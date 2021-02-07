矽谷資深工程師的「矽谷思維」：五大模式提升職場技能，競爭力開外掛！

文／寶鼎出版編輯部

什麼？矽谷居然流行故意讓產品難用？！

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YouTube一反初心，竟成為全球最大影片分享平台？

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網路行業競爭激烈，重視盈利模式的科學性與可行性，永遠都那麼多采多姿、煙硝瀰漫，不管是蓬勃發展的順風期，還是調整重組的逆風期，總有很多可愛的人物與有趣的案例讓人津津樂道。

《矽谷思維》作者Han從矽谷一流企業的實習生做起，後來成為獨當一面的頂尖軟體工程師。多年的實戰經驗讓他領悟——網路科技企業面對的市場挑戰，任何其他類型的企業都要面對；網路從業者所需的涵養素質，任何其他類型的職位都要具備。然而，有很多知識，在網路行業非常重要，但在學校從來不教。

《矽谷思維》從五個思維模式介紹矽谷的領先祕訣，拆解網路科技企業的產品與營運，用平易近人的筆觸描繪矽谷的成功地圖，用豐富有趣的案例講解內涵深奧的概念方法。

▴產品思維：從人的本質心態出發，打造方向正確的產品

▴數據思維：正確地對待數據資源，從而利用數據帶出產品的優化

▴創業思維：理解矽谷創業氛圍，在失敗、週期、目標等概念中找到感覺

▴增長思維：突破界限、解放頭腦，用更博大的胸懷迎接明天

▴成長思維：自我激勵、完美溝通、提升效率、合理休息，為成長蓄力

網路時代，不論你從事哪一行、位於哪個職場位置，充足的知識儲備和溝通技巧已是入門基礎，更高的格局和眼光，才是進階的必要條件。幸好，格局和眼光是可以培養的。

《矽谷思維》用一種對待用戶的心態對待每一位讀者，深入淺出理解網際網路邏輯背後的內容，不僅是科技產業人士可以借鑑的思路，也為各行各業的你我，提供源源不絕的營養和動力！

●本文推薦好書為寶鼎出版／日月文化於2月4日出版新書《矽谷思維：矽谷頂尖工程師實戰經驗總結，五大模式訓練邏輯思考，職場技能提升＋競爭力開外掛！》。