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【出版快訊】施清元／教會我酒場文化的居酒屋：岸田屋

聯合新聞網 / 時報出版
（圖／時報出版　提供）
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文／施清元

日本人特別迷戀「三大」—觀光要有三景、三湖、三川、三大車窗，飯店有御三家，吃的話就更是琳瑯滿目，三大拉麵、三大烏龍、三大土雞等等。但我最喜歡的是綜藝節目《松子&有吉的憤怒新黨》(マツコ＆有吉の怒り新党)後半段的「新三大〇〇調査會」單元，製作單位總是搜集三件荒謬又好笑的事物，「這樣也能湊三大？」偷偷地嘲諷了日本廣告業界對於「三大」的濫用。

不過，日本知名居酒屋評論家太田和彥在其著書裡提到的「東京三大燉牛雜」，可沒有任何灌水或浮誇，其歷史地位與實力，深受酒兵衛們認可，他們分別是北千住的「大橋(大はし)」、森下的「山利喜」，以及月島的「岸田屋」。考量距離，在新年假期結束，下著冷雨的冬日，搭車來到了月島，這個以文字燒聞名的下町街道。

手上拿著熱咖啡與文庫本，做好要排隊的心理準備。果然，開店一小時前，已經有三組客人在木門前坐著等候，並喝起從超商買的罐裝沙瓦(喂)。老闆娘不時出來探頭，原來是點人數，去張羅相應數量的椅子、坐墊跟毛毯。已經駝背的她明明有許多事得忙，還是擔心久候的客人會著涼，真貼心。而且說也奇妙，毛毯一蓋上去，就絲毫不覺得等待是痛苦的事了，可以全力用期待的心情，迎接藍暖簾掛上的瞬間。

創業於一九〇〇年的岸田屋，最早是賣紅豆湯的，直到一九六六年才轉型成居酒屋。店內共有二十六個座位，所以排隊前可以先算一下，若是超過了，不妨先去附近吃一份文字燒墊胃。坐進ㄇ字吧台的最深處，跟排第一、第二的阿伯對看，小小點頭示意是酒國禮節，也是之後隨時可以插入對話的信號。店內異常地昏暗，明明才五點卻好像已經夜半，酒興也因此立刻到位，雖然酒類選擇不多，但反正主角，就是酒友跟燉牛雜啊。

（圖／時報出版　提供）
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從暗黑料理蛻變的美味

介紹日本酒場的書常說，要享受居酒屋文化，一個重要的原則就是「雙贏」，如果你到居酒屋是為了吃飽、吃超級美味、久坐、自顧自聊天的，多半無法得到美好的用餐經驗。某種程度必須妥協，即使知道酒水利潤高，還是要點酒；知道小菜味道普通，還是點個一兩道，換得的就是店家上菜快、給你一些招待、願意跟你攀談。不過來岸田屋呢，不用妥協，因為接客殷勤，不分新人或常客，而且燉牛雜確確實實厲害，邊冒著煙上桌，光看色澤及其份量感，就知道跟坊間那種可有可無的小菜不同，連維基百科的「燉牛雜(もつ煮)」，用的都是岸田屋的照片呢。

（圖／時報出版　提供）
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在日本超市非常難買到牛雜或豬雜，就算有，也是沒有靈魂的冷凍業務用大包裝，為什麼呢？或許那會讓他們想到百年來「最黑暗的東京」。貧困人在下町黑市或屠宰場(芝浦)附近的巷弄裡，默默做起這種將精肉後剩餘不要的部位，胃腸、橫膈、大動脈等等，不分牛馬豬肉一起丟入大鍋內燉煮的料理，再用厚重的醬汁調味，來遮蓋鮮度不足的腥臭。這樣背景誕生的燉牛雜，很長一段時間都與貧民脫不了關係。直到近代，提供勞動人口珍貴蛋白質營養的事實，才被慢慢重新認識，甚至用「trippa(トリッパ)」的洋風稱謂，登上高級餐酒吧的餐桌。

書名：《日本老舖居酒屋，乾杯！》作者： 施清元Osullivan出版社：時報出版出版時間：2021年1月26日
書名：《日本老舖居酒屋，乾杯！》
作者： 施清元Osullivan
出版社：時報出版
出版時間：2021年1月26日

岸田屋的牛雜香氣格外濃郁，有肉香、有醬香，配上水嫩清綠的蔥花更是絕配，碗裡每一種部位都燉到柔嫩吸飽湯汁，卻仍保有一絲個性，一口醬汁，一口酒，一口閒話家常，即使無緣吃過王宣一前輩的燉牛肉，但能在新年的第一次外食，就吃到如此下飯的燉牛雜，幸福程度並不輸太多呢。結帳臨走前，雖然想拍老闆娘時被她「我臉跟梅干一樣皺，別拍。」婉拒了，依舊領到一份小禮物，原來是答謝客人們的照顧，「新的一年也請繼續支持喔」。

能夠走過一世紀，靠的不只是妥協，還有跟旨味一樣濃的人情，當國境再度開放，下了飛機，拉著行李箱，岸田屋將是我的第一個目的地。

●本文摘自時報出版於1月26日出版之新書《日本老舖居酒屋，乾杯！》。

《日本老舖居酒屋乾杯》新書分享會

【台中場】

時間：2021/2/6(六) 19:30

地點：誠品台中園道店3樓(台中市西區公益路68號3樓)

【台南場】

時間：2021/2/21(日)14:30

地點：烏邦圖書店(台南市中西區環河街129巷27號2樓)


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