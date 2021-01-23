送給媽咪和女兒最好的禮物 《從現在開始了解》讓親子關係更緊密

文／大田出版

《從現在開始了解》送給媽咪和女兒最好的交換日記

陪伴孩子成長是每一位媽媽的心願，看著孩子從牙牙學語到初次叫出「媽媽」，第一次學會走路，小小的嘴中長出第一顆牙，交到人生中第一個朋友……這麼多的第一次都想好好記住。

然而，隨著孩子年紀漸長，他開始擁有了自己的世界，做為一位母親，要如何貼近孩子的心，了解孩子的想法，始終與他保持親密的距離？

《從現在開始了解》的作者說：「世界上沒有任何說明書教你如何和女兒溝通，尤其她越來越成熟，而妳身為她的媽媽，教養方式也需要越來越細膩。」

假若世上沒有一本書可以告訴你如何與女兒溝通，那麼就由你和你的女兒共同創造一本專屬母女間的小書！

本書封面和內頁插畫由插畫家強雅貞Fion暖心設計。

繪本作家龐雅文說：「身為父母，我很想知道該怎麼跟孩子對話，能問他們什麼問題可以讓對話更深入。」

《從現在開始了解：媽咪和我的交換日記》日記中的話題引子，從輕鬆有趣的聊天，到引人深思的問題，幫助母女了解彼此的希望和夢想，分享關於家裡和交朋友的想法，以及探索妳們雙方都擁有的特殊技能和強項，並不需要多少文字，就能讓媽媽和女兒之間的感情變得更親密。

讀者媽媽芮尼說：「我的記性很差，很想把有關於女兒的成長都記錄下來……。」

本書是為期一年的交換日記，能夠記錄下妳們一整年的人生，日後打開日記就像挖出時空膠囊一樣，每一頁都能回顧彼此在相處上，出現了什麼樣的進化，女兒幾歲時有什麼樣的回答，現在又如何，將成長的紀錄完整保留。

一起書寫、一起共享、一起成長，從最喜歡的事情到分享天馬行空的想法，舉凡：

「關於我自己，我最喜歡的一件事情是？」

「哪件關於妳的事，妳認為我應該不知道？」

「我身為媽媽，以前做過哪個決定是妳不認同的嗎？換作是妳，妳會怎麼做呢？」

「身為一個大人，到底是什麼感覺？妳喜歡哪些部分，不喜歡哪些部分呢？」

「有沒有什麼對妳而言很重要的事，是妳希望我也能重視的，我又能怎麼參與呢？」

「假如我是超級英雄，我的名字會叫做？我的超能力會是？」

一頁媽媽，一頁女兒，了解你們彼此的想法。

開始交換前，先訂下兩人的小規則，6個方式讓你使用本書更上手：

1.請慢慢來：寫這本日記的任何時候，如果妳需要多一點時間，只要告知一下對方就行了。

2.傾聽時請別批判：妳們的某些看法可能有所不同。請保持開明的態度，尊重彼此的差異。

3.請誠實：交換日記正是一次隨心所欲對彼此暢所欲言的機會。統統說出來吧。

4.有話請好好說：書寫較硬的主題時，運用語氣和善的文字，能讓這訊息或提問，更容易被對方所接受喔。

5.擬一套遠距方案：假若妳們並不住在一起，可以用簡訊傳送妳們的回答內容。通電話或影音視訊時，利用這些話題引子當聊天話題，也會很好玩。

6.依自己的需求調整這本日記：假如妳們覺得日記中的指引提示不適合妳們，歡迎盡情調整，好讓這段體驗更適用於妳們。

暖身預備，開始前先訂下母女之間的交換規則。

透過書寫與文字的交流，彼此走進了各自的生命世界……

臨床心理師王意中說：「書中的提問，像開啟了無數的窗，讓親子之間，透過書寫與文字的交流，彼此走進了各自的生命世界。」

《從現在開始了解》讓母女之間的回憶多留下一些，溝通更順暢，關係更靠近一點。本書也可作為禮物書給予新生兒母親，成為一份最特別且溫馨的祝福。

365天會有哪些有趣的事情發生呢？現代生活步調越來越快，孩子的成長於眨眼之間。然而，文字留下的紀錄卻能長久留存，書寫時的溫暖記憶也將化為母女之間的長久聯繫。

從現在起，打開交換日記，開始了解彼此，成為對方這輩子最好的朋友！

開始書寫屬於你們母女間的親密小事吧！

●本文摘自大田出版之《從現在開始了解：媽咪和我的交換日記》。