木浦的烤肉店工作兩年。」

他也曾經體驗過像棉花糖一樣甜蜜溫軟的新婚時期。他在莞島的岳母介紹下，娶了年紀相差十九歲的年輕太太。當時前妻帶著年幼的兒子嫁給朴先生，雖然分開已經十年，但朴先生依然稱前妻為「孩子的媽」，並稱沒有血緣關係的兒子是「我的孩子」，甚至還珍藏他們的照片。一九九九年五月三十一日是他們的結婚紀念日，但這段婚姻生活卻撐不過十年，在二○○九年畫下句點，那是「孩子」十歲的那一年。

在蟻居村鄰居無微不至的關愛之下，他們也算是過了還不錯的新婚生活。雖然房間不過一‧五坪大小，但也因此有更多近距離接觸的機會，空間狹窄這件事並沒有造成太大的問題。當時他們沒想過要辦結婚典禮，只辦置了一些生活用品，他以為那句「沒關係」是前妻的真實心聲，之所以會得知前妻心裡覺得可惜，是因為她到蟻居諮詢中心去抱怨「連結婚典禮都沒辦」，也因此朴先生想盡辦法，在二○○五年辦了結婚典禮。「龍山有一間全人類教會，教會幫了我很多忙，我們還拿到三星電子送的洗衣機，但蟻居房哪有地方放？所以這台雪白的家電，就放在公共空間跟其他人一起使用，後來壞掉了。我們還去雪嶽山玩了三天兩夜度蜜月，那或許就是我人生最幸福的一段時期。」

四年之後，二○○九年一個炎熱的夏天，他出門工作回來，發現前妻已經打包好行李在等他。相差十九歲的年輕太太丟下一句「離婚吧」讓朴先生彷彿就要崩潰，但也不能不讓她走。從還是個嬰兒就抱在懷裡疼、幫忙把屎把尿的「沒血緣的兒子」則已經十歲，村子裡的人都知道朴先生是「成天只想著兒子的傻瓜」，所以這件事對他來說真的如晴天霹靂。離婚的失落感使他整整三個月沒走出房門，整個人窩在房間裡，也沒有出去工作，就像不曾活在這個世界上一樣。而讓他再次踏出房門的，是那些在貧窮之中仍然互相扶持的蟻居房鄰居。

書名：《剝削首爾：是炒房者造成我們的貧窮！寄生下流殘酷史，蟻居村全貌紀實》作者：李惠美譯者：陳品芳出版社：大田出版 出版時間：2021年1月28日

「孩子離開之後，剛開始我連睡覺都會夢到他，有整整三年的時間都在思念他，後來還刻意把照片都丟掉，因為一直看就會一直想起他。鄰居們覺得這樣不行，於是開始來探望我，希望我可以振作起來。」

跟十歲的兒子分離之後，雖然不曾接過他一通電話，但偶爾還是能聽到一些兒子的近況。

「他好像讀高尺洞棒球場旁邊的什麼大學，之前我有在這社區的入口遇到他，他媽媽現在還住在蟻居村，像我們這種窮人，哪有機會離開蟻居村？雖然碰到面會很難過，但還是會聽到消息、持續見面，也只能這樣過一天算一天。」(待續)

●本文摘自大田出版於1月28日最新出版《剝削首爾：是炒房者造成我們的貧窮！寄生下流殘酷史，蟻居村全貌紀實》。