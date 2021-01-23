黃偉茹／當我們習慣以平面看世界，將漏看、錯看些什麼？──《世界是垂直的》書評

文／黃偉茹（國立成功大學都市計劃學系 副教授）

你可曾想過，無人機與直升機除了用於國防、軍事之外，還有哪些驚人的用途與影響？奪取人們吸取空氣權利的生化武器除了應用在戰場，還可能發生在抗爭的街頭現場？現今各國所競相籌組的太空部隊，目的何在？

或許你認為這些暗黑科技的故事離你太遙遠。好吧，讓我們將視角拉近到你的生活日常，谷歌地圖（Google Maps）。從導航、美食和景點搜尋、乃至留言評論與評分等，這些具有全球定位系統（GPS）座標的影像與文字資訊，已經成為龐大的數據資料，我們從中獲取資訊，也貢獻資訊。這些資訊不僅是一般民眾日常生活決擇（如要吃哪間餐廳、要走哪條路徑等）的憑藉，甚至也是企業及公部門做區位分析與決策評斷的基礎。但是，這麼樣尋常的使用上，其背後所仰賴的科技與運作機制卻往往被你我忽略，或出於某些原因而受到刻意隱藏。這些科技應用與機制運行，事實上牽動了一系列分布於全球、看似鬆散其實嚴密的垂直權力地景與反動力量。你一定沒想到，希臘政府利用谷歌地圖提供的衛星影像，追查富人逃稅；遠在波斯灣的巴林王國，則有一群什葉派群眾因為谷歌地圖的衛星影像而驚覺，國內菁英竟控制了該國百分之九十五的海岸線，這些群眾為此深感憤恨不平，於是展開抗爭；同時在世界另一端，卻也有人利用谷歌地圖提供的垂直凝視，以此進行城市行銷，把默默無名之地，塑造成眾所周知的奇觀──杜拜噴砂造島而成的「棕櫚島」與「世界群島」便是代表個案。換言之，谷歌地圖將過去僅由少數國家機器一手掌握、用於國防與監控的鳥瞰視角給「常民化」，也讓衛星影像與全球定位系統的使用成為大眾的日常。

世界是垂直的：從人造衛星、摩天大樓到地底隧道，由分層空間垂直剖析都市中社會、政治的權力關係

英國地理學者史提芬．葛雷罕（Stephen Graham）耗費十幾年完成的著作《世界是垂直的》，即透過跨國研究成果的彙整，從不同層面、不同高程進行探討，以全球的視野，帶領讀者從這些表層的尋常事物探詢其中不尋常的權力運作，如何將資金、原物料資源，甚至是領土（砂石），從偏遠、貧窮地區搬移到富裕的全球資本中心地區，讓富者更富、貧者更貧，再製殖民時期的運作──雖然部分主角可能換人，但影響卻更深遠。有別於過往侷限於平面的探討，葛雷罕進一步提出了垂直的觀點，顛覆地理學者長久以來受限於平面製圖學的想像，將不均的地理發展帶入了垂直縱深，揭示各類協助人們往垂直擴張的科技應用，如何為強權服務，並影響全球社會的運行。葛雷罕的精采論述，讓「不均發展」這個地理學的古老命題，無所遁形於我們的現代生活之中。

書名：《世界是垂直的》 作者： 史提芬．葛雷罕（ Stephen Graham） 出版社：臉譜／城邦文化 出版時間：2020年10月29日

葛雷罕自其博士研究時期，即致力於探討資通訊科技運用及其基礎建設興建對於都市發展的影響，並於一九九〇年代期間與同事賽門．馬文（Simon Marvin）接續發表《通訊與都市》（Telecommunications and the City，1996）、《分裂都市主義》（Splintering Urbanism，2001）兩本重要著作，不僅對不均地理學研究，也對空間規畫專業領域有深遠影響。自九一一紐約世貿大樓襲擊事件後，葛雷罕轉而研究全球各地因應恐怖主義而發展出的治理機制對都市空間產生影響的方式，《世界是垂直的》可視為其過去近三十年間研究之大成，書中所探討的不均，既是對新自由主義的批判，亦揭露跨國政治與科技應用發展上的失衡，所連動的跨國剝削以及對世界人權和環境的侵害。而這種剝削與侵害，不僅發生在世界上較偏遠、貧窮地區，也發生在富裕的全球資本中心地區，以及你我所在之處，因此我們更無法置身事外。

書中透過橫跨五大洲的大量實例，以淺顯易懂的方式，向讀者娓娓道來，從外太空、內太空、大氣層、地面層上各種向天際伸展的建築設施、設備與科技應用，到往地底發展的各種盤根錯節的管線、管道、礦場與地下空間的種種階層政治與不均發展，就像在讀者面前仔細一層層剝開洋蔥的皮，嗆辣了讀者的雙眼，而眼前那模糊的世界，卻再也回不去原本的模樣。

如此驚奇、刺激的旅行，若你已經準備好接招，就請跟著作者一起「繫好安全帶，開始經歷一趟穿梭世界三維地理的狂野驚異之旅吧」。

●本文摘選自 臉譜出版／城邦文化 之《世界是垂直的：從人造衛星、摩天大樓到地底隧道，由分層空間垂直剖析都市中社會、政治的權力關係》。