如何打造專屬學習法？日本學習專家：「必須以相親的方式下定決心！」

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聯合新聞網 / Titan大田出版
書名：《這樣學習改變了我（勵志版）》 作者：齋藤孝 出版社：大田出版 出版時間：2020年12月12日
書名：《這樣學習改變了我（勵志版）》
作者：齋藤孝
出版社：大田出版
出版時間：2020年12月12日

文／齋藤孝

任誰都有適合或不適合的事。如果無視於個人的個性或特質，就很難獲得成果。

就算別人說「最好早起在早上的時間念書」，有人的體質就是早上爬不起來。其實用不著感到沮喪，覺得「自己是個無法早起念書的沒用傢伙」，「只是早起念書法不適合你而已」。每個人一天都有二十四小時，只要在其他時段好好念書就行了。

我認為，我們對於學習方式是否適合自己的特質太過漫不經心。

很多人喜歡用血型或出生年月日判斷運勢或分析個性。然而，即使認同「原來我是這種人」，卻不會好好思考「我應該適合這種學習方式」或「如果採用這種做法，我就能把書念好」。其實最重要的是如何將分析結果運用在現實生活中。

如果說「我個性上不擅長這種事」或「我是這種人，所以那種事情絕對辦不到」，自己築起一道牆，局限了發展性，未免可惜。

基本上，念書和學才藝不是一件有趣的事，無論自己的個性、特質為何，往往就會認定好像要以修行的心情求學習。

就某種層面來說，那確實是真理，而且學習具有培養耐性或堅忍不拔的精神的意義。然而，與其勉強自己去做不適合自己的事，使得自己更討厭那件事，不如下一番工夫找出比較不會抗拒的做法，使自己不會感到討厭或痛苦，如此一來，會更有意義許多。

我從前常把「性情」「適合個性」掛在嘴上。適合自己個性的事，做起來就不會痛苦，能夠持續下去。

要全心投入某件事，找出適合自己個性的學習法非常重要。

對於學習，我認為，應該思考自己的特質，冷靜地釐清適不適合，然後更具體地思考「適合自己的做法」。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

相親的方式下定決心

我曾經在大學，請學生帶來「自己因為它而學會了○○」，對自己而言像是紀念碑一樣的參考書或問題冊，訴說關於它們的事。

「我因為遇見這本問題冊才想念書，所以把它弄得這麼破破爛爛。」

學生們各自訴說自己的心情。看到平常安靜的學生激動地娓娓道來，相當有趣。

自己迷上了哪一點呢？一般不會有機會說出那種自我分析，透過向別人說明，能夠重新在腦海中整理過程，意識到且瞭解到自己隱藏在背後的性向。

有同學說：那本參考書作家的解說方式、構思方法、思考方向令我茅塞頓開。從教科書本身學到的知識倒是其次，我可以說是受到那位作家的「感化」。

有人說：英語的單字＋慣用語集《DUO》如今十分暢銷，因為它的例句很棒，所以讓我學好了英語；字典上只會有讓人覺得「外國人絕對不會這麼用，跟不上時代」的例句，但這本書的例句既實用又有趣，所以讓我產生學習的動力，除了單字和慣用語之外，連例句也背起來了。

還有人說：山川出版社的《世界史用語集》是準備教師招考的「必看參考書」。

各個用語的前面標示著小數字，譬如寫著「5」就代表它出現在五種版本的高中參考書中。出現在越多教科書中的用語，數字越大，所以一看就知道它的重要程度。其中也包含了「1」，也就是只出現在一種版本的教科書中的用語，如果連這種等級的用語都會的話，應付高中的世界史鐵定萬無一失。

有感情的參考書和問題冊適合自己的那些部分，到頭來都像是用來判斷是否跟自己合得來的依據。就這個層面來說，必須當作是在「相親」，多多嘗試各種版本，找到適合自己的參考書和問題冊。

必須認真地深入交往看看，才會知道適不適合自己。不是聯誼，而是相親。聯誼是抱著「如果有好對象就交往看看」這種輕佻的心情，而相親則是站在「以結婚為前提交往」這種立場。兩者之間的認真程度有所不同。

假如透過相親方式，覺得挺不錯的話，就以「我要和這個人結婚」「和他共度一生」的打算，面對那本參考書或問題冊；下定交往到底的決心。

和使你不幸、交往不順利的對象和平分手，再次尋找真正適合自己的對象。至於為何要和平分手，是因為哪天說不定有可能再續前緣，和對方重新交往。

像這樣挑選參考書，會自覺到自己的擅長技能，發現自己的學習型態。

失敗不算什麼。過去失敗的做法，一定會對於瞭解自己有所啟發。

●本文摘自大田出版所出版之《這樣學習改變了我（勵志版）》


相親 結婚 分手 大田出版社 閱讀風向球

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