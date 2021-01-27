快訊

泡泡裡的烈焰紅唇：「搖滾防疫泡泡」未來日常？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靠蛋糕年賺千萬！貝克街蛋糕創辦人王繁捷：2個觀察、3個方法輕鬆建立「賺錢模式」

聯合新聞網 / 三采文化
書名：《成為1%的創業存活者：貝克街王繁捷如何以20萬創造5,000萬業績？》 作者：王繁捷 出版社：三采文化 出版時間：2021年1月29日
書名：《成為1%的創業存活者：貝克街王繁捷如何以20萬創造5,000萬業績？》 作者：王繁捷 出版社：三采文化 出版時間：2021年1月29日

「要怎麼找到自己的賺錢模式？如果你是做生意的人，首先要找各種行業來分析，不要侷限於自己的產業。因為有時候你所屬的產業，可能根本沒有適合你的賺錢模式，反而可以在其他行業裡找到蛛絲馬跡，所以不要帶著任何成見。」

──貝克街蛋糕創辦人 王繁捷

文／王繁捷

賺錢模式，比較專業的講法是「商業模式」，因為我建立賺錢模式的方式，不只適用於公司經營，也適合單純想賺外快的人。我將以簡單的方法說明，並以個人為例，我是如何找到自己公司的賺錢模式，你可以依同樣道理套用。

觀察①：模仿同業的賺錢模式？

前面提到，以前FB的廣告費非常便宜，廣告隨便打都可以賺到錢，我也嚐到了甜頭。不過我一直抱著居安思危的心態，知道這種好日子不可能太長久，一定要有其他方法。那時候我的賺錢模式很簡單：

因為廣告費便宜，便直接砸錢，產品賣出去，賺到錢。然後再從頭開始，砸錢、賣產品、賺到錢，如此一直循環。

你可以看到，這個賺錢模式能成功的前提，是建立在FB廣告便宜的情況下，如果FB有狀況，我就會瞬間垮掉。所以我開始研究不同的賺錢模式，從最簡單的日常生活開始觀察，例如餐廳：

選在好地點開店→好地點有廣告效果，讓人知道有這間餐廳可以去光顧嘗試→東西好吃→口碑好，客人回流

看到這個賺錢模式，我馬上就思考，我可以用這樣的方式嗎？

分析之後發現不行—餐廳是民眾生活的必需品，肚子餓，就會想到上餐館吃飯，老顧客回頭光顧的次數就高；而貝克街的主力產品是生日蛋糕，不是必要的東西，有誰每個星期吃生日蛋糕？

我需要找其他賺錢模式，所以又看了各家蛋糕店的做法(但蛋糕店的模式和餐廳幾乎一樣)：

好地點有廣告效果，讓人知道有這間甜點店，所以光顧購買→東西好吃→口碑好，客人回流

問題來了，為什麼蛋糕不是必需品，這些蛋糕店卻可以提升客人的回頭率，就像餐廳一樣？

東西好吃是基本，我另外觀察到的原因就是：品項多、價格便宜、有小尺寸品項，所以客人突然想吃點甜的，就可以直接進店家買了帶走。

回過頭來看我的產品：種類少、蛋糕貴、沒有小尺寸品項、只在網路上販售，就算客人突然想吃甜點，也不會把我列入考慮，因為宅配需要時間，他需要的是，可以馬上解決他想吃甜點的慾望，而不是等好幾天蛋糕宅配到家。

我有兩個選擇，模仿那間生意好的蛋糕店，或是改變賺錢模式。

模仿的選項我直接刪掉，因為要做出便宜、品項多、尺寸小的蛋糕，所要付出的代價不是①壓榨員工的勞力—我可不想一天到晚被勞動部找麻煩；就是②不請員工，自己做到死—這就是「便宜」的代價。

當然可以再想想，要做出超便宜的蛋糕，得用什麼原料？答案不用我說，大家也可想而知。

觀察②：不同行業的賺錢模式

同業的商業模式我不能用，為了突破這個狀況，我找各種書研究、上不同的課，也繼續分析其他產業的商業模式。

不要覺得產業不同，模式就不能套用，這是錯誤的想法；不同產業的成功方式，有時候是通用的。

後來我看到某個家電經銷商的模式：

打廣告→銷售商品，例如除濕機→顧客短期不會購買同樣商品→老闆主動找不同種類的家電，例如空氣清淨機，通知老客戶→如此循環

某間賣衣服的店：

大量實體門市吸引客戶上門→廣推APP，想辦法讓每個上門的客戶加入APP→每有新款上市便用APP 通知，把老顧客拉回來→如此循環

另一間賣衣服的：

直播試穿新款商品→邀請觀眾加入LINE→發LINE推銷→如此循環

要注意，我所講的賺錢模式，不是只做一次的促銷活動，而是公司可以循環操作，固定賺到錢的方法。所以上面提的例子，都是這些公司賺錢的固定模式。

（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

為自己量身打造的賺錢模式

分析很多產業的做法，加上我到處上課，並且大量閱讀商業管理書籍，開始抓到一個方向，做出類似的賺錢模式：

從網路廣告、官網、傳單、老顧客等管道讓客戶留下email→每次推出新產品便私下通知老顧客，給他們隱藏優惠→如此循環

為什麼我不用APP、LINE，喜歡Email呢？那是因為我常寫文章給客戶，而這些文章，我覺得用email 的方式寄出最適合，就像收到朋友的信一樣，所以我如此選擇。

我不需要猛打廣告，找新客戶，傻傻地等著老顧客哪天突然想吃我的蛋糕，才回來訂購。用這種方式，老顧客回頭光顧的次數提高好幾倍，我只要專心做出好的產品就好。

經過各種測試後，我發現這一套賺錢模式最適合網路行銷的店家使用，因為成本最低、效益最高而且持久。

現在來看，要怎麼找到自己的賺錢模式？如果你是做生意的人，首先要找各種行業來分析，不要侷限於自己的產業。因為有時候你所屬的產業，可能根本沒有適合你的賺錢模式，反而可以在其他行業裡找到蛛絲馬跡，所以不要帶著任何成見。

而且美國的行銷大師．傑亞伯拉罕曾說過，他幫助企業賺最多錢的方式，就是拿不同產業的賺錢模式互相套用，效果很強。至於要怎麼知道各產業不同公司間的賺錢模式？有幾個方法可以參考。

◆ 參加經營者的講座

現在很多事業有成的老闆，很願意分享自己的賺錢方式，更好的是，這些講座都很便宜，我就是以參加講座的方式去接觸不同的賺錢模式。

加入這些公司的LINE、粉絲專頁、IG、官網會員等等，看看他們都發一些什麼通知，從這些通知裡，可以找到線索知道他們的運作方式。

◆ 閱讀商業雜誌

商業雜誌裡常有成功老闆的採訪，他們在裡面同樣也會大方地分享自己的做法。

◆ 閱讀行銷相關書籍

要從書裡直接找到別家公司的賺錢模式，會比較難，因為書裡多數講的都是大公司的成功方法，不一定適合小公司。可是讀書的原因是，在你熟悉行銷的做法之後，會更容易看出其他公司的賺錢模式；看到各個產業的賺錢模式之後，再來檢查自己的產品，是否適合這樣做？

有可能你會直接看到一個，是能百分之百學習照用的，那是最好；如果找不到，就挑一個最接近你喜好的模式，然後做些調整。

像我就是學習那間以APP 為重點的服飾品牌，吸收微調後，變成我自己的賺錢模式。

剛剛講的是做生意的情況，沒創業的人，怎麼找到自己的賺錢模式？做法是一樣的。看看其他沒有當老闆又賺得多的人，是怎麼辦到的？兼差好幾份工作、在大公司當主管領高薪、有特殊技能、

下班時間做網拍、當網紅、投資、當部落客、接外送……全部列出來之後，再看看自己適合哪一類？(就像我會觀察餐廳和蛋糕店的模式，跟我的產品合不合)。

假設你發現自己的情況最適合去投資，那就去了解各種投資方法，股票、基金、房地產……去上課、自己看書都可以。做完功課之後，確認股票最適合自己，就再深入了解那些靠股票賺到錢的人是什麼樣的賺錢模式？可能你會發現下面幾種：

● 使用技術分析，每天殺進殺出。

● 使用價值投資，找出優質公司，在合理的價格買入，長期持有。

● 只買股息股等著配息。

● 只買美國股票。

● 只買台灣股票。

當然還有很多，等你分析了解後，再從中挑出適合自己個性的其中一項或幾項，組合起來做，就成為賺錢模式。不只股票，這方法同樣可以套在分析網紅、部落客上，找出適合你的賺錢模式。

想找到賺錢模式，你需要做不少功課，這是無法避免的。可是一旦找到正確的賺錢模式，你會輕鬆很多。

適合自己的賺錢模式很重要

☑多方觀察、多方學習、跨界刺激效果最大。

☑吸收後消化再運用，就是你的。

●本文摘自三采文化出版即將於1月29日出版新書《成為1%的創業存活者：貝克街王繁捷如何以20萬創造5,000萬業績？》。


廣告 LINE 三采文化 閱讀風向球

延伸閱讀

LINE Pay：2020年愛心捐款募得逾1.35億元

家家工作慶38歲生日想哭 蔣三省讚敬業

全民網紅時代來了！ NMADA要扮網紅產業推手

超正星二代！王中平18歲女兒高顏值　甜甜一笑仙氣破表　

相關新聞

單維彰／艾雪的心靈版畫：看到「數學」呈現於版畫的精采個案

數學是一種語言，一種非常精準的語言，人們使用數學語言與自然對話、與藝術對話、與文學對話、與生活對話、與文化對話、與教育對話、與文明進展對話、與民主對話、與愛情對話。《文化脈絡中的數學》將引領我們，聆聽數學與各種領域的對話，層層疊疊、抑揚頓挫、從天上來、打心底起，讓數學融通了生命與生活，從而讓讀者有了屬於自己的數學聲音。

【出版快訊】哈金／《湖台夜話》自序—甘居邊緣

「湖台」是我家的住地，英文是 Lakeview Terrace，附近的幾個湖其實並不在視界內，屋外到處都是樹林。不過我喜歡「夜話」的意境，想像這是一個在森林水邊的孤寂之聲，夜裡有多少人能聽到並不重要。

丟掉無關緊要！「懶惰天才守則」讓你有效梳理生活雜亂，不再瞎忙

美國知名Podcast主持人康卓拉．阿達奇對職業媽媽的混亂日常感同身受。身為三個孩子的媽，她從自身經驗出發，體悟出如果不先篩選出事情對「你」的輕重緩急， 那麼無論是樣樣都想力求完美，或是全部放任不管，終究都會讓你站在疲憊不堪的十字路口，厭惡自己的無力感。

靠蛋糕年賺千萬！貝克街蛋糕創辦人王繁捷：2個觀察、3個方法輕鬆建立「賺錢模式」

「要怎麼找到自己的賺錢模式？如果你是做生意的人，首先要找各種行業來分析，不要侷限於自己的產業。因為有時候你所屬的產業，可能根本沒有適合你的賺錢模式，反而可以在其他行業裡找到蛛絲馬跡，所以不要帶著任何成見。」─貝克街蛋糕創辦人 王繁捷

嚴長壽／借鏡「不老部落」的經營之道

文／嚴長壽 被動的形成與主動的規劃 面對台灣島內這種暴起暴跌的市場，對於任何一個經營者來說，都是很難的事。要能管控成長，必須先區分兩個截然不同的概念：「被動的形成」和「主動的規劃」。過去十多年在偏

【出版快訊】施清元／教會我酒場文化的居酒屋：岸田屋

創業於一九〇〇年的岸田屋，最早是賣紅豆湯的，直到一九六六年才轉型成居酒屋。店內共有二十六個座位，所以排隊前可以先算一下，若是超過了，不妨先去附近吃一份文字燒墊胃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。