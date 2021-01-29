手繪近五千幅電影海報！看國寶級繪師陳子福如何描畫出半世紀臺灣電影史

文／遠流出版編輯部

「我到現在……算人頭的話，大概畫了好幾萬個人頭了。」今年九十五歲的陳子福，是台灣影壇最重要的手繪海報師，他的作品涵蓋了影史各個時期、語種，穿梭於各種類型之間。從完成人生第一張電影海報《血濺櫻花》到封筆之作《金色豪門》，陳子福筆下近五千幅的海報作品，不僅讓我們看見大師旺盛的創作力，更得以一窺傳說中燦爛的電影時代。

陳子福出生於日治時期的台北新富町（今康定路），二戰期間受台灣總督府徵召志願加入海軍，然在前往日本千葉受訓途中，搭乘的護國丸號遭到美軍潛艦的魚雷擊沉。他倖免於難，甚至長崎原子彈轟炸時，他人在長崎旁也沒事。終戰後返台，他曾零星幫消防隊畫過宣傳海報，並在鄰居開的廣告看板公司短暫工作。但真正踏入電影海報的創作，是獲大同電影公司老闆柯副女士的賞識，他以一年多的時間，繪製完成四十多部電影的海報，而這為他璀璨發光的海報繪師生涯，正式開啟了序幕。

近期國家電影及視聽文化中心和遠流出版共同合作出版《繪聲繪影一時代：陳子福的手繪電影海報》（2月1日上市）一書，除精選陳子福作品近二百五十幅，進而剖析其風格與特色外，更將大師陳子福一生曲折跌宕的傳奇經歷，和致力於海報繪製工作的職人精神整理其中。國家電影及視聽文化中心執行長王君琦表示，陳子福的名字，聽聞過的人或許不多，但他畢生繪製的近五千幅電影海報中，不少是教人琅琅上口的電影。而同時為了如實呈現陳子福風格技藝的轉進，以及台灣電影主題類型的屢有創新，本書挑選出涵蓋歌舞、戲曲、文藝愛情、社會寫實、間諜、俠義、喜劇、家庭倫理、武俠、功夫等主題多元的電影海報。

《舊情綿綿》電影海報。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

王君琦說，海報具體而微地保存了台灣電影飛快發展的樣貌，連續翻看數張電影海報，則有如觀看電影產業發展的縮時攝影。她說，細心的讀者可能很快發現，海報上有「正宗台語片」、「片上中文字幕／片上全部對白字幕」、「插曲數支」、「伊士曼天然彩色」、「新藝綜合體螢幕／CINEMASCOPE」等標語、標誌。「這些符號字樣，可以視為台灣電影產業發展的記錄。」

不只海報中有著台灣影視產業發展的符碼，撰文者之一的文化工作者陳雅雯表示，陳子福海報中的圖文互動，也是一大精彩看點。其中歌唱片類型，文與圖互相形容的情形十分鮮明，形成「影歌互動」的效用。以《舊情綿綿》為例，陳子福在海報上引用歌詞：「歡樂相逢情難捨，舊情綿綿言難盡，啊……不想妳，不想妳……」立馬召喚旋律，吸引歌迷隨之唱和。

除此之外，畫家暨藝評家黃翰荻說，陳子福的作品中還隱藏了一些有趣的東西，大概是整個電影史上少見的例子。他說，陳子福早期的一部分電影海報，是在整部電影完全不存在的情況下完成的。「且不說靜態圖像與動態影像之間的語言差異，這樣的海報的完成極可能和當時完全不存在的電影全無關係，亦可能導致整部電影由他的視覺研究中延伸出來，終至海報繪製者身兼了一部分電影前置的工作。」與陳子福合作多次，交往密切的導演林福地也說，當時在拍片之前，會先請陳子福設計一張有片名、導演名字的海報，電影公司便用這款海報去跟戲院收放映的訂金。林福地接著表示，如果電影公司老闆是開拍前先來找他畫海報，也許導演還反過來根據他的畫，來拍這個畫面。

《俠女》電影海報。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

俠女在台語片最鼎盛時一年近兩百部產量，陳子福包辦了大多數的海報。工作應接不暇的他，最快三小時就能完成一幅，一個月最多能畫四十多幅。但在各類型的電影中，他最愛武俠、文藝和恐怖片。他說，畫武俠片的關鍵是「動與力」，文藝片「意境要美」，恐怖片最重要的則是「氣氛」，「而不是真的把鬼怪畫出來」。以重要代表作《俠女》為例，他就自豪地說：「這張海報套上英文、法文、義大利文等等，跟著片子去過了全世界。」相較於上述三種電影類型，陳子福謙稱早期畫的台語片海報尚不成熟，尤其他一開始對歌仔戲片「很頭痛」。他說，「因為戲服有繡花、頭冠很多裝飾，很麻煩。」

陳子福常言：海報是電影的先聲，電影是時代的縮影。海報原本從屬於電影，但是因為陳子福的創意與手藝，使得海報擺脫了附庸的宿命，成為一部電影的再詮釋、再創造，進而擁有了自己的生命。

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