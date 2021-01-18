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《懷舊餐桌》現場做料理！1/23 誠品台中大遠百店cooking studio 一同尋味

聯合新聞網 / 日月文化
山岳文化提供
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文／山岳文化編輯部

書名：《懷舊餐桌！走入60間廚房學做家傳菜：從日常飯食到經典佳餚，全球最大食譜網站Cookpad教你輕鬆煮出懷念古早味》作者：Cookpad出版社：山岳文化出版時間：2020年12月3日
書名：《懷舊餐桌！走入60間廚房學做家傳菜：從日常飯食到經典佳餚，全球最大食譜網站Cookpad教你輕鬆煮出懷念古早味》
作者：Cookpad
出版社：山岳文化
出版時間：2020年12月3日

全球最大食譜網站Cookpad相信「烹飪可以讓世界更美好」，特別廣邀各方烹飪高手，一起下廚烹煮記憶中難忘的菜餚，將屬於「家」的飲食滋味和料理故事，不藏私一一分享出來，喚起人們下廚烹飪的興致和熱情。

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1月邀請書中作者之一的——Viola料理師，將於誠品大遠百店舉辦現場料理活動！

歡迎愛動手做、愛品嚐美食的讀者一起共襄盛舉！

《懷舊餐桌！走入60間廚房學做家常菜》Cooking studio

日期：1/23(六)15:00-16:30

地點：誠品台中大遠百店9F南棟

主講人：Viola料理師

製作料理：老虎菜、桔醬酸甜肉、老菜脯排骨煲


食譜 山岳文化

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