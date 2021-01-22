【編輯導讀】林韋萱／世界末日來臨時，帶著本書逃生吧！

文／林韋萱（天下文化特約編輯）

好萊塢電影中充斥著世界末日題材，近期最流行的一款世界末日，恐怕是《天能》裡的「反物質毀滅世界」了。《破解好萊塢的科幻想像》裡，雖然來不及談到逆轉時間帶來的危機，但討論了另一種逆轉人。那就是——《班傑明的奇幻旅程》中，貨真價實「逆齡」成長的班傑明。

由物理學家布魯克斯（Michael Brooks），及一腳踏入電影圈的主持人艾德華斯（Rick Edwards）合著的《破解好萊塢的科幻想像》，探討好萊塢電影裡常見的十一種世界末日倒底有多科學？這些劇情是否有可能發生？以及這些電影蘊藏哪些彩蛋？並延伸多部相關電影，讓我們可以一口氣把電影中的知識跟花絮吃乾抹淨。

兩位作者整理了十一種世界末日情節，引導讀者進行討論與思辯，例如：

為什麼同樣講氣候變遷，《氣象戰》的情節，比《明天過後》聰明？ 雖然世界上沒有《食人樹》，但會走路的棕櫚、會「友愛」的植物，又是怎麼回事？ 全家都失眠的「不眠家族」，發生了什麼事？ 為何說掠食性動物是人類的「貴人」？

《破解好萊塢的科幻想像》同時也是世界末日時的求生指南：

如今疫情蔓延的世界，有什麼可以向《全境擴散》借鏡？ 萬一發生核戰，該搬去哪些地方，有哪些生存指南？ 當《彗星撞地球》時，有哪些自救法？ 如果不想面對死亡，可以把自己冷凍起來嗎？

其中很多看似腦洞大開的自救法，其實非常有道理。像是面臨小行星撞擊時，與其讓布魯斯威利上太空玉石俱焚，還不如直接派個機器人把小行星漆成白色，讓它因陽光反射轉向就好。還有，當核戰爆發時，趕快去瑞士，因為那裡家家戶戶都備有核掩體。（如果你覺得逃去瑞士很不可行的話，另外的方法是搬去馬紹爾群島……）

令人扼腕之處，就是這本書比《天能》早一步完成。否則，兩位作者就可以帶領讀者討論反物質毀滅世界的可能性，並且拯救跟我一樣「看完以後還是搞不懂主角們在忙什麼的」的可憐人了。

●本文推薦書好書為天下文化出版之《破解好萊塢的科幻想像：11種電影裡的世界末日與科學》。