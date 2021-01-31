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文豪也有黑歷史！戶田一康《日本偉大文豪的不偉大故事集》新書分享會

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《日本偉大文豪的不偉大故事集》 作者：戶田一康 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2021年2月4日
書名：《日本偉大文豪的不偉大故事集》
作者：戶田一康
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2021年2月4日

文／EZ叢書館編輯部

他們的修養及道德觀念不見得很好。例如──他不小心情緒失控後，擔心自己的形象受損，把責任推到別人身上說：「因為對方實在太過離譜，才逼得我一時情緒失控」。

他們的感情生活十分複雜又紊亂。例如──他因為把玩妓女的經驗十分詳細地記錄在日記上，深怕被妻子偷看，所以才用羅馬字寫日記。

他們是誰？他們是活躍於明治時代至昭和時代的20位名聲赫赫的文豪們！《日本偉大文豪的不偉大故事集》不僅是一本精彩的故事書，也是具備單字、句型、名言摘錄的日語讀本。

極力推薦給以下讀者：

●文豪粉必看！

●日文程度N3，想藉由有趣的題材，提升閱讀與字彙能力

●想接觸日本文學，卻苦於不知從何下手

●不擅長篇故事，想輕鬆閱讀達到學習效果

本書特色

特色一、文豪形象徹底崩壞！用戶田式幽默說文豪的荒唐

他訓誡學生用功讀書，又故意用女人引誘對方破戒，藉此要脅對方請喝酒──他是福澤諭吉；他主演電影卻照本宣科讀台詞，還像念經般地唱了主題曲──他是三島由紀夫；他獲得文化勳章時表示「我是不想要什麼勳章，是看在他有年金的份上……」──他是永井荷風。文豪到底怎麼了？！

戶田一康用生動的口吻、吐槽中帶有溫度的詮釋，擺脫文學正經氛圍，輕鬆進入文豪世界。

特色二、經典名言搭配戶田式另類導讀，讓文豪替你說出內心話

「生而為人，我很抱歉。」──太宰治

「總有一天我會成為偉大的落伍者，從歷史中甦醒。」──坂口安吾

戶田一康精選，最能代表該文豪性格的經典名言，從中體會文豪人生與世界觀。並透過戶田的獨特觀察、細膩詮釋、幽默的表達方式，將文豪思路連結到現代人的心情，名言佳句不再艱澀難懂！附加專欄，剖析時代背景與文豪行徑之間的關聯，簡單瞭解各時代特色。

特色三、能學到超實用語彙的中高級日語讀本，語彙力・讀解力同步提升

「難搞 (扱いにくい)」、「超小氣 (どけち)」、「看不下去 (見かねる)」、「睜一隻眼閉一隻眼 (見て見ぬ振りをする)」……諸如此類

生動又好用的語彙，從日常用語到文章詞彙一併學習。排版採中日文完全對照，方便查閱，並附單字與句型教學、故事音檔MP3。

歡迎到現場聽戶田一康老師說故事，保證顛覆你對日本大文豪的印象！

（圖／EZ叢書館／日月文化提供）
（圖／EZ叢書館／日月文化提供）

《日本偉大文豪的不偉大故事集》新書分享會

活動時間｜2021/02/07(日) 15：00-16 ：00

活動地點｜誠品 R79 出版糧行/藝文沙龍

本次主講｜戶田一康 (本書作者)

活動方式｜免費入場，歡迎參加


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