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灼骨銘心之作！來自美墨邊境巡邏員的現場紀實

聯合新聞網 / 馬可孛羅文化
美國沙丘，遠處是邊境牆與墨西哥。（圖／Unsplash）
美國沙丘，遠處是邊境牆與墨西哥。（圖／Unsplash）

1848年美國與墨西哥最初的界線被劃定出來。在這一片古老恆久、一望無際的地景之中，美墨的差距就此延伸，長出巨大的鴻溝，墨西哥、中美洲、南美洲，乃至任何想要活下去的人湧向邊界，他們的淚水、汗水、血水，化成了一條難以跨越的河......。

身為墨西哥人後裔，坎圖發覺這不僅是血統問題，國界的撕裂如影隨形，已隨他移棲。現在，他不得不探究這整件事背後的意義。《來自美墨邊界的急件》是一本灼骨銘心，難以忘懷的故事，直視我們的國界對雙邊施加的暴力，突顯出國界議題之迫切，也突顯出這份暴力與個人的生命息息相關。（編按）

文／方濟各．坎圖（Francisco Cantú）

夜裡，終於獲准獨自巡邏，我坐著看暴風雨襲捲月光下的沙漠。總共有三道暴風雨：一道在正南方的墨西哥，一道在東邊的山上匍匐而下，最後一道就在我身後盤旋，近得我都能感覺到滴滴答答的雨勢和陣陣暖風。遠處，閃電像一條火熱的霓虹，顫動的白光照亮了沙漠。

***

巡邏站裡，他們交給我廂型運送車的鑰匙，叫我開車到印第安人保留區。有人看到兩名中途放棄的偷渡客，在保留區小村子裡的街上遊蕩。我抵達時，天色剛暗下來，沿途經過零星散布的房舍，搜尋著垂頭喪氣的偷渡客時，都沒看到什麼人影。村子中央的泥巴空地上，坐落著一棟土磚小教堂。我看到教堂前門半掩，便把車停了下來，讓車頭燈開著，照亮門口。我走到沉重的木門前，用全身的重量把門推開，門發出響亮刺耳的吱嘎聲，在昏暗的室內迴盪著。

教堂裡，在我的手電筒照射下，從天花板垂下來的金蔥彩帶顯得閃閃發亮。前方牆壁上橫掛著繪有瓜達盧佩聖母像（Nuestra Señora de Guadalupe）的大型布幅，我在布幅下方看到兩個人影躺在一條毯子上，毯子鋪在禱告席和祭壇之間。我靠近時，毯子上的男子瞇起眼睛舉手擋光，抬起頭來看著我道：「我們只是在這裡休息一下。我們迷路了，好沮喪（muy desanimados）。」毯子上的女子緊挨著他，把臉藏起來。男子單手撐起上半身，跟我說他們四天前越過邊界，第一晚就被嚮導甩掉了，因為他們跟不上團友的腳步。他們迷路幾天了，什麼都沒得喝，只能喝牛隻飲水槽裡的髒水。我告訴他：「邊界有可能非常險惡。」男子搖搖頭，回道：「是啊，但我們來自更險惡的地方。」

男子告訴我，他們來自莫雷洛斯（Morelos）。他說：「我太太和我，我們只是想來找工作。」他默默揉了揉眼睛。我告訴他們：「我有乾淨的水可以給你們喝，巡邏站那裡還有果汁和蘇打餅。」男子看看我，虛弱地笑了笑，請我稍等一下，讓他們收拾行囊。他塞了一些東西到背包裡，接著扶他太太站起來。她臉上爬滿一道道乾掉的淚痕，當她轉身面向我時，我看到她懷孕了。「幾個月了？」我問她。女子別過頭去，男子代她答道：「六個月。」他一邊把背包揹上肩，一邊露出笑容說：「我太太的英語很流利。」他在祭壇前停步，垂下頭來畫了個十字。我在門口等，他低喃了一串禱詞，連聲說著感謝主、感謝主。

到了外頭，我在車頭燈的強光下端詳他們的面容，女子看起來很年輕。我問她：「妳在哪裡學的英文？」她輕聲答道：「愛荷華，我在那裡長大，甚至拿到了GED 註9。」說話時，她始終垂著頭，迴避我的目光，只匆匆瞄了一眼我全身上下的制服。我又問：「妳為什麼離開愛荷華呢？」她告訴我，在他們的母親過世後，她回莫雷洛斯照顧年幼的弟弟妹妹。她說：「我在莫雷洛斯的幼稚園教英文賺了點錢，甚至還給我們村裡準備北漂的成人當家教。」一時間，她似乎挺自豪的，接著她就搖搖頭，抬眼看著她丈夫說：「但在那裡賺的錢不夠餬口，偷渡到美國是我的主意，我想讓我們的孩子來這裡，像我以前一樣。」

男子在燈光下盯著我看了一下，說道：「這樣吧，你能不能當我是個兄弟，把我們送回墨西哥？」他懇求道：「你可以把我們載到邊界，在那裡放我們下來就好，當我是個兄弟。」我嘆了口氣，轉過頭去，瞇眼看著教堂後一片漆黑的遠方。我告訴他：「職責所在，我必須帶你們回巡邏站。」男子深吸一口氣，點了點頭，接著就爬上運送車的後座，伸出雙手扶他身懷六甲的太太上車。

我比了比放在車底板上的一箱礦泉水，跟他們說：「喝點水吧。」握住車籠的鐵門時，我頓了一下，問道：「你們叫什麼名字？」男子疑惑地看了看我，又看了看他太太。接著，彷彿無所謂似的，他倆輪流介紹了自己的名字。我跟著複誦一遍，並把我的名字也告訴他們。我說：「很高興認識你們（mucho gusto）。」他們報以禮貌的微笑，回道：「我們也是（igualmente）。」語畢，我就轉頭閂上車籠，把門關上。

書名：《來自美墨邊界的急件：一個前邊境巡邏員的沉痛告白》作者：方濟各．坎圖（Francisco Cantú）譯者：祁怡瑋出版社：馬可孛羅／城邦文化出版時間：2020年10月29日
書名：《來自美墨邊界的急件：一個前邊境巡邏員的沉痛告白》
作者：方濟各．坎圖（Francisco Cantú）
譯者：祁怡瑋
出版社：馬可孛羅／城邦文化
出版時間：2020年10月29日

在駕駛座上，我回頭透過壓克力隔板看那對夫妻。男子摟著妻子，讓她把頭枕在他懷裡，輕聲細語地對她說話。正準備要發動車子時，我聽到她輕聲啜泣。車子駛過村裡沒有路標的街道，找路開回公路上時，我一時有種迷失方向的感覺。過了最後一棟房屋後，我看到車頭燈邊緣有隻白狗，在一片漆黑中瞪著夜空。

回到巡邏站，我檢查他們的物品，把會壞掉的東西和尖銳的利器丟掉，並請他們拆下皮帶和鞋帶。我把他們的背包綁上標籤，給他們一張行李領取牌。我清點他們身上的披索和美金並記錄下來，再把錢還給他們，交代他們隨身收好。進入移民處理中心裡，我填妥他們的自願遣返表格，把他們的名字輸入到電腦裡面。離開他們的拘留室之前，我祝他們一路順風，並請他們好好保重，一定要顧好他們的孩子。

那天夜裡，我後來坐在運送車上聽無線電傳來的呼叫時，才意識到自己已經忘了他們的名字。

●本文摘自 馬可孛羅文化／城邦文化 出版之《來自美墨邊界的急件：一個前邊境巡邏員的沉痛告白》


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