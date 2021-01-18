《懷舊餐桌》現場做料理！1/23 誠品台中大遠百店cooking studio 一同尋味
文／山岳文化編輯部
全球最大食譜網站Cookpad相信「烹飪可以讓世界更美好」，特別廣邀各方烹飪高手，一起下廚烹煮記憶中難忘的菜餚，將屬於「家」的飲食滋味和料理故事，不藏私一一分享出來，喚起人們下廚烹飪的興致和熱情。
不只是一本食譜，更是一場聚集各方料理好手的澎湃懷舊美味饗宴！
邀請你走進60間廚房，向60位達人學做經典手路菜
在你口中咀嚼的，不只是美味，還有味蕾與心靈激盪的愛的記憶。
1月邀請書中作者之一的——Viola料理師，將於誠品大遠百店舉辦現場料理活動！
歡迎愛動手做、愛品嚐美食的讀者一起共襄盛舉！
《懷舊餐桌！走入60間廚房學做家常菜》Cooking studio
日期：1/23(六)15:00-16:30
地點：誠品台中大遠百店9F南棟
主講人：Viola料理師
製作料理：老虎菜、桔醬酸甜肉、老菜脯排骨煲
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