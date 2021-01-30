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【生活的風景】盧建彰／日常的挫折感是種祝福

聯合新聞網 / 時報出版
盧建彰。（圖／翻攝自facebook盧建彰 Kurt帳號「@kurtlu0816」的照片）
盧建彰。（圖／翻攝自facebook盧建彰 Kurt帳號「@kurtlu0816」的照片）

文／盧建彰（廣告導演、詩人、小說家、跑者）

你覺得做每件事都會成功，所以當不成功時，心裡的挫折感自己加成了。但那些你以為是自己做成功的事，其實都是別人幫你做的呀，只是因為你可以購買，所以會有種錯覺，我們可以。但其實，你跟我一樣，連口罩都不會做。

沒有預期的失敗，總是會有些心理上的衝擊，那是我們可以忍受的，也應該忍受的。雖然隨之而來的自我懷疑不太好受，但我覺得這真的是種美好的提醒。提醒我們，歲月靜好，其實是有人替我們負重前行。

我們在職場上難免為了增進自我自信心，給自己打氣，刻意表現出一副「我來、我行」的樣子。可是說真的，我每天吃豬肉，但其實只看過一次豬走路，更沒殺過豬，也不覺得自己可以殺豬，但是拜託，如果不殺豬，怎麼有豬肉吃呢？那我平日的那些了不起，是不是也是種虛妄呢？

更別提，要是非洲豬瘟傳進臺灣，就算我好不容易鼓足勇氣，並學會殺豬的技巧，也還是沒有一隻可以安全食用的豬給我殺來吃呀。這樣說來，我該不該感謝其他人，我該不該好好為現在擁有的一切真心感恩呢？

經濟的發展十分美好，不過難免會讓我們不斷把眼光往上放，卻忘記那些似乎在下面的，才是真正奠基我們的。

我們花時間研究名車、昂貴的手錶，好創造自我價值，好讓我們在群體裡看來有些不一樣，那很好，也沒問題，只是我們會不會太少把目光放在那些真正支撐我們的日常？觀點單一，缺乏彈性，少了觀看的角度，再怎麼說，都是離創意思考較遠的。

電影裡，人們排隊去跟米店的老婆婆換米，有人拿魚來換，有人拿菜來換，排了老長的隊伍，有人拿出錢來，老婆婆說，你這個現在不能用了。

有人摘下手上昂貴的手錶，老婆婆破口大罵，你把這個拿走，我要這種沒用的東西幹麼！後面排隊的女生，趕緊提著自己昂貴的名牌包訕訕離開。

書名：《最大的示愛》作者：盧建彰出版社：時報出版出版時間：2020年月日
書名：《最大的示愛》
作者：盧建彰
出版社：時報出版
出版時間：2020年月日

電影當然只是電影，不過，那當然也是個提醒，提醒我們盤點一下，我們到底擁有什麼，那個「什麼」讓你感到滿足，讓你活下去嗎？就如同這些日子的不方便，才讓我們記起原來平常無感的方便，有多方便。

你是被多少人捧在手心裡生活的呀。

而你看不到這些人，你眼裡沒有這些人。

你是什麼人？你又連結了什麼人？

和朋友的孩子到不同國家旅行，剛好朋友的朋友開了輛硬頂敞篷跑車來，好意開了篷，讓我們可以兜風看風景。

我沒坐過敞篷車，十分新奇，視野開闊，眼前的風景毫無阻礙，在眼前飛逝，風輕輕地吹著，太陽灑在我的臉上，很舒服愜意。

轉頭看，朋友的孩子卻盯著手上的手機。

其實，敞篷車也沒什麼，跟我們搭小貨車坐在後面是一樣的視角，但，重點是眼前的風景呀！明明眼前的風景孩子沒看過，我也沒看過。

●本文摘選自時報出版《最大的示愛：掰掰～有點糟的一年，未來我們好好過》


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