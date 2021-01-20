大鳩信賴／當你「覺得孤獨」恐引發怎樣的問題？

文／大鳩信賴

所謂更富社交性，是指積極與人來往，而且來往方式非常巧妙圓滑。這也是理所當然，因為不想變孤單，所以積極地融入人群，或是為了避免被對方拋棄而揣摩對方的心情等，於是造成了「來往方式變得更為巧妙」。

的確，若是從我自己的感覺來看，旁人眼中的「總是考慮到他人的心情，為了他人著想」這件事，的確代表著「更富社交性」。

大腦孤獨部位一旦開始頻繁活動，就算回到團體當中，該部位也只會變得更加活性化，「孤獨感變得更加強烈」。

那麼，為了消除那份持續膨脹的孤獨感，我們必須更加忍耐、更加考慮周遭的心情，然後持續這個循環嗎？

沒這回事。

只要稍微觀察人類，就能發現「惱羞成怒」這個現象。

為了不被對方拋棄而持續忍耐、犧牲奉獻，但對方卻用冷漠的態度回應自己的時候，我們總是會不由自主地做出破壞性舉動，例如大叫「我受夠了！ 」繼而大發雷霆，或是直接徹底切斷和對方的關係。

這種狀況可以想像成大腦孤獨部位的神經細胞活化，該處的帶電離子「嗶嗶嗶！ 」地一口氣釋放出大量電氣，造成歇斯底里的發作。

如果用我的小學時代來比喻，大概就是我強忍著孤獨努力唸課文，卻被大家嘲笑「全部都唸錯」的時候，帶電離子一口氣朝著累積起來的孤獨釋放電氣，大腦瞬間爆發，導致我做出「哇啊啊！ 」地放聲大哭，或是採取「直接衝出教室！」之類的行動。

孤獨神經細胞活性化時，雖然會變得更為他人著想或迎合對方的言行，變得「更富社交性」，但是當帶電離子造成情緒發作的時候，社交性人格馬上就會轉變成「破壞性」人格，徹底破壞人際關係。

一旦覺得「只有自己是孤獨的」，孤獨部位的電氣就會持續累積，最後引爆情緒，讓人變身成破壞性人格，打亂人際關係。

「只有自己是孤獨的」這個想法當中，包含了「希望有人可以了解我的孤獨，陪在我身邊，讓這份孤獨獲得療癒」的意願，可是轉變成破壞性人格之後只會破壞人際關係，最後變得更「孤立」，和自己的心願完全相反。

然後再次因為「只有自己是孤獨的」造成大腦蓄電，情緒爆發，進行破壞。

（圖／Canva）

舉個例子，以前我參加立食派對的時候，就曾經因為那些人看起來聊得很開心，而覺得「只有自己是孤獨的」。

那時我心裡應該一直想著：「因為沒有人過來找我說話，只有我是孤獨的。」

總之就是完全沒人理會我，我就這樣靠著牆壁站著，成為「壁花」。

有人拍下了當時的樣子，後來看到照片的時候我真的嚇了一大跳！

「咦？ 我的表情簡直像鬼面具一樣恐怖啊！ 」

簡單來說，就是因為「只有自己是孤獨的」造成蓄電、引爆情緒，過多電流流過大腦，大腦控制表情的部分觸電之後，作出了「超級恐怖的表情」。

結果，就是變成讓其他人覺得：「那個人好可怕──！ 」而沒人敢靠近。

我完全沒注意到自己轉變成破壞性人格。因為那是一種情緒爆發，無法靠自己加以控制。

不知不覺當中，「只有自己是孤獨的」的感受造成情緒發作，讓原本可以在那個場合建立起來的人際關係，被鬼面具一樣的表情破壞殆盡。

因為「只有自己是孤獨的」的念頭，只會出現在自己腦中，所以每個人都會覺得「反正又不會對任何人造成困擾」吧？

可是一旦出現這個念頭，腦內電氣就會不斷累積，等到「嗶嗶嗶！ 」地發作來時，自己早已「轉變成破壞性人格」，並對周遭的人做出破壞性的言行，傷害到他們（所謂「轉變成破壞性人格」是指情緒變得激動，不由自主地做出破壞人際關係的言行舉止）。

這時的大腦因為情緒發作而流竄著過多電流，所以有時還會出現「喪失記憶」的現象。即使做了傷害對方的舉動，也會覺得「我才沒說過那麼惡劣的話！ 」，毫無半點自覺。

因為對於自己做出傷害對方的舉動毫無印象，於是更產生「只有自己是被害者」的想法：「只有自己是孤獨的。」

換句話說，之所以不知道「對方的注意力為什麼會從自己身上移開」，其實是因為情緒爆發轉變成破壞性人格的時候，沒有任何記憶的關係。

即使因為「只有自己是孤獨的」而引爆發作，也覺得「自己全部都記得」，完全不知道自己的記憶其實有所缺失。

於是便產生了「自己的記憶是正確的，錯的是別人」的感覺，也更堅定了「別人都不理解自己」的想法。

因為自己完全沒有做出破壞性言行的自覺，所以發自內心地認定「沒有半個人了解自己」。

最後的結果就是變成「只有自己是孤獨的」。

●本文摘自 大好書屋 出版之《為什麼別人那麼幸福，我卻如此孤獨？》。