快訊

染疫足跡害慘海鮮餐廳、訂位全取消 一通電話讓老闆哭了

台股開盤下跌168點...英特爾釋單未能預期 台積電開跌24元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【編輯導讀】林韋萱／世界末日來臨時，帶著本書逃生吧！

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《破解好萊塢的科幻想像》 作者：艾德華斯（Rick Edwards）、布魯克斯（Michael Brooks） 譯者：黃靜雅 出版社：天下文化 出版時間：2020年11月30日
書名：《破解好萊塢的科幻想像》
作者：艾德華斯（Rick Edwards）、布魯克斯（Michael Brooks）
譯者：黃靜雅
出版社：天下文化
出版時間：2020年11月30日

文／林韋萱（天下文化特約編輯）

好萊塢電影中充斥著世界末日題材，近期最流行的一款世界末日，恐怕是《天能》裡的「反物質毀滅世界」了。《破解好萊塢的科幻想像》裡，雖然來不及談到逆轉時間帶來的危機，但討論了另一種逆轉人。那就是——《班傑明的奇幻旅程》中，貨真價實「逆齡」成長的班傑明。

由物理學家布魯克斯（Michael Brooks），及一腳踏入電影圈的主持人艾德華斯（Rick Edwards）合著的《破解好萊塢的科幻想像》，探討好萊塢電影裡常見的十一種世界末日倒底有多科學？這些劇情是否有可能發生？以及這些電影蘊藏哪些彩蛋？並延伸多部相關電影，讓我們可以一口氣把電影中的知識跟花絮吃乾抹淨。

兩位作者整理了十一種世界末日情節，引導讀者進行討論與思辯，例如：

為什麼同樣講氣候變遷，《氣象戰》的情節，比《明天過後》聰明？

雖然世界上沒有《食人樹》，但會走路的棕櫚、會「友愛」的植物，又是怎麼回事？

全家都失眠的「不眠家族」，發生了什麼事？

為何說掠食性動物是人類的「貴人」？

《破解好萊塢的科幻想像》同時也是世界末日時的求生指南：

如今疫情蔓延的世界，有什麼可以向《全境擴散》借鏡？

萬一發生核戰，該搬去哪些地方，有哪些生存指南？

當《彗星撞地球》時，有哪些自救法？

如果不想面對死亡，可以把自己冷凍起來嗎？

其中很多看似腦洞大開的自救法，其實非常有道理。像是面臨小行星撞擊時，與其讓布魯斯威利上太空玉石俱焚，還不如直接派個機器人把小行星漆成白色，讓它因陽光反射轉向就好。還有，當核戰爆發時，趕快去瑞士，因為那裡家家戶戶都備有核掩體。（如果你覺得逃去瑞士很不可行的話，另外的方法是搬去馬紹爾群島……）

令人扼腕之處，就是這本書比《天能》早一步完成。否則，兩位作者就可以帶領讀者討論反物質毀滅世界的可能性，並且拯救跟我一樣「看完以後還是搞不懂主角們在忙什麼的」的可憐人了。

●本文推薦書好書為天下文化出版之《破解好萊塢的科幻想像：11種電影裡的世界末日與科學》


電影 好萊塢 瑞士 氣候變遷 太空 天下文化 閱讀風向球

相關新聞

【眷村文學】向鴻全／許一個希望讀懂他人願望的願望

文／向鴻全 「如果等一下張開眼睛，下一臺經過的車是灰色，爸爸就能很快回家……」 「如果我能五步走到那棵樹，爸爸就能很快回家……」 那天教室音響設備故障，花了一些時間排除，下課後我有些沮喪的到

【編輯導讀】林韋萱／世界末日來臨時，帶著本書逃生吧！

文／林韋萱（天下文化特約編輯） 好萊塢電影中充斥著世界末日題材，近期最流行的一款世界末日，恐怕是《天能》裡的「反物質毀滅世界」了。《破解好萊塢的科幻想像》裡，雖然來不及談到逆轉時間帶來的危機，但討論

當老神棍遇上幻想家！《長安十二時辰》原著作家馬伯庸說漢史

漢朝時，儒生開始參與論政，將儒家學說綁在了統一王朝的戰車上，為天子統治全天下編造理論依據，對於這種實用理論，王朝跟皇帝自然喜歡。 於是，漢武帝下詔：「罷黜百家，獨尊儒術。」 從此儒家學說也開始結合陰陽家那套奇幻設定，儒生走火入魔，開出惡之花！

韓劇《男朋友》男主角朴寶劍捧讀愛書：《世界的盡頭我的女友》

一個時代最知性的作家，自由地在虛構與真實∕現實和幻想的界線上遊走，文筆睿智而優雅。我們大都在誤解別人。說「我懂你的心情」這種話是不行的。比起說那種話，應該要說「你說的話我聽不懂」……如果不努力的話，我們就無法理解彼此。 這樣的世界存在著名為「愛」的東西。所以只要我們愛著某人，我們就必須努力。為了他人而努力，這讓我們的人生有了不枉走過一遭的價值。因此，比起輕易地安慰，更為重要的是不要輕易絕望。 ──作者 金衍洙 《朝鮮日報》評選為「2009年度圖書」、青年書評選出的「2009年最棒的書籍」、韓國圖書推薦委員會選定的2010年推薦「青少年文學」推薦圖書。

繳稅本身就不具公平性？你應該正視社會上哪些「不平等」

《為何不平等至關重要》 哈佛大學哲學教授 托馬斯・斯坎倫（Thomas M. Scanlon）帶你從種族歧視、性別議題、貧富不均、政治制度，探討「不公平的善意」與「平等的邪惡」

魏世芬／人在江湖，「聲」不由己？ ── 職場的溝通之道

職場是一個需要大量溝通的地方，偏偏我們常常因為各種因素，說不出真正想講的話、言不由衷，或甚至變成了另一個自己平常不熟悉的樣子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。