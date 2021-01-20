大鳩信賴／當你「覺得孤獨」恐引發怎樣的問題？
腦科學+心理學觀點，讓你從「孤獨感」中解放
當你「覺得孤獨」，就像心被開了一個洞，變得無所適從，甚至這份孤獨感會變成怒氣傷害他人。想消除孤獨，從不舒適中解放，大嶋信賴結合腦科學、心理學的觀點告訴你：孤獨，是腦內的電波在影響你！大腦中有著「孤獨情感」的機能部位，腦神經細胞會持續強烈反應，造成惡性循環。
《為什麼別人那麼幸福，我卻如此孤獨？》書中列舉生活常見的情境，如夫妻吵架、參加研討會緊張等，以科學的角度分析孤獨感的發生，透過冥想練習分離出「自己的孤獨」，並提出運作方法讓孤獨感消失。（編按）
文／大鳩信賴
所謂更富社交性，是指積極與人來往，而且來往方式非常巧妙圓滑。這也是理所當然，因為不想變孤單，所以積極地融入人群，或是為了避免被對方拋棄而揣摩對方的心情等，於是造成了「來往方式變得更為巧妙」。
的確，若是從我自己的感覺來看，旁人眼中的「總是考慮到他人的心情，為了他人著想」這件事，的確代表著「更富社交性」。
大腦孤獨部位一旦開始頻繁活動，就算回到團體當中，該部位也只會變得更加活性化，「孤獨感變得更加強烈」。
那麼，為了消除那份持續膨脹的孤獨感，我們必須更加忍耐、更加考慮周遭的心情，然後持續這個循環嗎？
沒這回事。
只要稍微觀察人類，就能發現「惱羞成怒」這個現象。
為了不被對方拋棄而持續忍耐、犧牲奉獻，但對方卻用冷漠的態度回應自己的時候，我們總是會不由自主地做出破壞性舉動，例如大叫「我受夠了！ 」繼而大發雷霆，或是直接徹底切斷和對方的關係。
這種狀況可以想像成大腦孤獨部位的神經細胞活化，該處的帶電離子「嗶嗶嗶！ 」地一口氣釋放出大量電氣，造成歇斯底里的發作。
如果用我的小學時代來比喻，大概就是我強忍著孤獨努力唸課文，卻被大家嘲笑「全部都唸錯」的時候，帶電離子一口氣朝著累積起來的孤獨釋放電氣，大腦瞬間爆發，導致我做出「哇啊啊！ 」地放聲大哭，或是採取「直接衝出教室！」之類的行動。
孤獨神經細胞活性化時，雖然會變得更為他人著想或迎合對方的言行，變得「更富社交性」，但是當帶電離子造成情緒發作的時候，社交性人格馬上就會轉變成「破壞性」人格，徹底破壞人際關係。
一旦覺得「只有自己是孤獨的」，孤獨部位的電氣就會持續累積，最後引爆情緒，讓人變身成破壞性人格，打亂人際關係。
「只有自己是孤獨的」這個想法當中，包含了「希望有人可以了解我的孤獨，陪在我身邊，讓這份孤獨獲得療癒」的意願，可是轉變成破壞性人格之後只會破壞人際關係，最後變得更「孤立」，和自己的心願完全相反。
然後再次因為「只有自己是孤獨的」造成大腦蓄電，情緒爆發，進行破壞。
舉個例子，以前我參加立食派對的時候，就曾經因為那些人看起來聊得很開心，而覺得「只有自己是孤獨的」。
那時我心裡應該一直想著：「因為沒有人過來找我說話，只有我是孤獨的。」
總之就是完全沒人理會我，我就這樣靠著牆壁站著，成為「壁花」。
有人拍下了當時的樣子，後來看到照片的時候我真的嚇了一大跳！
「咦？ 我的表情簡直像鬼面具一樣恐怖啊！ 」
簡單來說，就是因為「只有自己是孤獨的」造成蓄電、引爆情緒，過多電流流過大腦，大腦控制表情的部分觸電之後，作出了「超級恐怖的表情」。
結果，就是變成讓其他人覺得：「那個人好可怕──！ 」而沒人敢靠近。
我完全沒注意到自己轉變成破壞性人格。因為那是一種情緒爆發，無法靠自己加以控制。
不知不覺當中，「只有自己是孤獨的」的感受造成情緒發作，讓原本可以在那個場合建立起來的人際關係，被鬼面具一樣的表情破壞殆盡。
因為「只有自己是孤獨的」的念頭，只會出現在自己腦中，所以每個人都會覺得「反正又不會對任何人造成困擾」吧？
可是一旦出現這個念頭，腦內電氣就會不斷累積，等到「嗶嗶嗶！ 」地發作來時，自己早已「轉變成破壞性人格」，並對周遭的人做出破壞性的言行，傷害到他們（所謂「轉變成破壞性人格」是指情緒變得激動，不由自主地做出破壞人際關係的言行舉止）。
這時的大腦因為情緒發作而流竄著過多電流，所以有時還會出現「喪失記憶」的現象。即使做了傷害對方的舉動，也會覺得「我才沒說過那麼惡劣的話！ 」，毫無半點自覺。
因為對於自己做出傷害對方的舉動毫無印象，於是更產生「只有自己是被害者」的想法：「只有自己是孤獨的。」
換句話說，之所以不知道「對方的注意力為什麼會從自己身上移開」，其實是因為情緒爆發轉變成破壞性人格的時候，沒有任何記憶的關係。
即使因為「只有自己是孤獨的」而引爆發作，也覺得「自己全部都記得」，完全不知道自己的記憶其實有所缺失。
於是便產生了「自己的記憶是正確的，錯的是別人」的感覺，也更堅定了「別人都不理解自己」的想法。
因為自己完全沒有做出破壞性言行的自覺，所以發自內心地認定「沒有半個人了解自己」。
最後的結果就是變成「只有自己是孤獨的」。
●本文摘自 大好書屋 出版之《為什麼別人那麼幸福，我卻如此孤獨？》。
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