快訊

莫德納宣布：售台灣500萬劑疫苗 年中供貨

鋒面到！今晚起雨勢變大 吳德榮：中南部明午先好轉

悶頭創業想賺錢？其實團隊夥伴「溝通能力」才是關鍵！

聯合新聞網 / 三采文化
書名：《成為1%的創業存活者：貝克街王繁捷如何以20萬創造5,000萬業績？》 作者：王繁捷 出版社：三采文化 出版時間：2021年1月29日
書名：《成為1%的創業存活者：貝克街王繁捷如何以20萬創造5,000萬業績？》 作者：王繁捷 出版社：三采文化 出版時間：2021年1月29日

經營公司，想要好成績，溝通能力是關鍵。可是大部分的人不懂什麼叫「溝通」，只要和人意見不同，統統覺得是對方腦袋有問題，所以你很少看到公司是團結一心的；無法團結的公司，能賺到的錢自然有限。

我想分享自己訓練溝通技巧的方式，在貝克街，也是這樣訓練員工。

不論主管或老闆，最常遇到需要溝通的情況，就是發現員工沒做好工作，得找來約談的時候。一般人的做法是直接把對方找來，但這樣通常不會有好結果，因為面對面溝通有幾個困難的地方：

● 害怕傷害到對方，講得不清不楚，對方根本不知道你想表達什麼。

● 用了某些帶有負面含義的字眼，卻沒有察覺，讓對方很生氣。

● 描述事情的邏輯，沒辦法清楚傳達。

● 聽不進去對方的話，只想著自己要講的。

想要改善這幾個問題，最好的做法就是「每一次」要找人溝通前，先做下面四個步驟：

1、像擬講稿般，寫下想要表達的意思。

2、列出對方可能提出的說詞、問題。

3、針對對方可能提出的問題，寫出回答。

4、找朋友(家人)念出講稿，請他們給予想法。

溝通前的四步驟

每個步驟都有它的含義。

步驟1像擬講稿般寫下想要表達的意思，才能整理好想要傳達的邏輯、先後順序。找出條理，溝通的時候才會清楚、不漏失。

步驟2列出對方可能提出的問題和步驟3針對對方可能提出的問題寫下答案，一來是讓自己有心理準備，才不會當場被反問了什麼就慌亂得不知所措、語無倫次；二來列出對方的想法，可以讓你站在對方的立場思考，更加知道對方的感受。

步驟4記得找願意跟你講真話的朋友或家人來練習。講完你想說的話後，請他重複一次你剛剛說的內容，如果他能將你的意思講明白，就代表你的表達方式夠清楚。別忘了問問對方，是否有什麼字眼聽了不舒服？有的話，記得拿掉。很多沒用的字，只會激怒人而已，對溝通沒有幫助，例如：

「我不是跟你說過……」

「為什麼每次都……」

（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

你的目的是完成溝通，把事情搞定，而不是吵架。

最困難的就是傾聽。通常在溝通前，很多人已經先入為主，認為自己是對的、對方是錯的；所以對話時聽不進去對方在講什麼，滿腦袋只想著要對方認同自己。

有一件需要認清的事實，那就是「我們不會永遠是對的」，偏偏常有老闆寧願維護渺小的尊嚴，只做自己認為對的事，而犧牲有用的建議。

無法傾聽的其中一個原因，是自信不足—認為採納了別人的意見，就代表自己錯了、自己不夠厲害。一定要大家都聽他的，才像是老大。

給大家一個心理建設：再厲害的領袖，也會常常犯錯。傾聽並採納意見，並不會讓人覺得你軟弱，反而會讓人覺得你很有自信、很有器度；相反地，硬要別人都聽自己的，只有你覺得自己是老大，但其他人都看得出來，藏在你內心深處的自卑。

有這樣的認知，你就會知道傾聽並採納好的建議，才是實力和自信的表現。如果覺得對方的意見不對，就照前面的流程，把講稿先寫出來，和他說明為什麼需要用另一種方法，你就能做到很好的溝通，同時得到別人的尊敬。

這個技巧不是只能用在老闆和員工雙方而已，夫妻、家人、親子、朋友間都很適合。就算不打算創業，擁有溝通技巧，對人生一定會有巨大影響。

好好溝通能讓你

☑減少犯錯，有邏輯地解決問題。

☑顯得有自信而非自卑作祟。

☑解決問題，而不是為了講贏。

●本文摘自三采文化出版之《成為1%的創業存活者：貝克街王繁捷如何以20萬創造5,000萬業績？》。


創業 溝通技巧 三采文化 閱讀風向球

延伸閱讀

傳統小吃肉類小菜哪樣CP值較高？ 網一面倒推：肝連

【關鍵時刻】大考學測倒數，穩定軍心為重

國文功課找錯字「綠色草原」再瘋傳 網友崩潰：求答案

專家證實：COVID-19南非病毒株傳染力更強

相關新聞

在性騷擾羅生門中，為什麼我們會懷疑受害者？

身為受害者是什麼意思？主張受害身分又代表了什麼？我們將看到，這兩個問題並沒有如此直接明瞭，而根據受害者一詞在其意涵方面實際上具有什麼樣的索引性或觀點性特徵，它們彼此之間也並非明確相關。因此，主張某個人是受害者─該主張通常簡短，或甚至某種程度上是隱晦的方式─遠不止於主張A是一個受害者，而某個人剛好是A；在此之外，該主張還涉及了某種對於該角色的表演或假設。

徐譽庭執導賀歲電影《我沒有談的那場戀愛》命名由來

即將於2021年2月10日小年夜熱鬧上映賀歲電影《我沒有談的那場戀愛》，由知名導演兼編劇的徐譽庭命名、執導，男女角則是分別由金獎視帝吳慷仁，以及首次從音樂跨足戲劇金曲歌后艾怡良，兩人共同主演，超強卡司

悶頭創業想賺錢？其實團隊夥伴「溝通能力」才是關鍵！

經營公司，想要好成績，溝通能力是關鍵。可是大部分的人不懂什麼叫「溝通」，只要和人意見不同，統統覺得是對方腦袋有問題，所以你很少看到公司是團結一心的；無法團結的公司，能賺到的錢自然有限。 我想分享自己訓練溝通技巧的方式，在貝克街，也是這樣訓練員工。

「光環效應」如何打造績效神話？ 破解假象，找出「真」英雄

第一次世界大戰期間，美國心理學家艾德華．桑代克(Edward Thorndike )，針對陸軍官評核部屬的方式進行研究。他要求軍官們根據幾項特質評估部屬，分別是：智能、體能、領導力、個性等。評核結果讓他大感意外。有些士兵在各項評比表現優異，簡直就是「超級士兵」，有些人則是各項目都表現平平。軍官們彷彿認為，一位相貌堂堂，儀表出眾的士兵，應該也是射擊高手，皮鞋擦得雪亮，還很會吹口琴。桑代克把這種現象叫做「光環效 應」 (Halo Effect )。

柯文哲新書《生死之間2：葉克膜的故事》作者序：回首來時路

我是柯文哲。 在我三十年的行醫生涯中，生死抉擇幾乎都與葉克膜有關； 葉克膜體現了所有醫學倫理的問題，因為它就站在生死的中線上。 我常說，醫學救命不是奇蹟，而是智慧和經驗的累積。 每一個成功救回的病人背後，都是一連串正確醫療手段的總和； 每一個無法挽救的病人死後，則有許多生者的懊悔與值得探討的課題。 在這本書裡，我想要說更多生與死的故事， 這些經歷是我最重要的生命資產，也是最能為我引路的標竿， 更是我之所以成為我的證明。

書迷必收！王定國《美麗蒼茫》20週年精選集紀念版，尋訪一路走來的作家足跡

中年以小說復筆的作家，二○一三年重返文壇，閃亮推出回歸代表作《那麼熱，那麼冷》，從此風靡文壇至今。然而世人少知，其風格獨特的文字藝術，原來也有極端貼近現實的辛辣筆觸，這從早期出版的精選集《美麗蒼茫》可見作家最純真的文學路徑，由於該書面世時日已久，坊間多已散佚，遂有本書二十週年紀念版的誕生，允為王定國早期著作的最佳收藏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。