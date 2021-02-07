快訊

與新冠確診者餐敘 高市2男警緊急居家隔離

HBL／東泰高中黃偉程扳倒衛冕軍首闖4強 逼出教練男兒淚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

矽谷資深工程師的「矽谷思維」：五大模式提升職場技能，競爭力開外掛！

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《矽谷思維》 作者：Han 出版社：寶鼎出版/日月文化 出版時間：2021年2月4日
書名：《矽谷思維》
作者：Han
出版社：寶鼎出版/日月文化
出版時間：2021年2月4日

文／寶鼎出版編輯部

什麼？矽谷居然流行故意讓產品難用？！

美食外送App和電影購票App，哪個讓人更幸福？

YouTube一反初心，竟成為全球最大影片分享平台？

Fire Phone使亞馬遜損失數億美元，為何貝佐斯認為十分值得？

網路行業競爭激烈，重視盈利模式的科學性與可行性，永遠都那麼多采多姿、煙硝瀰漫，不管是蓬勃發展的順風期，還是調整重組的逆風期，總有很多可愛的人物與有趣的案例讓人津津樂道。

《矽谷思維》作者Han從矽谷一流企業的實習生做起，後來成為獨當一面的頂尖軟體工程師。多年的實戰經驗讓他領悟——網路科技企業面對的市場挑戰，任何其他類型的企業都要面對；網路從業者所需的涵養素質，任何其他類型的職位都要具備。然而，有很多知識，在網路行業非常重要，但在學校從來不教。

《矽谷思維》從五個思維模式介紹矽谷的領先祕訣，拆解網路科技企業的產品與營運，用平易近人的筆觸描繪矽谷的成功地圖，用豐富有趣的案例講解內涵深奧的概念方法。

▴產品思維：從人的本質心態出發，打造方向正確的產品

▴數據思維：正確地對待數據資源，從而利用數據帶出產品的優化

▴創業思維：理解矽谷創業氛圍，在失敗、週期、目標等概念中找到感覺

▴增長思維：突破界限、解放頭腦，用更博大的胸懷迎接明天

▴成長思維：自我激勵、完美溝通、提升效率、合理休息，為成長蓄力

網路時代，不論你從事哪一行、位於哪個職場位置，充足的知識儲備和溝通技巧已是入門基礎，更高的格局和眼光，才是進階的必要條件。幸好，格局和眼光是可以培養的。

《矽谷思維》用一種對待用戶的心態對待每一位讀者，深入淺出理解網際網路邏輯背後的內容，不僅是科技產業人士可以借鑑的思路，也為各行各業的你我，提供源源不絕的營養和動力！

●本文推薦好書為寶鼎出版／日月文化於2月4日出版新書《矽谷思維：矽谷頂尖工程師實戰經驗總結，五大模式訓練邏輯思考，職場技能提升＋競爭力開外掛！》。


矽谷 職場 寶鼎出版 日月文化 閱讀風向球

延伸閱讀

受惠疫情改變消費行為 臉書Q4營收獲利激增

爭取工作權益！10個國家的Google員工合組更大規模工會

物聯網產值去年逾1.47兆 龔明鑫：今明年續爆發

外資搶進竹科衛星產業新廊道，竹北新矽谷趁勢崛起

相關新聞

「群聚，使你更聰明」 提高人際關係的7種技巧

要怎麼做才能和他人相處融洽，工作得心應手，生活如魚得水呢？如果要選出人際關係的最關鍵要素，我們認為是「共感能力」。

濮德培／打破「自古以來」與「統一」的民族神話

清（朝）國與中國，始終是個剪不斷理還亂的關係。有些人主張兩者截然二分，也有人認為兩者實為一體。但濮德培教授在《中國西征》中提醒，比起簡單的「是或不是」的黑白二分法，更重要的是去注意到現代中國的民族國家（包括中華民國與中華人民共和國），他們的民族論述是如何弔詭地建立在自己所打倒、拒斥的帝國過去之上。兩者既有斷裂，也有延續。究竟中華民族國家為何如此強調「統一」？為何如此自然而然地認為新疆、蒙古、西藏與臺灣皆為「中國」的一部分？答案皆與清帝國在十七、十八世紀的擴張歷史有關，而濮德培這本《中國西征》則提供了深入認識這段歷史的絕佳入門磚。

矽谷資深工程師的「矽谷思維」：五大模式提升職場技能，競爭力開外掛！

圖片來源：寶鼎出版

鄧惠文出新書　首次書寫熟齡心境的蛻變與歷程

文／鄧惠文 大姐就是豪氣 女子的一生，要經歷幾次稱謂的轉換？身分轉變，就像知了褪殼，蝴蝶羽化。從女孩變成女人、從人妻再成人母，有的是平順的遞嬗，有的卻是在毫無心理準備之下，霹靂一聲從小姐變成歐巴桑

從巴瑞特任命美國最高法院大法官，認識「Congress」與「Parliament」2種國會的區別？

EZ TALK新聞台，為您呈現──年度3大熱門話題X10大領域X36則國內外新聞 嚴選36則話題新聞，回顧2020年不可不知的重要事件，囊括國際、社會、政治、財經、運動、娛樂、科技、消費、健康、環境10大主題，接軌世界，關鍵新聞絕不遺漏！

吃越多不一定越胖？美國囚犯實驗發現驚人飲食迷思

文／安德魯．詹金森醫師（DR. ANDREW JENKINSON ） 佛蒙特監獄盛宴 要開始回答這個問題，必須追溯到五十年前一次意義非凡的實驗。這是由伊森西姆斯（Ethan Sims）帶領的一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。