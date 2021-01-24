【文學狂想曲】陳柏言／被遺忘的「文學概論」

文／陳柏言

那時，我們都還年輕，我們仍擁有文學。

我們仍關心喜愛的詩人近況，勝過團購養生食品、醫療保險和韓劇；偶爾在群組八卦幾句，誰和誰在一起，誰誰誰胖了，誰誰誰寫得好極了（當然，更多時候，我們討論的是誰寫差了、墮落了）。我們還能在那位處溫州街、暗無天日的「文學社」社辦，為自己的喜好辯護；還能和陌生網友往復千則留言，並在一夜之間全部刪除。那時，我們都還年輕。我們的體魄依然強健。我們還能在連鎖便利商店買麵包牛奶草率午餐，省下來的金錢全換成詩集。我們還能在這條街上，花費許多時間來回走動，摸索，試探。彷彿它真是一座無限遼闊的黑暗叢林。我們還可以，在不斷變換店址的甜湯店短坐片刻，聽老闆聊一百次辜負過她的男人。

那時，我們還年輕。我們還能瘋狂的，追逐詩藝，追逐那些墓木已拱的詩人。年輕時候的閱讀，不只是紙上功夫，更是考掘學。地理學。我們舉辦幾次社遊，只是為了尋訪詩人的過往足跡。在詩人們已成衰敗廢墟的故居，墓園，升起小小的燭火。圍起來，朗詩取暖。陰惻的冷風吹來，我們捧住那一蕊星火，輪流擺放到自己的面前，像在照亮一隻又一隻的新鬼。我們談詩。談論宇宙的，談論文明。

悲迴風，哀零落。那真像是招魂。

特別的盛大荒蕪。

如今憶想起來，過往種種，仍不勝唏噓。我和「文學社」友伴們混跡的時光啊，至今仍讓人訝異，我們竟曾揮霍那麼多的時間，去辯證一個意象，標點符號的運用，是否準確合宜。那時我們的腿肌依然強健。腳步輕快規律，像在踩踏一首情詩的韻腳。我們慣於將眼前的世俗，看作另一座世界。那完全是一種奢侈啊，時間被大把大把的浪費。

我們談論詩。詩的意義。倫理性。藝術性。有效性。

那時我們還年輕，還揮霍著自己的年輕。

那時我們還年輕，彷彿忘了自己終將離開年輕。

有人說，詩是屬於年輕的。那是只有年輕人才玩得起的消耗品。

我要反過來說：年輕必須是屬於詩的。

燦如夏花。無限悲觀。無可救藥。

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我們社團名為「文學社」，但只讀詩。

我們以為，詩才是文學最精密的內核。

穿越一切攪繞糾結的定義，我們發現只有「詩」，才最接近所謂「文學」。

必須澄清的是，我們並不如後來某些評論者所稱，看不起散文，小說，戲劇……，我們承認所有文類，都具備文學美好的一面。它們都可能，也可以是偉大的文學。但我們懷抱偏見，以為只有詩，詩才是那最最純粹的文學。像是粗糖與精糖，它們都含有甜份，也確是由糖組成，然其工法與密度，決定本質上的不同。

詩的質地絕非軟爛，而是堅硬。

那時，我們都還年輕。

我們已懂得時間短少，生命有限。

所以讀詩。沒命那樣的讀詩。

詩的體製輕薄，字裡行間卻有大屋宇，大堂奧。詩很小，卻是人類收攝親臨宇宙的觀星鏡──換言之，若說文學的功能在於，帶領人類「看見肉眼所看不見的」，則詩絕對是那最精密的義眼。

我們談論詩。

但是我們從來不寫。

不寫是偉大的情操。那是創社以來的明文規矩：我們不寫詩。只傳述，詮解，評論。那或許更像是一種大愛──在那個早已人人都能是文學作者的時代，我們不寫。我們的眼中，只有他者。他者的作品。至於其他文類，要寫，要評，則全不在限制範圍。那就好像古老神州文人，將「詞」看成「詩餘」，而「曲」又是「詞餘」……，那或許是一種偏見或陋習吧？然而，對我們來說，其他所有文類，都只是詩歌創作以外「剩餘」，玉器製成後的碎屑邊角料。

那當然都是文學。

但只是文學的邊陲。是遊戲，暇餘，附庸。

不過，我們之間，仍有些人在那些「餘」領域，玩出了一些成績。譬如，那個被取消社籍的某任社長Ｋ（當然，他自稱「脫文者」，並以此招搖撞騙多年）。他將文學社內的大小事，全寫進了小說。憑靠那一本冗長的小說，就足以讓他成為那一代的小說大家。真難為他了。他辛勤動用大大小小的象徵，迂迴，影射，只為讓外行人一窺「文學社」的世界。

過去曾有些評論家，將他那本書，看成是國族或未來主義的隱喻，或者一代文學的見證。我看了直想笑。其實不是的。一點也不是的。只有身處其中之人，知曉那「東西」寫得再多，再美麗，疊床架屋，仍不存有任何微言大義。就算他在篇頭故弄玄虛，引述了《約伯記》「唯有我一人逃脫，來報信給你」……

我們對此懷抱同情。

很遺憾，他所見到的世界，他的眼界，就只能是那個樣子。毫無美感可言。我不免這樣想：他才是他自己地獄的化身。他忘了壯麗的理想嗎？入社時對天發誓的初衷？忘了那些為詩啟蒙的黃金時光嗎？

或者，他早已遺忘了，什麼是文學。

●本文摘選自時報出版之《溫州街上有什麼？》。