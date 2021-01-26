【出版快訊】哈金／《湖台夜話》自序—甘居邊緣

文／哈金

想像這是一個在森林水邊的孤寂之聲，夜裡有多少人能聽到並不重要。

漢文化中流亡的概念與西方不同，中國古代的流亡者無論飄落到多遠，也走不出漢文化圈。最多是蘇武牧羊北海，但那裡仍是漢文化的邊緣，是匈奴等部落繁衍的地方。如今流亡意味著去國離鄉，不得不在異國生存—學習外語，學會謀生，接受人類共有的價值，甚至生根。在中國人的基因裡，這種異化的生存狀態很難承受，所以許多海外流亡人士常談起將來能「回家吃餃子」，好像餃子只有故鄉的香。

其實，這都是泛情的說法。漢文化中也有崇尚「躬耕」的傳統，即專心經營自己的園地。陶淵明甘願自食其力，「躬耕非所歎」，不光是他的心境高遠，澹泊名利，也因為他擁有「方宅十餘畝，草屋八九間」。如今，普天之下莫非黨土，每個人的帳戶都由國家掌控，在大陸「躬耕」之說已經沒有現實依據。但如果你走出國門，你就不得不像別人一樣正常地生活—以個人的勞動來支持自己和家人，靠自己的能力與別人競爭，興敗存亡全憑一己之力和運氣。這種「平等」是自由的起點，既折磨人也是機遇。

這種生存狀態迫使移居他鄉的人常用旁觀者的眼光來看問題，並能身居其外客觀地審度事務，也不得不重新反省以前接受的價值觀。正是這種身居邊緣的心態讓我在一些文章裡常常討論個人和國家的關係。三年前林載爵先生約我給《聯合文學》寫專欄，每月一篇，我欣然接受，一共寫了兩年。由於這是文學雜誌，我也寫了一些關於文學的文章。現在集結成書，覺得很幸運，終於用漢語直接寫了一本文集。至於好壞，就請讀者們自己端量、包涵了。

「湖台」是我家的住地，英文是 Lakeview Terrace，附近的幾個湖其實並不在視界內，屋外到處都是樹林。不過我喜歡「夜話」的意境，想像這是一個在森林水邊的孤寂之聲，夜裡有多少人能聽到並不重要。

●本文摘自 聯經出版即將於1月28日出版之《湖台夜話》自序。