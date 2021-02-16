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訂票也需要矽谷思維？看谷歌如何利用「心理學」打造產品

聯合新聞網 / 日月文化
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文／Han

你知道嗎？互聯網（網際網路）行業因為競爭激烈、發展迅猛，到今天，很多表面上看起來平淡無奇的產品背後，都有很多「道理」。甚至，有的產品團隊還要利用人的心理學來打造產品。我先來從一個身邊的案例說起。

很多人都需要在網上預訂機票。網上的機票產品，大致可以分成兩種：航空公司官網的和訂票平台的。各大航空公司為了提升用戶忠誠度，從近幾年開始猛推自家App來分流量，很多航空公司還特意搞出「全網最低」預訂保證——要是在外面的平台預訂的機票價格貴了，就給你補償。這可就打壓了訂票平台類型產品的盈利空間，「把機票價格搞這麼透明，讓我們這些機票預訂平台怎麼賺錢？」所以這裡邊就有文章可做了。

不同平台有不同的策略，例如搭售航空險、推薦付費會員等。可是，如果我們略做研究比較，就可以發現谷歌在這方面玩得更高明。不用使各種花裡胡哨的手段，谷歌旗下的王牌機票預訂產品——「谷歌航班／機票」（Google Flights）利用心理學打造產品，「不作惡」地就把錢賺了。

谷歌做機票預訂產品的起因是有太多人在谷歌上搜尋機票了，所以它後來就索性專門設立了一個單獨的產品，叫作Google Flights。和其他OTA平台最明顯的不同就是，谷歌自己並不負責預訂收費的環節。谷歌會一律連結到其他平台，例如官方航空公司網站，甚至其他OTA平台來完成交易。錢並不經過它的手，它的盈利模式就是靠「廣告」抽成，如果從谷歌被直接引導或受間接影響完成航班預訂，谷歌會收取相應的費用。

在我當年第一次打開Google Flights頁面的時候，心裡只有一個念頭：「這就是一個裸妝美女！介面太清新了。」谷歌的這個UI設計真的是簡潔到極致—字體清晰，大小適宜，留白合理。

然而，就在這清純的外表下，谷歌其實是一個深藏不露的「高手」。仔細推敲分析之後，我發現，Google Flights的每一步操作都是由強烈的心理學原理來驅動研發的。下面，我們就按照一個預訂的完整步驟，來一步一步地抽絲剝繭！

要訂機票，那第一步就是搜尋航班。假如輸入從倫敦到巴塞隆納，結果很快就出來了。我們可以輕鬆發現，谷歌超多的機票搜索結果，被清晰地分成了兩個部分——「最佳出發航班」區域和「其他出發航班」區域。

Google Flights「最佳出發航班」區域和「其他出發航班」區域。（圖／寶鼎出版／日月文化　提供）
Google Flights「最佳出發航班」區域和「其他出發航班」區域。（圖／寶鼎出版／日月文化　提供）

我們可以與攜程來做個對比。攜程上的結果沒有區分，全都一股腦兒地列在了一塊兒。其實谷歌也曾經採取和攜程一樣的顯示方式，但是經過實驗發現，使用兩個分離區域顯示結果，預訂成交量會顯著增加。這是為什麼呢？

攜程上的航班搜尋結果沒有區分，全都列在一塊兒。（圖／寶鼎出版／日月文化　提供）
攜程上的航班搜尋結果沒有區分，全都列在一塊兒。（圖／寶鼎出版／日月文化　提供）

書名：《矽谷思維》作者：Han 出版社：寶鼎出版/日月文化出版時間：2021年2月4日
書名：《矽谷思維》
作者：Han
出版社：寶鼎出版/日月文化
出版時間：2021年2月4日

其實這是心理學著名的「選擇悖論」——當給人太多選擇機會的時候，很多人會遇到選擇困難症，於是最後索性放棄了選擇；反之，給人更少選項的時候，決策完成率會提升很多，這就是所謂的「少即是多」。

Google Flights利用演算法，把自己推薦的三個最佳選項排列到最前面，且形成單獨區域，以獲得人的最強注意力。這樣就是減少了選擇數量，讓用戶能夠更加快速地做出購買決策。


●本文摘選自寶鼎出版／日月文化 之矽谷思維：矽谷頂尖工程師實戰經驗總結，五大模式訓練邏輯思考，職場技能提升＋競爭力開外掛！》。


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