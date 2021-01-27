靠蛋糕年賺千萬！貝克街蛋糕創辦人王繁捷：2個觀察、3個方法輕鬆建立「賺錢模式」

「要怎麼找到自己的賺錢模式？如果你是做生意的人，首先要找各種行業來分析，不要侷限於自己的產業。因為有時候你所屬的產業，可能根本沒有適合你的賺錢模式，反而可以在其他行業裡找到蛛絲馬跡，所以不要帶著任何成見。」 ──貝克街蛋糕創辦人 王繁捷

文／王繁捷

賺錢模式，比較專業的講法是「商業模式」，因為我建立賺錢模式的方式，不只適用於公司經營，也適合單純想賺外快的人。我將以簡單的方法說明，並以個人為例，我是如何找到自己公司的賺錢模式，你可以依同樣道理套用。

觀察①：模仿同業的賺錢模式？

前面提到，以前FB的廣告費非常便宜，廣告隨便打都可以賺到錢，我也嚐到了甜頭。不過我一直抱著居安思危的心態，知道這種好日子不可能太長久，一定要有其他方法。那時候我的賺錢模式很簡單：

因為廣告費便宜，便直接砸錢，產品賣出去，賺到錢。然後再從頭開始，砸錢、賣產品、賺到錢，如此一直循環。

你可以看到，這個賺錢模式能成功的前提，是建立在FB廣告便宜的情況下，如果FB有狀況，我就會瞬間垮掉。所以我開始研究不同的賺錢模式，從最簡單的日常生活開始觀察，例如餐廳：

選在好地點開店→好地點有廣告效果，讓人知道有這間餐廳可以去光顧嘗試→東西好吃→口碑好，客人回流

看到這個賺錢模式，我馬上就思考，我可以用這樣的方式嗎？

分析之後發現不行—餐廳是民眾生活的必需品，肚子餓，就會想到上餐館吃飯，老顧客回頭光顧的次數就高；而貝克街的主力產品是生日蛋糕，不是必要的東西，有誰每個星期吃生日蛋糕？

我需要找其他賺錢模式，所以又看了各家蛋糕店的做法(但蛋糕店的模式和餐廳幾乎一樣)：

好地點有廣告效果，讓人知道有這間甜點店，所以光顧購買→東西好吃→口碑好，客人回流

問題來了，為什麼蛋糕不是必需品，這些蛋糕店卻可以提升客人的回頭率，就像餐廳一樣？

東西好吃是基本，我另外觀察到的原因就是：品項多、價格便宜、有小尺寸品項，所以客人突然想吃點甜的，就可以直接進店家買了帶走。

回過頭來看我的產品：種類少、蛋糕貴、沒有小尺寸品項、只在網路上販售，就算客人突然想吃甜點，也不會把我列入考慮，因為宅配需要時間，他需要的是，可以馬上解決他想吃甜點的慾望，而不是等好幾天蛋糕宅配到家。

我有兩個選擇，模仿那間生意好的蛋糕店，或是改變賺錢模式。

模仿的選項我直接刪掉，因為要做出便宜、品項多、尺寸小的蛋糕，所要付出的代價不是①壓榨員工的勞力—我可不想一天到晚被勞動部找麻煩；就是②不請員工，自己做到死—這就是「便宜」的代價。

當然可以再想想，要做出超便宜的蛋糕，得用什麼原料？答案不用我說，大家也可想而知。

觀察②：不同行業的賺錢模式

同業的商業模式我不能用，為了突破這個狀況，我找各種書研究、上不同的課，也繼續分析其他產業的商業模式。

不要覺得產業不同，模式就不能套用，這是錯誤的想法；不同產業的成功方式，有時候是通用的。

後來我看到某個家電經銷商的模式：

打廣告→銷售商品，例如除濕機→顧客短期不會購買同樣商品→老闆主動找不同種類的家電，例如空氣清淨機，通知老客戶→如此循環

某間賣衣服的店：

大量實體門市吸引客戶上門→廣推APP，想辦法讓每個上門的客戶加入APP→每有新款上市便用APP 通知，把老顧客拉回來→如此循環

另一間賣衣服的：

直播試穿新款商品→邀請觀眾加入LINE→發LINE推銷→如此循環

要注意，我所講的賺錢模式，不是只做一次的促銷活動，而是公司可以循環操作，固定賺到錢的方法。所以上面提的例子，都是這些公司賺錢的固定模式。

（圖／Pexels）

為自己量身打造的賺錢模式

分析很多產業的做法，加上我到處上課，並且大量閱讀商業管理書籍，開始抓到一個方向，做出類似的賺錢模式：

從網路廣告、官網、傳單、老顧客等管道讓客戶留下email→每次推出新產品便私下通知老顧客，給他們隱藏優惠→如此循環

為什麼我不用APP、LINE，喜歡Email呢？那是因為我常寫文章給客戶，而這些文章，我覺得用email 的方式寄出最適合，就像收到朋友的信一樣，所以我如此選擇。

我不需要猛打廣告，找新客戶，傻傻地等著老顧客哪天突然想吃我的蛋糕，才回來訂購。用這種方式，老顧客回頭光顧的次數提高好幾倍，我只要專心做出好的產品就好。

經過各種測試後，我發現這一套賺錢模式最適合網路行銷的店家使用，因為成本最低、效益最高而且持久。

現在來看，要怎麼找到自己的賺錢模式？如果你是做生意的人，首先要找各種行業來分析，不要侷限於自己的產業。因為有時候你所屬的產業，可能根本沒有適合你的賺錢模式，反而可以在其他行業裡找到蛛絲馬跡，所以不要帶著任何成見。

而且美國的行銷大師．傑亞伯拉罕曾說過，他幫助企業賺最多錢的方式，就是拿不同產業的賺錢模式互相套用，效果很強。至於要怎麼知道各產業不同公司間的賺錢模式？有幾個方法可以參考。

◆ 參加經營者的講座

現在很多事業有成的老闆，很願意分享自己的賺錢方式，更好的是，這些講座都很便宜，我就是以參加講座的方式去接觸不同的賺錢模式。

加入這些公司的LINE、粉絲專頁、IG、官網會員等等，看看他們都發一些什麼通知，從這些通知裡，可以找到線索知道他們的運作方式。

◆ 閱讀商業雜誌

商業雜誌裡常有成功老闆的採訪，他們在裡面同樣也會大方地分享自己的做法。

◆ 閱讀行銷相關書籍

要從書裡直接找到別家公司的賺錢模式，會比較難，因為書裡多數講的都是大公司的成功方法，不一定適合小公司。可是讀書的原因是，在你熟悉行銷的做法之後，會更容易看出其他公司的賺錢模式；看到各個產業的賺錢模式之後，再來檢查自己的產品，是否適合這樣做？

有可能你會直接看到一個，是能百分之百學習照用的，那是最好；如果找不到，就挑一個最接近你喜好的模式，然後做些調整。

像我就是學習那間以APP 為重點的服飾品牌，吸收微調後，變成我自己的賺錢模式。

剛剛講的是做生意的情況，沒創業的人，怎麼找到自己的賺錢模式？做法是一樣的。看看其他沒有當老闆又賺得多的人，是怎麼辦到的？兼差好幾份工作、在大公司當主管領高薪、有特殊技能、

下班時間做網拍、當網紅、投資、當部落客、接外送……全部列出來之後，再看看自己適合哪一類？(就像我會觀察餐廳和蛋糕店的模式，跟我的產品合不合)。

假設你發現自己的情況最適合去投資，那就去了解各種投資方法，股票、基金、房地產……去上課、自己看書都可以。做完功課之後，確認股票最適合自己，就再深入了解那些靠股票賺到錢的人是什麼樣的賺錢模式？可能你會發現下面幾種：

● 使用技術分析，每天殺進殺出。 ● 使用價值投資，找出優質公司，在合理的價格買入，長期持有。 ● 只買股息股等著配息。 ● 只買美國股票。 ● 只買台灣股票。

當然還有很多，等你分析了解後，再從中挑出適合自己個性的其中一項或幾項，組合起來做，就成為賺錢模式。不只股票，這方法同樣可以套在分析網紅、部落客上，找出適合你的賺錢模式。

想找到賺錢模式，你需要做不少功課，這是無法避免的。可是一旦找到正確的賺錢模式，你會輕鬆很多。

適合自己的賺錢模式很重要

☑多方觀察、多方學習、跨界刺激效果最大。

☑吸收後消化再運用，就是你的。

●本文摘自三采文化出版即將於1月29日出版新書《成為1%的創業存活者：貝克街王繁捷如何以20萬創造5,000萬業績？》。