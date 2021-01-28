【編輯導讀】吳育燐／科學到不了的地方──讀《只有一半的真相》

文／吳育燐（天下文化資深編輯）

在資訊爆炸的年代，學會判讀新聞和訊息是國民必備的素養，我們需要更謹慎，才能正確做出選擇。一直以來，我們會多方求證來分辨真偽，但您是否想過，人類的科學其實有局限？

布拉斯藍德在《只有一半的真相》指出，科學並非萬能的魔法。好比科學家用盡辦法、想破頭，就是搞不懂新物種大理石紋螫蝦為什麼可以在基因相同、環境相同的情況下，個頭長得大大小小，行為還完全不一樣；又或是父母相同、一樣出身貧民窟的泰森兄弟，為什麼一個成為暴徒，另一個則以助人為業。

我們到現在還無法掌握這個基因和環境之外的第三因素，而這個因素所占的比重幾乎等於前二者的總和。換句話說，我們所看到的真相其實只有一半。布拉斯藍德主張，我們應該心存謙卑去面對大自然隱藏的一半，也要克制對於定論的渴望，才不致妄下斷語，為知識搭建出一吹即倒的稻草華廈。

除了大自然有所保留之外，人類的心智活動也充滿了不確定。對特定議題立場搖擺不定並不是政治人物的專利，我們一般人也是這樣，只是不自覺。研究人員做實驗發現，在非極端的立場下，人們可能會忘記自己之前站哪邊，而為另一邊辯護，也就是自己打自己的臉：「我會在酒吧搭訕她，而不是另一個。我喜歡耳環啊！」

所以，在這個知識面臨可信度危機的當下，請先別怪罪研究人員怠忽職守，因為事情並不是非黑即白，灰色區域比我們想像中來得大，也沒那麼容易弄清楚原因是什麼——我們很難預料到「影印機是供水系統裝設率低落的關鍵」。隱藏的一半暗中作祟，教人難以清楚解釋事情的原由。

但也別急著擔心害怕，忙著質疑所有事情，甚至連醫生的建議都不聽，這不是本書想要談的。

布拉斯藍德認為，我們確實該對假知識提高敏感度，但也要樂於傾聽、不怕調整。我們該做的是放輕鬆，接受這些不確定、接受總有事情不受控制，並學習怎麼去說明這些不確定。如此，我們能提升自己的包容力，為充滿不確定的未來增添希望。

●本文推薦書好書為天下文化出版之《只有一半的真相：為什麼科學看不到全貌？》。