《大英帝國一日上流史》英國貴族莊園的女僕文化

文／莎拉・華威（Sarah Warwick）

究竟有多少傭人？

在二十世紀的初期，英國總共約有兩百萬名家政傭人，而當時英國的總人口數只有四千萬人。家政服務業是當時勞工人數排名第二的產業，僅次於農業勞動人口，佔據了市場上百分之十一的工作人口，而其中又有百分之八十為女性。他們絕大多數是城市近郊中產階級家中，負責所有家事的女傭，或是連排別墅所雇用的五、六名傭人。大莊園僱傭只佔了全部傭人人口數的百分之二十。

有房產的家庭至少會有二十名傭人，而大莊園光是室內的傭人就有三十至五十名。如果再加上從事戶外工作的傭人，傭人數大概會多達十倍。雖然這種情形並不常見，但確實有些莊園的僱傭人數可與小鎮匹敵。世紀交會之時，西敏公爵（Duke of Westminster）在伊頓莊園（Eaton Hall）有超過三百名傭人，據說布里奇沃特公爵（Duke of Bridgewater）在他的阿什里奇莊園（Ashridge estate），也有超過五百名員工。

男管家和侍者正在擺設早餐餐桌。（圖／取自創意市集出版《大英帝國一日上流史》書中）

傭人人數取決於家族規模以及莊園主人的身份地位，沒有一定的標準，但以住著一個家庭的大莊園而言，除了男管家、家廚、女管家和貼身女傭以外，還會有二至三名侍者、三名廚房女傭、數名洗碗女傭、六名打掃女傭、三名洗衣女傭以及一名門僮。

大莊園的傭人人數有時可能會多到需要再請一組傭人來服侍這些傭人。在這些大莊園中，「前十」的傭人通常會有自己的用餐區，他們的傭人則要負責打掃傭人區，替他們服侍三餐。這些傭人要替其他傭人收拾善後，幾乎不曾離開傭人區域，地位相當低。

書名：《大英帝國一日上流史：走進第一次世界大戰前的貴族莊園，體驗日不落帝國最後的輝煌日常》作者：莎拉・華威（Sarah Warwick）譯者：高霈芬出版社：創意市集/城邦文化出版時間：2020年11月27日

根據《愛德華時代莊園》（The Edwardian Country House）一書，在二十世紀的開端，波特蘭公爵（Duke of Portland）的莊園名冊中記錄著六十多名傭人的名字，其中有一名總管家、酒侍（wine butler）、次管家（under butler）、內務總管（groom of chambers）、四名侍者、兩名管家房侍者、傭人廳總管、兩名信差、大廚、二廚、烘焙師、第二烘焙師、廚房女傭總管、兩名次廚房女傭、雜務洗碗女傭、蒸餾室女傭總管、門房（hall porter）、兩名門僮、廚房男傭（kitchenporter）和六名雜務男傭。此外還有一名女管家、貼身男傭、兩名貼身女傭、保姆與家庭教師總管、法語女家教、兩名教室侍者、十四名打掃女傭、窗戶清潔傭人總管、兩名次窗戶清潔傭人，以及馬廄、車庫、發電機、莊園農場和洗衣間的傭人數百名。

不過這些傭人並非一年四季都在職。所有莊園都只有主人在家的時間（通常是倫敦季結束後的七月，一直到聖誕節過後全家出國前），才會整批人馬在莊園工作。其他時間只有女管家、零星的整地傭人和寄宿的清潔傭人（dailies）等核心團隊會留在莊園，其他傭人則為季節性僱傭，或是跟著主人從倫敦的家轉至莊園服務。

●本文摘錄自 創意市集/城邦文化 出版之《大英帝國一日上流史》。