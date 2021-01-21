為何「不平等」至關重要？不平等有百百款，你說的是哪種？

人們普遍認為不平等在道德上是令人反感的。然而今天我們仍在自己所處的社會、世界觀察到各式各樣的不平等。面對種種的不平等，要求更大程度的平等似乎令人困惑。 像是我們不知道該用什麼理由去反對社會普遍的財富差距，而不僅僅只是期望自己的生活變得更好。《為何不平等至關重要》本書的作者透過研究不平等，帶領讀者反思為什麼我們有權利且應該追求平等。（編按）

文／麥田出版編輯部

「我不認為有哪個人真的想平等，每個人都想『更平等』」 ────奇士勞斯基，《奇士勞斯基論奇士勞斯基》

書名：《為何不平等至關重要： 從種族歧視、性別議題、貧富不均、政治制度，探討「不公平的善意」與「平等的邪惡 」》作者： 托馬斯•斯坎倫（T. M. Scanlon）出版社：麥田出版出版時間：2021年1月7日

波蘭電影大師奇士勞斯基（Krzysztof Kieślowski）曾在自己以法國國旗三色為創作核心的紅白藍三部曲當中，評論以白色暗喻「平等」的《白色情迷》（Three Colours: White），提到每個人都了解「平等」的理念，並且嚮往平等的地位。但他認為這不是真的，每個人想要的只是「更平等」。

從藝術貢獻來說，奇士勞斯基的確透過絕妙的情景設計與劇情鋪陳，成功捕捉人性中「想要更平等」的幽微心理。但如果要打破砂鍋問到底，追問究竟「平等」的寓意與道德基礎是什麼，而且還必須禁得起全方位的提問攻擊，那絕對必須請來熱愛思辯、每分每秒都在進行頭腦深度體操的哲學家，運用專業來回答這些大哉問。

托馬斯•斯坎倫（Thomas M•Scanlon，1940-）是回答這些艱澀問題的第一人選。他專攻倫理學與政治哲學，並曾任哈佛大學哲學系系主任，現已自哈佛大學退休。這本書最早的概念，可以追溯自斯坎倫在1996年林德利講座中所談及的《反對不平等的理由之多樣性》，其後他不斷增添內容，在2013年底牛津大學主持上廣講座（Uehiro Lectures）時延伸成講稿，最後集大成為此書。

作者：托馬斯•斯坎倫（Thomas M•Scanlon） 著名哲學家，哈佛大學講座教授，專攻倫理學與政治哲學。他拓展了盧梭、康德與羅爾斯的契約理論；也是繼羅爾斯之後，當代道德契約主義代表人物。曾任哈佛大學哲學系主任。 （照片來源：哈佛大學哲學系網站）

《為什麼不平等至關重要》一書讓我們從道德和政治哲學的角度，沿著思考的路徑，認真審視有關平等的觀念。全書十章分別就反對違反平等關懷（Equal Concern）、反對地位不平等、反對干預經濟和政治體制的公平，以及反對會造成大幅分配差異的經濟體制等，並剖析乍聽之下很棘手的平等與自由、民主以及強制等價值之間的關係。正因為資源分配、政治制度的設計、工作機會與薪酬升遷等與每個人的生活息息相關，更讓不平等議題受到眾人關切。

但必須注意的是，也因為反對不平等的理由有百百種，我們必須避免流於泛道德化，弱化了指控，也必須避免誤解問題的根源，更必須跳脫一想到平等就只有「每個人都必須一模模一樣樣」這種初階模糊的印象。我們需要的是具體審思、細細分辨到底我們反對的不平等是什麼：究竟是不平等所帶來的影響？是因為不平等扭曲了人與人之間的關係？或是產生了不平等的體制？

如果只因為有些人過得比窮人更有餘裕，便足以成為重新分配的根本理由，那簡直跟美國傳奇銀行大盜威利．薩頓（Willie Sutton）被問到為什麼要搶銀行時的答案沒什麼兩樣：「因為那裡有錢。」 ────托馬斯•斯坎倫《為什麼不平等至關重要》

這絕對不是一本易讀的書，但可以回答你所有對於不平等概念的疑問，以及了解設定哲學問題思考時的局限（畢竟討論還是要有些前提或假設，不然只會迷失在無止境的「各式例外」惡夢中，無處可逃……）。然而也唯有在堅實的哲學思考之上，才有可能長出合乎邏輯且合理的見解，才能進行有品質的公共討論，進而產生各種社會影響。推薦讀法可以在書中空白處寫下「？」、「真的嗎？」「我覺得……」等各種提出回應或質疑的筆記，每過一陣子拿起來回味一下，也許會有不同的思考與收穫呢。（上）

●麥田出版／城邦文化所推薦讀物《為何不平等至關重要》。